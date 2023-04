Mundo Challenger: Facundo Díaz Acosta se coronó en el torneo de Savannah

escuchar

Facundo Díaz Acosta, el argentino que entusiasmó al gran público del tenis nacional a mediados de octubre de 2018, luciéndose en los Juegos Olímpicos de la Juventud, en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, obteniendo la medalla plateada en singles y la dorada en dobles [junto con Sebastián Báez], dio otro valioso paso en su desarrollo profesional. El zurdo de 22 años conquistó el segundo Challenger de su carrera y alcanzará su posición más destacada cuando se actualicen las posiciones.

En el Challenger (de categoría 75, con US$ 80.000 en premios) de Savannah, la ciudad del estado estadounidense de Georgia y sobre superficie de green clay, Díaz Acosta conquistó el trofeo al superar en la final al local Tristian Boyer (863°) por 6-3 y 6-1, en 1h32m. Durante la semana había superado en las semifinales a Patrick Kypson (EE.UU.; 378°), en los cuartos de final a Aziz Dougaz (240°; Túnez), en los 8vos de final a Moez Echargui (310°; Túnez), y en la primera ronda a Oliver Crawford (290°; EE.UU.).

Díaz Acosta, formado en la academia de Mariano Monachesi y Mariano Hood, saltará desde el puesto 160° hasta el 132°, alcanzando su mejor posición histórica. El de Savannah es el segundo título de la categoría para el zurdo: en mayo del año pasado logró el título en Coquimbo, Chile.

También se trató del sexto título en Challengers para los argentinos en lo que va de esta temporada, luego de las victorias de Juan Manuel Cerúndolo (dos en Tigre), Andrea Collarini (Piracicaba, Brasil), Federico Coria (Concepción, Chile) y Thiago Agustín TIrante (Morelos, México).

En agosto de 2020, durante la pandemia, Díaz Acosta fue uno de los tenistas afectados por el encierro. Viviendo en la provincia de Buenos Aires (en La Lucila, partido de Vicente López), no logró el permiso para practicar. Sin pasaporte europeo y con dificultades logísticas, no pudo viajar al Viejo Continente. Tampoco consiguió moverse al interior del país. Y fue uno de los jugadores que la Asociación Argentina de Tenis no pudo incluir en la lista de “elegibles olímpicos” que obtuvieron la autorización para entrenarse en CABA, luego de que el Gobierno aprobara los protocolos sanitarios y emitiera un permiso especial para atletas. Fue así como el único vínculo de Díaz Acosta con la raqueta, durante un tiempo, fue para pegarle a la pelota contra un colchón que colocaba en un espacio reducido de la entrada de su casa, una situación tragicómica para un deportista de su proyección.

Un brasileño campeón en Buenos Aires

El brasileño Thiago Seyboth Wild (226°) se coronó en el Challenger que se disputó durante la última semana en las canchas de polvo de ladrillo del Buenos Aires Lawn Tennis Club, bautizado “AAT Legión Sudamericana”. En la final, el campeón del ATP de Santiago de Chile 2020 venció al geselino que compite para Italia, Luciano Darderi (190°), por 6-3 y 6-3, en 1h17m.

El Challenger porteño, de categoría 50 (las otras categorías que existen son 75, 100 y 125; este año se sumó la 175, pero sólo en las segundas semanas de los torneos Masters 1000 que se expandieron en días, Indian Wells, Madrid y Roma). El torneo repartió US$ 40.000. Seyboth, el campeón, ganó US$ 5500; mientras que Darderi, el finalista, 3260 dólares.

El sábado, Seyboth Wild ya se había dado el gusto de ganar el título de Buenos Aires en dobles: junto con el argentino Francisco Comesaña vencieron a los locales Hernán Casanova y Santiago Rodríguez Taverna por 6-3, 6-7 (5-7) y 10-6 (match tie-break)

