Challenger de Buenos Aires: la primera jornada, con varias victorias argentinas y el triunfo de Guido Justo

Este lunes se disputó la primera jornada del Challenger de Buenos Aires, en la que quedaron definidos los protagonistas de los últimos seis lugares en el cuadro principal. Por la noche se disputó el primer encuentro del main draw, con el duelo argentino entre Gonzalo Villanueva (328° del ranking ATP) y Guido Justo (233°), que llega de vivir su primera experiencia en un Grand Slam en el US Open. La celebración fue para Justo, que en un duelo cambiante se impuso por 6-4, 3-6 y 6-1, y se convirtió así en el primero en pasar a la segunda ronda. Su próximo rival saldrá del cruce que este martes sostendrán Facundo Mena y Renzo Olivo, que regresa a la actividad con ranking protegido, sin partidos oficiales desde mayo pasado.

La actividad comenzó con la conclusión de los seis encuentros de primera ronda de la clasificación, luego de un domingo pasado por agua que forzó varias postergaciones. Si bien la mayoría se resolvió con un desarrollo fluido, el enfrentamiento entre el argentino Santiago Rodríguez Taverna (462°) y el chileno Nicolás Bruna (1013°) acaparó las miradas por el duelo de hinchadas, con aires de Copa Davis de a ratos: el segundo preclasificado se impuso por 6-4, 4-6 y 6-2, y desató la euforia de los locales.

El primer jugador en asegurar su presencia en el main draw fue el bonaerense Tomás Martínez (828°), que superaba por 6-1 y 4-0 a su compatriota Thiago Cigarrán cuando éste debió retirarse por una lesión. El diestro de 23 años disputará su cuarto cuadro principal de singles en Challengers, con la ilusión de lograr su primer triunfo. Luego llegó la victoria de Tomás Farjat (835°), que con una gran actuación un 79% de puntos con su primer saque derrotó por 6-4 y 6-2 al brasileño Bruno Fernandez. Será su tercera participación en el Challenger.

El zurdo Valerio Aboian, en acción ante Tomás Descotte Prensa Challenger de Buenos Aires

Lorenzo Rodríguez (518°) repitió la historia del año pasado y atravesó la clasificación con dos victorias en la misma jornada: venció a Tadeo Meneo y al chileno Bastian Malla. En 2025, el bonaerense accedió a los octavos de final en el Racket Club. También avanzó Valerio Aboian (350°), que sobrevivió a una gran batalla contra Matías Descotte en el estadio central. En su último partido como profesional, el bonaerense de 32 años remontó cuatro puntos para partido e incluso postergó el desenlace a un tercer parcial, pero finalmente se despidió bajo el cariño de su familia y amigos.

Ganador de los Challengers de Buenos Aires 2022 y Porto Alegre 2025, Rodríguez Taverna, que llegó a ser el 157° del ranking hace cuatro temporadas, fue el último local en sortear la clasificación al imponerse en dos sets frente a su compatriota Fermín Tenti. De esta manera, disputará el main draw de singles por quinta ocasión e intentará regresar a los octavos de final luego de cinco años.

Santiago Rodríguez Taverna Prensa Challenger de Buenos Aires

El clasificado restante prevaleció en una contienda especial: el uruguayo Joaquín Aguilar Cardozo (384°), otro vencedor de dos encuentros este lunes, aseguró su lugar con un triunfo sobre su mellizo Federico en el primer partido que enfrentó a dos hermanos en la historia del Challenger porteño. El uruguayo acumula 23 victorias consecutivas desde julio y alcanzó sus primeros cuartos de final en este nivel en Piracicaba, Brasil.

Los resultados de la primera ronda de qualy

Joaquin Aguilar Cardozo (Uruguay) a Mateo Del Pino (Argentina) 6-1 y 6-2

Santiago Rodríguez Taverna (Argentina) a Nicolás Bruna (Chile) por 6-4, 4-6 y 6-2

a Nicolás Bruna (Chile) por 6-4, 4-6 y 6-2 Lorenzo Joaquín Rodríguez (Argentina) a Tadeo Meneo (Argentina) por 6-4 y 6-2

a Tadeo Meneo (Argentina) por 6-4 y 6-2 Bastian Malla (Chile) a Ezequiel Monferrer (Argentina) por 6-2 y 6-1

Fermín Tenti (Argentina) a Mariano Kestelboim (Argentina) por 7-6 (7-5) y retiro

a Mariano Kestelboim (Argentina) por 7-6 (7-5) y retiro Federico Aguilar Cardozo (Uruguay) a Ryan Dickerson (Estados Unidos) por 6-3 y 6-4

Lorenzo Rodríguez y su revés de una mano Prensa Challenger de Buenos Aires

Los resultados de la segunda ronda

Valerio Aboian (Argentina) a Matías Franco Descotte (Argentina) por 6-1, 6-7 (6-8) y 6-4

a Matías Franco Descotte (Argentina) por 6-1, 6-7 (6-8) y 6-4 Joaquín Aguilar Cardozo (Uruguay) a Federico Aguilar Cardozo (Uruguay) por 6-4 y 7-5

Santiago Rodríguez Taverna (Argentina) a Fermín Tenti (Argentina) por 6-1 y 7-5

a Fermín Tenti (Argentina) por 6-1 y 7-5 Lorenzo Joaquín Rodríguez (Argentina) a Bastian Malla (Chile) por 6-2, 1-0 y retiro

Tomás Farjat (Argentina) a Bruno Fernandez (Brasil) por 6-4 y 6-2

a Bruno Fernandez (Brasil) por 6-4 y 6-2 Tomás Martinez (Argentina) a Thiago Cigarran (Argentina) por 6-1, 4-0 y retiro

El programa del martes en el Racket Club

Court Central, desde las 10

Facundo Mena (Argentina) vs. Renzo Olivo (Argentina)

Tomás Martínez (Argentina) vs. Nicolás Kicker (Argentina)

No antes de las 14

Francisco Comesaña (Argentina) vs. Juan Estévez (Argentina)

No antes de las 16.30

Lucio Ratti (Argentina) vs. Federico Coria (Argentina)

No antes de las 18.30

Juan Bautista Torres (Argentina) vs. Juan Pablo Ficovich (Argentina)

Eduardo Ribeiro/Marcelo Zormann (Brasil) vs. Joaquín Aguilar Cardozo (Uruguay)/Santiago de la Fuente (Argentina)

Cancha 8, desde las 10

Matheus Pucinelli de Almeida (Brasil) vs. Hugo Dellien (Bolivia)

Murkel Dellien (Bolivia) vs. Hernán Casanova (Argentina)

Eduardo Ribeiro (Bolivia) vs. Pedro Martínez (España)

Valentín Garay (Argentina) vs. Alex Barrena (Argentina)

Cancha 7, desde las 10

Tomás Farjat (Argentina) vs. Juan Pablo Varillas (Perú)

Santiago Rodríguez Taverna (Argentina) vs. Pedro Boscardin Dias (Brasil)

Genaro Olivieri (Argentina) vs. Valerio Aboian (Argentina)

Ignacio Carou (Uruguay)/Facundo Mena (Argentina) vs. Franco Roncadelli (Uruguay)/Carlos María Zárate (Argentina)

Cancha 5, desde las 10