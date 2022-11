Copa Davis 2023: un incómodo sorteo para la Argentina que ubica a Guillermo Coria frente a un enorme desafío como capitán

escuchar

En medio de la fiebre mundialista de Qatar 2022, los distintos involucrados en el equipo argentino de Copa Davis (el capitán Guillermo Coria, los potenciales jugadores convocados y los dirigentes de la Asociación Argentina de Tenis) recibieron una noticia que, como mínimo, inquieta. El sorteo para los Qualifiers 2023, la etapa clasificatoria para la valiosa (deportiva y económicamente hablando) fase de grupos de las Finales de la competencia, arrojó un cruce incómodo: Finlandia, de visitante .

La Ensaladera, el trofeo de la Copa Davis; la Argentina lo ganó únicamente en 2016

La serie se presenta espinosa por distintos motivos . En principio, por la fecha y la distancia: el 3-4 o el 4-5 de febrero próximo, después del Abierto de Australia y a pocas horas del arranque de la gira ATP sobre polvo de ladrillo, fundamental para los jugadores de nuestro país (el main draw del Córdoba Open comienza el lunes 6 de febrero). Coria, sin dudas, tendrá un enorme desafío por delante como conductor para convencer y armar el equipo . Los jugadores deberán pasar, en pocos días, del calor extremo de Australia a la temperatura bajo cero de Finlandia y regresar al verano sudamericano. Diego Schwartzman, Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez y Pedro Cachin, las mejores cuatro raquetas de la Argentina, suelen tener a la gira sudamericana sobre canchas lentas como prioridad.

Finlandia, seguramente, presentará una superficie dura (y rápida) bajo techo. En la última serie, en septiembre pasado, venció 5-0 a Nueva Zelanda en el Metro Areena, en la ciudad de Espoo, en la costa sur del país. Los nórdicos ostentan jugadores interesantes. Su primer singlista es Emil Ruusuvuori , de 23 años y 40° del mundo. De 1,88m, el jugador nacido en Helsinki tuvo su mejor temporada este año, con un récord ATP de 35 victorias y 29 derrotas, y una final disputada (perdió, en Pune, ante el portugués Joao Sousa). El diestro Ruusuvuori jugó dos veces este año tanto frente a Schwartzman (perdió en la segunda ronda de Indian Wells y celebró en la primera rueda de Hamburgo) como contra Báez (triunfó en el ATP de Melbourne y cayó en la clasificación de Roma). Además, Ruusuvuori debutó en la Copa Davis en 2017 y ya tiene ocho series jugadas.

Emil Ruusuvuori, el actual 40° del mundo, es el mejor tenista de Finlandia

Al igual que la Argentina, con Horacio Zeballos, los nórdicos tienen a un doblista de elite. Harri Heliovaara, de 33 años y 11° del ranking, que además suma 21 series disputadas en la Davis. Este año, en pareja con el británico Lloyd Glasspool, Heliovaara ganó el título en el ATP de Hamburgo.

El segundo singlista acostumbra ser Otto Virtanen: con cuatro series de Copa Davis jugadas, tiene 21 años, mide 1,91m y es el actual 174° del ranking (suele actuar en el Challenger Tour). Virtanen, campeón de dobles en Wimbledon junior 2018 (además, en 2018, fue 6° en singles en la categoría), tiene un título de Challenger: fue en Bergamo, a principios de mes, sobre superficie dura y bajo techo, venciendo en la definición al alemán Jan-Lennard Struff.

El mejor resultado de Finlandia en la Copa Davis fueron las eliminatorias del Grupo Mundial en 1990, 1999 y 2002. Su debut en el torneo fue en 1928. Y el jugador finés más valioso fue Jarkko Nieminen, 13° en singles en 2006 y retirado en 2015; en la Davis tiene un récord total de 63 triunfos y 27 derrotas.

Tras quedar eliminado en la fase de grupos de las Finales, en septiembre pasado en Bolonia, la Argentina quedó golpeada. Este domingo fue uno de los 24 equipos sorteados para los Qualifiers 2023. Antes de la ceremonia realizada en Málaga, en la previa de la final de la Copa Davis entre Australia y Canadá, la Federación Internacional de Tenis anunció a los dos invitados para jugar directamente la fase de grupos, en septiembre de 2023: España e Italia, que además de ser peso pesados tienen con Kosmos Tennis (los organizadores, presididos por Gerard Piqué) un convenio para ser sedes, con Valencia y Bolonia, respectivamente, de la fase clasificatoria para los cuartos de final.

Diego Schwartzman, en septiembre pasado, durante la caída de la Argentina en la fase de grupos de las Finales de la Copa Davis Massimo Paolone - LaPresse

El copón determinó que el equipo argentino, exactamente hace seis años campeón de la Copa Davis por única vez (27 de noviembre de 2016, en Zagreb) y ahora undécimo sembrado, se midiera con Finlandia. Pero, claro, teniendo en cuenta que el único antecedente entre ambos países era previo a 1970 (en 1960, en Helsinki, con éxito nacional por 5-0, con Eduardo Soriano y Roberto Aubone), el reglamento indica que se debe sortear la localía y allí salió beneficiado el conjunto del norte europeo.

De aquí en más deberá comenzar un trabajo minucioso del Mago Coria para lograr la mejor conexión posible con los jugadores y sus equipos de trabajo, tener un panorama claro para febrero e intentar asegurar la mejor formación posible en Finlandia. Superar los Qualifiers es un objetivo sumamente valioso para el tenis nacional, tanto en lo deportivo como para la tesorería de la AAT.

Los otros cruces de Qualifiers

En los otros partidos por los Qualifiers 2023, Noruega, encabezada por Casper Ruud, recibirá a principios a Serbia, que espera contar con Novak Djokovic (Nole actuará en el Abierto de Australia), mientras que Colombia y Chile recibirán a Gran Bretaña y Kazajistán, respectivamente.

Copa Davis 2023: Casper Ruud, figura de Noruega, que recibirá a Serbia MARCO BERTORELLO - AFP

Los otros cruces serán los siguientes: Croacia vs. Austria, Hungría vs. Francia, Uzbekistán vs. Estados Unidos, Alemania vs. Suiza, Corea del Sur vs. Bélgica, Suecia vs. Bosnia, Países Bajos vs. Eslovaquia y Portugal vs. República Checa.