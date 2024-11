Copa Davis 2024: el fixture de la Argentina en las Finales de Málaga

La selección argentina de tenis competirá esta semana en las Finales de la Copa Davis 2024 que se llevarán a cabo en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena de Málaga, España, sobre superficie dura y bajo techo con el objetivo de lograr el segundo título en su historia tras el conseguido en Zagreb, Croacia, en 2016.

El combinado capitaneado por Guillermo Coria e integrado por los jugadores Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez, Tomás Etcheverry y los doblistas Andrés Molteni y Máximo González enfrentará en cuartos de final a Italia, último campeón y con, probablemente, el número del ranking de la ATP, Jannik Sinner. El plantel comandado por Filippo Volandri lo completan los singlistas Lorenzo Musetti (17°) y Flavio Cobolli (32°) junto a los especialistas en dobles Andrea Vavassori (7°) y Simone Bolelli (9°).

Máximo González y Andrés Molteni, la dupla de dobles elegida por Guillermo Coria para las Finals de la Copa Davis Omar Rasjido/Prensa AAT

La serie está programada para el jueves 21 de noviembre desde no antes de las 13 (hora argentina). Se jugarán dos singles y un dobles y el equipo que gane al menos dos cotejos avanzará a semifinales vs. el que se imponga de Estados Unidos vs. Australia, que chocarán previamente. Todos los juegos se transmitirán en vivo a través de TyC Sports y DSports, canales que se pueden sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO, Telecentro Play y TyC Sports Play.

“Argentina merece estar donde está, sobre todo los jugadores. Vamos a Málaga a enfrentar a una potencia como Italia, pero estamos confiados y unidos. Lo tomamos como una revancha de cuando nos ganaron en Bolonia (2-1 en la fase de grupos de 2022)”, manifestó Coria en la previa. Además, se refirió a Sinner y puso en dudas su presencia: “No hace falta decir lo que es, porque es el número 1 del mundo, está imbatible. Pero le vamos a dar pelea, si es que juega…”.

Guillermo Coria eligió a los mismos jugadores que la etapa anterior para los cuartos de final de la Copa Davis Ricardo Pristupluk

Hipotéticos rivales de la albiceleste en la definición del domingo 24 de noviembre son los países que están en la parte baja del cuadro. Los cruces de cuartos de final los protagonizarán Alemania contra Canadá, campeón en 2022; y España vs. Países Bajos.

La Argentina inició su camino en la Copa Davis 2024 en los Qualifiers y superó a Kazajistán como local en Rosario 3-2. Luego, en la etapa de grupos, fue segundo en la zona D que se llevó a cabo en Manchester con derrota ante Canadá y victorias sobre Gran Bretaña y Finlandia. Italia, en tanto, ingresó directamente al grupo A en Bologna y se impuso a Países Bajos, Bélgica y Brasil.

Fixture de la Argentina en las Finals de la Copa Davis 2024

Cuartos de final

Italia vs. Argentina - Jueves 21 de noviembre desde no antes de las 13.

Semifinales (a confirmar)

Argentina vs. Estados Unidos o Australia - Sábado 23 de noviembre desde las 9.

Final (a confirmar)

Argentina vs. Países Bajos, España, Alemania o Canadá - Domingo 24 de noviembre desde las 12.

LA NACION