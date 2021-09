Copa Davis. La Argentina, más favorita: Belarús presentará un equipo muy debilitado en Buenos Aires

Belarús, rival de la Argentina en la serie de Copa Davis del 18 y el 19 de este mes, por los playoffs de la reclasificación para el Grupo Mundial I y sobre el polvo de ladrillo del Buenos Aires Lawn Tennis Club, viajará a Buenos Aires con un equipo muy debilitado, sin sus tres jugadores principales.

Ilya Ivashka (53º del ranking, reciente campeón del ATP de Winston Salem), Egor Gerasimov (28 años; 82º) y el doblista Andrei Vasilevski (85º en la especialidad) no fueron parte de la convocatoria del capitán Aliaksandr Vasileuski. Si ya de por sí la Argentina era favorita para triunfar en el BALTC, ante este escenario sus posibilidades se potencian y le permiten pensar con optimismo en la obtención del boleto para competir en 2022 en los “Qualifiers” con los países que terminen entre las posiciones 5 y 18 en las Finales de este año y los otros ganadores del Grupo Mundial I. Si atraviesa ese filtro, la Argentina disputará las Finales de 2022.

Ilya Ivashka, 53º del mundo y carta principal de Belarús, no participará en la serie de Copa Davis ante la Argentina. Quality Sport Images - Getty Images Europe

¿Por qué las tres cartas principales de Belarús no actuarán en Buenos Aires? Según conoció LA NACION, Gerasimov jugó la primera ronda del US Open (perdió contra el polaco Hubert Hurkacz), dio positivo de Covid-19 y quedó aislado (se bajó de la competencia de dobles en Nueva York, donde iba a formar pareja con el georgiano Nikoloz Basilashvili). Vasilevski espera una criatura para las próximas horas, por ese motivo no jugó en Estados Unidos y tampoco iba a viajar a Buenos Aires. Ante ese escenario espinoso, Ivashka, el primer preclasificado bielorruso, decidió bajarse y el capitán armó un equipo de jugadores muy jóvenes (dos de ellos, inclusive, son juniors).

Belarús formará con Alexander Zgirovsky (20 años; 1138º en singles y 1241º en dobles; con una serie de Copa Davis jugada), Martin Borisiouk (21, 1325º y 891º), Erik Arutiunian (16, 36º de ITF) y Daniil Ostapenkov (18, 6º° de ITF).

Tal como adelantó LA NACION el martes pasado, el equipo argentino tendrá dos regresos en singles, un debutante y dos expertos en dobles. Diego Schwartzman (14º del mundo), Guido Pella (85º), Federico Coria (62º), Horacio Zeballos (4º en dobles) y Máximo González (27º en la especialidad) fueron los convocados por Gastón Gaudio, que estaría al frente de la capitanía por última vez.

La delegación de Belarús arribará en Buenos Aires el próximo fin de semana. Los argentinos, asimismo, entrarán en la burbuja sanitaria el próximo martes. Los entrenamientos serán en dos turnos, a partir del miércoles. El jueves, a las 11, se realizará el sorteo del orden de los partidos, programados para el sábado 18 y el domingo 19.

Gastón Gaudio y Diego Schwartzman; frente a Belarús, el Gato ocuparía el cargo de capitán por última vez. Sergio Llamera - Archivo

Por el momento, la Asociación Argentina de Tenis tiene permitido el ingreso de mil espectadores (en ese caso, la asignación de los tickets sería por invitación). La AAT comunicó que ya realizó un pedido para ampliar el aforo (en ese caso sí habría expendio), pero todavía no tuvo una respuesta del gobierno nacional.

