Confirmado: el equipo argentino de la Copa Davis que jugará la fase de grupos de las Finales

“Es el mismo equipo que nos representó en las últimas series, el que nos trajo hasta acá” . Así explicó y justificó Guillermo Coria, capitán del equipo argentino de la Copa Davis, la designación de los cinco jugadores para la fase de grupos de las Finales de la emblemática competencia colectiva, que se disputará del 10 al 15 de septiembre próximo, en Manchester. Sebastián Báez, Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry y los doblistas Andrés Molteni y Máximo González fueron los elegidos por Coria. Al igual que para los Juegos Olímpicos de París 2024, no fue citado Horacio Zeballos, que este lunes volvió a ser N° 1 del mundo en dobles.

El conjunto argentino integrará el grupo D, junto con Canadá, Finlandia y Gran Bretaña, en la ciudad de Manchester (en el AO Arena, sobre superficie dura y bajo techo). Al igual que en las últimas dos temporadas, la fase de grupos de las Finales se jugará en formato liguilla de todos contra todos: hay cuatro zonas de cuatro países cada uno. Los dos mejores equipos de cada zona avanzarán a Málaga, donde los ocho mejores conjuntos se enfrentarán con eliminación directa en busca de la Ensaladera. La Argentina se clasificó para la fase de grupos de las Finales después de haber vencido -casi en forma dramática- a Kazajistán, en febrero pasado, por 3-2, en el Jockey Club de Rosario.

El equipo argentino que en febrero pasado venció a Kazajistán en Rosario y se clasificó para la fase de grupos de las Finales de la Davis LA NACION/Marcelo Manera

La Asociación Argentina de Tenis comunicó el equipo ayer por la tarde, poco después de la definición masculina de Wimbledon y mientras se jugaba la final de la Eurocopa entre España e Inglaterra. Coria, según el comunicado, “cumplió con los plazos fijados por la Federación Internacional de Tenis (ITF) para dar a conocer la nómina de jugadores, aunque podrá realizar cuatro cambios hasta el lunes previo a la competencia. Argentina debutará el 10 de septiembre contra Canadá. El viernes 13 se enfrentará al local, Gran Bretaña, y cerrará su participación en el Grupo D frente a Finlandia, el sábado 14″.

El 25 de junio, en una rueda de prensa realizada en un hotel céntrico, donde se anunció el equipo olímpico para París, Coria había dicho que para septiembre faltaba “bastante”, que luego de los Juegos Olímpicos decidirían sobre el equipo para la Copa Davis y que la ausencia de Zeballos en París no lo descartaba para el futuro. “De acá a septiembre falta bastante. Hay que ver también cómo se va dando, cómo va, cómo están de lesiones, qué va pasando. Obviamente se tienen un montón de cosas en cuenta (…) Obviamente que Horacio (Zeballos) sigue siendo importante y que no vaya a los Juegos Olímpicos no lo descarta totalmente para todo lo que viene, para nada”, declaró Coria. Sin embargo, en forma inexplicable, al menos en el aspecto deportivo, sigue sin citar a Zeballos.

Otros tiempos: Guillermo Coria y Horacio Zeballos, el mejor doblista argentino de la historia, que no es tenido en cuenta por el capitán archivo

Del comunicado de la AAT emitido ayer por la tarde se puede decodificar que la elección de Coria es una suerte de respaldo para el mismo equipo de las últimas dos series de Copa Davis: el éxito 4-0 ante Lituania en Buenos Aires (septiembre de 2023) y el triunfo ya mencionado frente a Kazajistán. Claro que en un ambiente tan dinámico y exigente como el tenis, sigue haciendo ruido que Coria y la AAT dejen afuera del equipo al mejor doblista nacional de la historia, al de mayor jerarquía y actualidad (número 1 del ranking, junto con su pareja del tour, el español Marcel Granollers).

Este lunes el marplatense Horacio Zeballos volvió a la cima del ranking mundial

“Es el mismo equipo que nos representó en las últimas series, el que nos trajo hasta acá. Es importante aclarar que estamos cumpliendo con los plazos de la organización, pero la lista final vamos a confirmarla después del US Open, tal como les informamos a los jugadores”, expresó Coria, que estuvo en Miami viendo la final de la Copa América entre la Argentina y Colombia. Vaya curiosidad: también Zeballos estuvo ayer en el Hard Rock Stadium alentando al seleccionado campeón, dirigido por Lionel Scaloni.

Los rivales de la Argentina en la fase de grupos de las Finales de la Copa Davis también anunciaron los equipos.

Canadá: Felix Auger-Aliassime, Denis Shapovalov, Gabriel Diallo, Milos Raonic y Vasek Pospisil.

Finlandia: Emil Ruusuvuori, Otto Virtanen, Harri Heliovaara y Patrik Niklas-Salminen.

Gran Bretala: Jack Draper, Cameron Norrie, Daniel Evans, Joe Salisbury y Neal Skupski.

Los otros grupos quedaron armados de la siguiente manera:

A: Italia, Países Bajos, Bélgica y Brasil, en Bolonia.

B: Australia, República Checa, Francia y España, en Valencia.

C: Alemania, EE.UU., Eslovaquia y Chile, en Zhuhai.

