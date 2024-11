Copa Davis: la Argentina viaja a Málaga para jugar contra Italia, con dudas sobre Sinner y una posible última serie de Coria como capitán

El equipo argentino de Copa Davis viajará este sábado a Málaga para jugar los cuartos de final del Grupo Mundial, por primera vez en cinco años. El próximo jueves, sobre superficie dura y bajo techo, los capitaneados por Guillermo Coria se medirán con Italia, el vigente campeón, que ostenta al número 1 del mundo, Jannik Sinner. Los argentinos pudieron haber caído dos veces antes de ganarse el boleto para el “Final 8″ de España: en febrero ante Kazajistán en Rosario, cuando Dmitry Popko desaprovechó dos match points ante Sebastián Báez en el último punto, y en septiembre en la fase de grupos de Manchester, luego de haber arrancado perdiendo ante Canadá. Pero en ambas instancias los jugadores mostraron reacción y, hoy, se ilusionan con un gran golpe.

“Argentina merece estar donde está, sobre todo los jugadores. Vamos a Málaga a enfrentar a una potencia como Italia, pero estamos confiados y unidos. Lo tomamos como una revancha de cuando nos ganaron en Bolonia [2-1, en la fase de grupos de 2022]”, señaló Coria, que en Málaga estará cerrando su tercera (¿y última?) temporada como capitán. “De Sinner no hace falta decir lo que es, porque es el número 1 del mundo, está imbatible. Pero le vamos a dar pelea, si es que juega…”, apuntó el finalista de Roland Garros 2004.

Guillermo Coria, capitán argentino de Copa Davis desde 2022, podría estar ante su última serie Ricardo Pristupluk

El “si es que juega” del Mago Coria, durante una rueda de prensa realizada en el Tenis Club Argentino, responde al desgaste que acarrea el mejor tenista del mundo. Este sábado será semifinalista en el ATP Finals de Turín (ante Casper Ruud) y suma 74 partidos en el año (68 triunfos). En caso de avanzar a la definición del Masters, el domingo, tendrá cuatro días para tratar de recuperar la energía para el enfrentamiento con la Argentina (será no antes de las 13 de nuestro país). Da la sensación de que el campeón de Australia y del US Open viajará a Málaga, pero su presencia dependerá de cómo termine el Masters en el aspecto físico. El capitán Filippo Volandri también convocó a los singlistas Lorenzo Musetti (17°) y Flavio Cobolli (32°), además de contar con los doblistas Andrea Vavassori (7°) y Simone Bolelli (9°).

“Sinner está cerrando un año impresionante, está ganando con autoridad casi todos los partidos y tenerlo enfrente va a ser una linda prueba para cualquiera de nosotros -comentó Francisco Cerúndolo-. Si por alguna casualidad él no llega a estar, la serie va a estar más abierta, más pareja. Los otros singlistas de ellos, como nosotros, son parejos, pueden jugar en cualquiera de las dos posiciones. Ahí será otro tipo de serie. Pero vamos a enfocarnos en nosotros y en tratar de jugar de la mejor manera”. El mayor de los hermanos Cerúndolo, 30 del mundo, está 2-2 en el historial con Sinner (el último match, en 8vos de Roma 2023).

El italiano Sinner, rival de la Argentina en la Davis, este sábado disputará las semifinales del ATP Finals en Turín Antonio Calanni - AP

Si juega Sinner, el cuerpo técnico albiceleste evalúa distintas acciones estratégicas. Una sería que Sebastián Báez, 27° del ranking y primera raqueta nacional, tenga el mayor desafío enfrentándose con Sinner y, así, Cerúndolo, el argentino de mejor rendimiento bajo techo en los últimos meses, busque el triunfo como single 2 (está 1-1 con Musetti y no se enfrentó con Cobolli), para definir la serie en un hipotético tercer punto en el dobles (sin Horacio Zeballos por diferencias con Coria, Andrés Molteni y Máximo González, 21° y 22° de la especialidad, formará otra vez la pareja). También está la posibilidad de que Cerúndolo sea el single 1 y, Tomás Etcheverry, el 2 (tras el final de la gira ATP en Europa, el platense no regresó a la Argentina).

“Va a ser un gran desafío poder tener al número 1 del mundo enfrente. En caso de que no juegue, me imagino que a nivel táctico habrá cambios. Todos los rivales son duros, pero sabemos que estamos ahí por algo. Vamos a salir vacíos de Málaga; lo vamos a dar todo”, apuntó Báez, en el club de Palermo. Cerúndolo, a su lado, añadió: “En Manchester, en septiembre, hicimos una gran tarea, ganando dos series bajo techo en la que no éramos favoritos [ante Gran Bretaña y Finlandia] y nos complementamos muy bien; eso nos suma confianza y llegamos a Málaga mejor de lo que estábamos preparados antes”.

Cerúndolo, entrenándose en el Tenis Club Argentino, antes del viaje a Málaga; detrás, el entrenador Nicolás Pastor Prensa AAT

El vencedor de la Argentina e Italia disputará las semifinales ante los Estados Unidos o Australia, el 23 de este mes, desde las 9 de nuestro país. Por la parte baja del cuadro se enfrentarán España (con la atención situada en la despedida de la leyenda, Rafael Nadal) vs. Países Bajos y Alemania vs. Canadá. La final será el 24, a las 12 de la Argentina.

El foco de la Argentina, además, estará puesto en la conducción del equipo. Ni Coria ni los dirigentes fueron contundentes sobre el futuro (en el entrenamiento de despedida del equipo estuvieron Agustín Calleri y Mariano Zabaleta, presidente y vicepresidente de la Asociación Argentina de Tenis, respectivamente), pero la de Málaga podría ser la última serie del santafesino como capitán. Hay indicios que así lo indican. Y hasta ya se menciona un apellido con recorrido como coach en el ATP Tour para 2025. Pero será un tema a atender a partir de lo que suceda en Málaga, donde el equipo argentino sabe que tiene un desafío muy espinoso por delante mas no imposible.

Sebastián Torok Por