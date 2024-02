escuchar

ROSARIO.- El equipo argentino de Copa Davis caminó por la cornisa. Se arriesgó al cachetazo. Por errores propios y virtudes ajenas, se expuso a un cimbronazo que hubiera dejado heridas de todo tipo. Pero logró sobrevivir. Con suspenso y más sobresaltos de los imaginados teniendo en cuenta la amplia diferencia de jerarquía, los capitaneados por Guillermo Coria derrotaron a Kazajistán con el aliento final, en el último set del quinto punto, por 3-2, sobre el polvo de ladrillo del Jockey Club. La victoria de Sebastián Báez (25°), que no había sido elegido para la primera jornada, frente a Dmitry Popko (338°) por 6-4, 3-6 y 7-6 (8-6), en 2h48m, le permitió a la Argentina superar los Qualifiers y, después de dos años, regresar a la fase de grupos de las Finales (en septiembre, donde juegan los mejores 16 países). Popko sacó para partido (5-4 en el tercer set) y hasta tuvo dos match points en el tie-break.

Báez, abrazado por sus compañeros tras la victoria angustiante ante Popko LA NACION/Marcelo Manera

Timofey Skatov (278°), un jugador desarrollado en las últimas cinco temporadas en Valencia y número 1 del mundo junior en 2018, pero algo relegado en el tour por dificultades físicas, construyó el mejor fin de semana de su vida deportiva. Se encumbró como la figura de la serie, independientemente de la firma final de Báez. Hasta llegar a Rosario, Skatov sólo había vencido una vez a un rival del top 100 (en el ATP de Nur-Sultan 2021, al italiano Andreas Seppi, por entonces 87°). Aquí, en dos días, derrumbó los cimientos de dos top 30: el sábado, a Tomás Etcheverry (28°); y este domingo, en el cuarto punto de la serie, a Francisco Cerúndolo (22°), por 7-6 (7-1) y 6-4. Fue el gran responsable de que la serie se prolongara y se definiera sobre el cierre del domingo, con las torres de iluminación encendidas.

En la Copa Davis, generalmente, el ranking pesa mucho menos que en el circuito. Por la Ensaladera, en la competencia por equipos, la tensión suele entumecer los brazos y nublar los pensamientos. A algunos, los potencia, los energiza; a otros los paraliza. Probablemente, Báez y Popko jugarían de otra manera si se cruzaran en el circuito. El kazajo nacido en Rusia participó del primer partido de este domingo, el tercer punto, acompañando a Aleksandr Nedovyeso en el dobles (fue éxito de Andrés Molteni y Máximo González por 6-7 [3-7], 6-4 y 6-0). Con cierta fatiga que suplió con audacia, Popko lo llevó a Báez (que estaba fresco físicamente) hasta el tie-break del tercer set; lo complicó, lo hizo dudar, lo empujó a la confusión. Es más: sacó 5-4 en el tercer parcial para cerrar la serie en favor de los euroasiáticos, pero el jugador nacido en Billinghurst no se acobardó y se vistió de héroe.

Sebastián Báez cerró la serie ante Kazajistán LA NACION/Marcelo Manera

Kazajistán, el mismo rival que en 2017 amargó al equipo argentino en Astana enviándolo al descenso (un año después de ser campeón), tuvo un rendimiento muy superior al esperado. Sobre todo teniendo en cuenta que llegó a esta ciudad sin su mejor raqueta, Alexander Bublik, 27°, que optó por jugar el ATP de Montpellier (ganó el trofeo) y, una vez instalado a orillas del río Paraná, perdió por enfermedad a Denis Yevseyev, el mejor ubicado en el ranking de los que trajo en el avión (176º).

Cuando pase la efervescencia, llegará el análisis. Fue una pobre serie jugada por la Argentina. Sufrió innecesariamente. Hubo estrés e inseguridades. Coria, por momentos, mostró ansiedad. “Se sacó adelante con mucho huevo. ¿Si la veía perdida? No, pero se había complicado mucho. Todos los chicos se comprometieron, cuando las cosas iban abajo y no salían, estuvieron ahí, se la bancaron, no se rindieron”, apuntó Coria. “Siempre estoy al pie del cañón para lo que sea. Respeto las decisiones del capitán, no sólo por mí, sino por los chicos, que me vinieron a alentar hasta el último momento”, dijo Báez, que no fue designado para la primera jornada pese a ser el single 2.

Así se cerró el partido de Báez y Popko

