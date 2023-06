Copa Davis: la insólita interrupción de un partido en Congo por culpa de un pavo real y el reclamo millonario de Gerard Piqué a la ITF

escuchar

Si hay un matiz que diferencia a la Copa Davis del circuito ATP o WTA, incluso hoy tras las modificaciones de su histórico formato que en 2018 impulsaron la Federación Internacional de Tenis y la empresa Kosmos del exfutbolista de Barcelona, Gerard Piqué (hoy, una sociedad en conflicto), son las sedes poco tradicionales en las que se disputan las distintas series, sobre todo las correspondientes a las etapas regionales. Las diversas localías, muchas veces, llevan el tenis a sitios simpáticos y pintorescos, en los que se pueden producir situaciones poco frecuentes en el circuito grande. Sucedió en las últimas horas en África, más precisamente en Kinshasa, la capital de la República Democrática del Congo, sitio que visitó el papa Francisco en enero pasado.

La acción divertida y curiosa se produjo en el Círculo de Kinshasa, un complejo deportivo ubicado en un entorno natural estupendo en el corazón de la ciudad. El club, con cancha de golf y doce courts de tenis de superficie de polvo de ladrillo, fue el escenario de la eliminatoria por el Grupo V de la zona africana de la Copa Davis. Uno de los tres duelos entre el equipo local, de la República Democrática del Congo, y Etiopía, fue interrumpido por el ingreso a la cancha de un... pavo real.

Coupe Davis : République démocratique du Congo vs. Éthiopie



Interruption du jeu par le paon. 🤣



Merci à IG/afrotennis pour la vidéo. pic.twitter.com/N5OOs37pUI — Tennis Legend (@TennisLegende) June 21, 2023

El ave, tradicional de las selvas tropicales de África (también hay distintas especies en India), se metió en la cancha en medio de un partido y, tanto el umpire como uno de los alcanzapelotas, tardaron varios minutos en lograr que dejara de girar en el lugar y finalmente abandonara el court. El público, divertido por lo que sucedía, aprovechó para filmar la situación, aplaudir y reírse de los esfuerzos que hacían las dos personas para intentar espantar al pavo real. Tras un rato, el juego pudo continuar. Al final, los jugadores congoleños se impusieron por 3-0 ante sus rivales de Etiopía.

Piqué le reclama US$ 50 millones a la ITF

El grupo empresarial Kosmos le reclama 50 millones de dólares a la Federación Internacional de Tenis tras la ruptura del acuerdo para la organización de la Copa Davis, según anunció su presidente, Gerard Piqué. ”Tras la rescisión por parte de la ITF ahora existe un litigio entre nosotros en el que reclamamos hasta 50 millones de dólares”, afirmó Piqué en una entrevista en el diario Marca. ”No podemos decir más debido a las restricciones de confidencialidad. Pero me siento muy orgulloso por todo lo que hicimos”, añadió el exfutbolista, que defendió la gestión de la Copa Davis hecha por su sociedad más allá de que nunca lograron la promesa de revolucionar y modernizar la competencia.

”Nosotros creemos que lo que hicimos con la Copa Davis es una historia de éxito rotunda. Llegamos con una competición que era decadente, estaba en horas bajas. Y a nivel deportivo, económico, sobre todo, y de audiencias, le dimos la vuelta al torneo”, añadió Piqué. Y prosiguió: ”Multiplicamos por cuatro los ingresos en un año. Pasamos de tres a quince patrocinadores. Lo que pasa es que en 2020 llega el Covid y lo trastoca todo en todos los deportes”.

Kosmos había cerrado en 2018 un acuerdo por 25 años con la ITF para organizar la Copa Davis, pero en enero pasado la federación anunció que recuperaba el control de la competición y finalizaba su acuerdo con la sociedad de Piqué. La ITF y Kosmos no consiguieron llegar a un nuevo acuerdo financiero. ”Teníamos un acuerdo con la ITF, que les pagábamos una cantidad de dinero muy importante, diría que fuera de mercado, 40 millones al año”, afirmó Piqué a Marca. ”En 2020 no hubo Copa Davis, durante una parte de 2021 se jugó a puerta cerrada... El fijo que estábamos pagando estaba fuera de mercado”, insistió el exjugador de fútbol.

Otros tiempos: Dave Haggerty, presidente de la ITF, y Gerard Piqué Archivo

”Nos encontramos con el Covid, que era algo imposible de prever”, recordó, explicando que “muchas Ligas y federaciones se adaptaron a esa situación y la ITF decidió no querer renegociar esos términos. Entonces de un día para otro se termina el acuerdo”.

Piqué sentenció que “la Copa Davis aguantará dos o tres años con los contratos que nosotros cerramos en su momento, pero le veo un futuro complicado”. El exdefensor afirmó que “en cuatro o cinco años creo que la Copa Davis ya no será de la ITF. Será de la ATP o de un tercero que la va a comprar, porque el dinero no va a dar con la gestión”. Además, le apuntó al actual presidente de la ITF, David Haggerty: “Se comprometió a repartir una cantidad de dinero a las federaciones que va a ser imposible darlo porque la competición no lo genera”. En agosto próximo habrá elecciones presidenciales en la ITF y el movimiento político ya se está gestando. Muchos entienden que Haggerty pagará en las urnas por la desprolija situación generada con el grupo Kosmos.

LA NACION