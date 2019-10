Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de octubre de 2019 • 18:05

A 33 días del inicio de la Copa Davis 2019, en su nuevo formato de una semana de duración, la organización dio a conocer un video presentación con las palabras de ocho campeones del mundo de diferentes disciplinas. El "trailer", titulado "All to be champions", tiene como mensaje la experiencia que vivieron los deportistas al consagrarse campeones del mundo. Antoine Griezmann, Pau Gasol, Wayne Gretzky, Marc Márquez, Yelena Ysinbayeva, Ricky Rubio, Andrés Iniesta y Nikola Karabatic explican cómo en cada título vivían el apoyo de todos sus compatriotas.

Del 18 de noviembre al 24 de noviembre, Madrid será la capital mundial del tenis con los mejores tenistas del planeta luchando por un objetivo: ser campeones del mundo junto con sus selecciones gracias a un nuevo formato que reúne a los mejores países por primera vez, en una misma semana y en una misma ciudad. Un torneo que ahora cuenta con la organización de Gerard Piqué y su empresa Kosmos, y con el apoyo económico del gigante japonés Rakuten.

La idea del video es la de mostrar cómo se siente que todo un país está siguiendo las progresiones del equipo, que alienta a los tenistas y les empuja hacia la victoria. Sensación que quieren tener Rafa Nadal, Kei Nishikori, Fabio Fognini, Karen Khachanov, Diego Schwartzman o los hermanos Bryan.

Los 18 equipos que competirán para proclamarse campeones del mundo y alzar el trofeo de la Copa Davis son Alemania, Argentina, Australia, Bélgica, Canadá, Chile, Colombia, Croacia, España, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Italia, Japón, Kazajstán, Países Bajos, Rusia y Serbia.

¿Cómo se juega? Tendrá una etapa de grupos -de lunes a jueves- con los equipos divididos en seis grupos de tres, que se enfrentarán entre ellos. Los primeros de cada grupo, más los dos mejores segundos - basados en el número de partidos, sets, juegos y puntos ganados - se clasificarán para los cuartos de final. Los Campeones Mundiales de la Davis Cup serán coronados tras la finalización de la etapa eliminatoria de jueves a domingo.