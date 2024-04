Roland Garros 2024: un nuevo techo retráctil, más dinero en premios y la expectativa por Nadal

Escuchar

A un mes de que Roland Garros levante el telón (desde el 26 de mayo hasta el 9 de junio), los responsables del Grand Slam parisino realizaron una rueda de prensa en un salón contiguo a la tribuna presidencial del court central Philippe Chatrier para presentar las novedades vinculadas a la edición 2024, que debería ser la última para el 14 veces campeón Rafael Nadal y que tendrá un segundo techo retráctil operativo, en el estadio Suzanne Lenglen, el segundo en importancia del torneo.

El techo, de un material liviano, tiene un formato inspirado en la pollera plisada que utilizaba la propia Suzanne Lenglen (campeona olímpica y multiganadora de Grand Slam en los años 20), se puede cerrar en 15 minutos. La inauguración oficial del techo será el domingo 26 de mayo. “Nos permitirá seguir jugando si hay mal tiempo y acoger a 25.000 personas”, celebró Amélie Mauresmo, extenista y actual directora de Roland Garros, haciendo referencia a los 10 mil espectadores que entran en ese estadio y los 15 mil que admite el Philippe Chatrier, que ostenta techo retráctil desde 2020.

El Suzanne Lenglen tendrá techo retráctil desde este año y se realizó una demostración de su funcionamiento BERTRAND GUAY - AFP

Este año, el torneo contará con una sesión nocturna durante el primer día. En total se programarán once sesiones de noche desde el 26 de mayo hasta el miércoles 5 de junio. Los partidos comenzarán a las 20.30 (horario local). Además, por primera vez, se programarán partidos de la clasificación en el estadio Suzanne Lenglen.

La toile inspirée de la jupe plissée de Suzanne Lenglen couvrant le court du même nom. @FFTennis @rolandgarros pic.twitter.com/eyzjTmoTV2 — Fabrice ABGRALL (@FabriceAbgrall) April 25, 2024

Las autoridades de Roland Garros anunciaron que el premio total en efectivo para este año será de 53.000.000 de euros, un 7,82% más que en 2023. “Roland Garros ha decidido continuar apoyando a los jugadores que más lo necesitan, para ayudar a financiar su temporada y mantener su estructura. El premio en metálico para las tres primeras rondas del cuadro individual aumentó significativamente”, comunicó el segundo Grand Slam de la temporada.

Gilles Moretton, presidente de la federación francesa de tenis, y Amelie Mauresmo, directora de Roland Garros, posando con el póster oficial del Grand Slam parisino 2024 BERTRAND GUAY - AFP

Los premios en el main draw de singles, tanto para hombres como para mujeres, son los siguientes: 73.000 euros (primera ronda), 110.000 (segunda ronda), 158.000 (tercera ronda), 250.000 (8vos de final), 415.000 (cuartos de final), 650.000 (semifinales), 1.200.000 (finalistas) y 2.400.000 (campeones). La pareja ganadora del título de dobles embolsará un premio de 590.000 euros, mientras que los campeones individuales de la competencia de tenis adaptado ganarán 62.000 euros.

Incertidumbre y expectativa por Nadal

Nadal ya ha dejado claro durante esta semana en Madrid que está transitando sus últimos momentos como jugador profesional. El mallorquín, además, dijo que si en un mes continúa con las mismas dificultades físicas de hoy, probablemente no competirá en el Bois de Boulogne, lo que sería un gran golpe para los fanáticos y el torneo que lo vio dominar como nadie.

Rafael Nadal, hace unos días, en Barcelona, tras caer en la segunda ronda con Alex De Miñaur PAU BARRENA - AFP

“Cruzamos los dedos, especialmente por él y por nosotros también. Por supuesto, queremos darle la bienvenida nuevamente aquí. Está en casa, lo sabe. Seguimos de cerca lo que le sucede sobre el court. ¿Hacerle un homenaje, no hacerle? Depende mucho de él, sobre todo. Esperaremos un poco a ver cómo evolucionan las cosas y luego, sobre todo, seguiremos sus deseos”, expresó Mauresmo, según el diario L’Equipe.

La posibilidad de concederle el estatus de cabeza de serie, debido a su pasado en el Abierto de Francia, y a pesar de una clasificación en la que cayó (512° esta semana), no se considera: “Este tipo de cosas [el incumplimiento del ranking mundial para la designación de preclasificados] existió en Wimbledon en algún momento y vimos que si bien podía tener ventajas, también contenía sus desventajas. Entonces, no, esa no es una opción que esté sobre la mesa”, comentó la extenista, número 1 en 2004.

