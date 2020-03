El Miami Open fue cancelado y no habrá acción en el Hard Rock Stadium hasta 2021

12 de marzo de 2020

El tour masculino de tenis profesional (ATP) suspendió su actividad por las próximas seis semanas y se cree que la pausa podría prolongarse. La WTA, organización que regula el circuito femenino, canceló el mayor torneo exclusivo para mujeres de Norteamérica (Charleston, en Carolina del Sur) y la semana próxima tomará una decisión sobre la temporada europea de polvo de ladrillo. La Federación Internacional de Tenis interrumpió los eventos que regula, como los ITF World Tennis Tour y el circuito mundial de tenis adaptado. La Asociación Argentina de Tenis suspendió las competencias de su calendario y la Confederación Sudamericana de Tenis suspendió los certámenes de 14 y 16 años. Los jugadores aún no tienen precisiones sobre qué ocurrirá con los puntos y el ranking (las entidades, con miradas disimiles, están estudiando cómo actuar). El tenis, como la mayoría de los deportes, está paralizado por el coronavirus. Y el efecto es perturbador en todos los niveles.

Indian Wells, Miami, Houston, Marrakech, Montecarlo, Barcelona y Budapest son, hasta el momento, los torneos ATP cancelados. También se suspendieron, hasta el 27 de abril, los certámenes del Challenger Tour, la segunda categoría del tenis profesional. Por lo bajo se rumorea que los Masters 1000 de Madrid (3 al 10/5) y Roma (10 al 17/5) también podrían anularse y que Roland Garros, a partir del 24 de mayo, siempre y cuando las condiciones sanitarias estén en orden, marcaría el retorno del tour. Algunos torneos, como Indian Wells, están negociando la posibilidad de trasladarse a septiembre, después del US Open, pero otros parecen resignarse hasta 2021, como el Miami Open, ya que en su nueva ubicación, el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, suele haber distintos eventos. "La naturaleza mundial de nuestro deporte y los viajes internacionales implican riesgos y desafíos significativos en estas circunstancias (.) Seguiremos supervisando diariamente y esperamos que el circuito se reanude cuando la situación mejore", comunicó el presidente de la ATP, Andrea Gaudenzi, nacido en Italia, uno de los países más afectados por la pandemia.

"Estamos devastados", reveló Bob Moran, director del WTA de Charleston, que estaba programado para la semana del 4 de abril y que iba a tener la presencia de las mejores tenistas, como de Ashleigh Barty y Simona Halep, la 1º y 2º del ranking. Según The Post and Courier, el principal diario de esa región, el torneo generalmente atrae a unos 90.000 espectadores y es responsable de la reserva de aproximadamente 2500 noches de hotel durante la semana. El impacto económico que genera el Volvo Car Open de Charleston es de 30.000.000 de dólares. Así, los trastornos económicos que sufrirán los torneos cancelados serán profundos. Indian Wells, por ejemplo, perderá unos US$ 20 millones.

A todos los jugadores los invade la incertidumbre, pero los que no pertenecen a la elite y tienen mayores limitaciones para desarrollarse, están aún más alarmados. "Estaré en Nueva york durante un tiempo, dando algunas lecciones selectas si alguien está interesado. Sólo consultas serias", escribió en Twitter el estadounidense Noah Rubin, 224º del ranking, con US$ 33.000 ganados en 2020. Varios jugadores argentinos, por ejemplo, ya tenían pasajes para volar a San Pablo al Challenger de Olimpia, pero debieron anularlo. Tampoco podrán jugar en Machala (Ecuador; 23/3) ni Florianópolis (6/4), con lo que, encima, suelen escasear los Challengers en Sudamérica. La mayoría utilizará esta semana para realizar una nueva pretemporada. La incertidumbre está presente.

Un mal momento para Gusti Fernández

El cordobés Gustavo Fernández, uno de los mejores tenistas adaptados del mundo, vivió horas de incertidumbre: las cancelaciones lo encontraron en EE.UU., en el ITF Georgia Open Wheelchair Championship. Gusti y sus rivales le reclamaron una rápida resolución a la Federación Internacional de Tenis, pero la misma se demoró. Una vez cancelado el torneo, el Lobito y su coach, Jonathan Abadie, consiguieron un vuelo para regresar a Buenos Aires (tenían previsto llegar este viernes), donde deberá permanecer 14 días en cuarentena.

Polémica en Italia: entrenamientos para pocos

La Federación Italiana de Tenis elaboró una lista de jugadores autorizados a poder entrenarse en las distintas instalaciones. La nómina generó polémicas porque sólo incluyó a jugadores reconocidos como "atletas de interés nacional" y muchos jóvenes en formación quedaron afuera de la misma. Juan Daniel Manevy, un argentino que se formó en el Adrogué Tennis Club y desde hace años vive en Pesaro (ciudad en la que jugó el equipo argentino de Copa Davis durante la histórica campaña de 2016), le contó a LA NACION , por ejemplo, que está sin poder trabajar hasta el 3 de abril porque los jugadores que entrena en el Circolo Tennis Fano no figuran en la lista difundida por la Federación Italiana de Tenis. El Circolo Tennis Baratoff, de Pesaro, donde la Argentina venció a Italia en los cuartos de final de 2016, permanece cerrado desde hace días.