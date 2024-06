Cuándo juega Carlos Alcaraz vs. Alexander Zverev, por la final de Roland Garros 2024: día, hora y TV

Escuchar

Este domingo, desde las 9.30 (hora argentina), Carlos Alcaraz (N°3 del ranking ATP) y Alexander Zverev (4°), se enfrentan en el marco de la final de Roland Garros 2024. El encuentro se disputa en el estadio Philippe Chatrier, el court central del complejo Stade Roland Garros de París, Francia, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Star+.

El español sueña con ganar su tercer Grand Slam tras las consagraciones en US Open 2021 y Wimbledon 2022, un trofeo que, a su vez, sería el octavo en polvo de ladrillo a lo largo de su carrera (festejó en los ATP 250 de Buenos Aires y Umag, en el ATP 500 de Río de Janeiro y en Barcelona y en el Masters 1000 de Madrid dos veces). En semifinales eliminó nada menos que a Jannik Sinner (flamante N°1 del mundo a partir del próximo lunes) en un partidazo que duró más de cuatro horas y que terminó 2-6, 6-3, 3-6, 6-4 y 6-3 a favor del murciano. En la última edición llegó hasta semifinales, en las que perdió con el serbio Novak Djokovic, luego campeón, por 6-3, 5-7, 6-1 y 6-1.

Carlos Alcaraz festeja tras vencer en cinco sets a Jannik Sinner en las semifinales de Roland Garros Bertrand Guay / AFP - AFP

El alemán, por su parte, no sabe lo que es ganar un major: su mejor resultado se dio en US Open 2020, cuando disputó la final y perdió con el austríaco Dominic Thiem por 2-6, 4-6, 6-4, 6-3 y 7-6. Con su boleto a la definición de este año cortó una racha de tres eliminaciones consecutivas en la instancia de los cuatro mejores de Roland Garros (en 2021 perdió con Stefanos Tsitsipas, en 2022 abandonó por lesión ante Rafael Nadal, y en 2023 no pudo con Casper Ruud). Este año eliminó en dicha ronda justamente a Ruud por 2-6, 6-2, 6-4 y 6-2 y se tomó revancha de la última edición, en la que el noruego lo eliminó en sets corridos

Carlos Alcaraz vs. Alexander Zverev: lo que hay que saber

Final de Roland Garros 2024.

Día: Domingo 9 de junio.

Hora: 9.30 (horario argentino).

Court: Philippe Chatrier.

TV: ESPN.

Streaming: Star+.

El camino de Alcaraz hacia la final

Primera ronda: 6-1, 6-2 y 6-1 al estadounidense Jeffrey John Wolf (107°).

Segunda ronda: 6-3, 6-4, 2-6 y 6-2 al neerlandés Jesper de Jong (176°).

Tercera ronda: 6-4, 7-6 (5) y 6-3 al estadounidense Sebastian Korda (28°).

Octavos de final: 6-3, 6-3 y 6-1 al canadiense Félix Auger-Aliassime (21°).

Cuartos de final: 6-3, 7-6 (3) y 6-4 al griego Stefanos Tsitsipas (9°).

Semifinal: 2-6, 6-3, 3-6, 6-4 y 6-3 al italiano Jannik Sinner (2°).

El camino de Zverev hacia la final

Primera ronda: 6-3, 7-6 (5) y 6-3 al español Rafael Nadal (275°).

Segunda ronda: 7-6 (4), 6-2 y 6-2 al belga David Goffin (115°).

Tercera ronda: 3-6, 6-4, 6-2, 4-6 y 7-6 (3) al neerlandés Tallon Griekspoor (25°).

Octavos de final: 4-6, 6-1, 5-7, 7-6 (2) y 6-2 al danés Holger Rune (13°).

Cuartos de final: 6-4, 7-6 (5) y 6-4 al australiano Alex De Miñaur (11°).

Semifinal: 2-6, 6-2, 6-4 y 6-2 al noruego Casper Ruud (7°).

LA NACION