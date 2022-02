Del Potro, las emociones que lo desbordaron y el retiro que se acerca : “Tengo que mejorar mi pierna porque me cuesta vivir”

Llega entre aplausos de todos los presentes. Ya bajaron las ovaciones una y otra vez desde el Court Central Guillermo Vilas, en lo que fue un partido más que significativo en la historia del tenis argentino, en el que el resultado final, la derrota por 6-1 y 6-3 con Federico Delbonis, es totalmente secundaria. Fue una oportunidad ideal para que el público argentino reconozca a Juan Martín del Potro como uno de los mayores exponentes nacionales del deporte en este siglo. Bien merecido lo tiene.

La Torre de Tandil tenía aún las emociones a flor de piel cuando habló en la conferencia de prensa posterior al encuentro: “Creo que superó todo lo imaginado, desde lo emotivo, las sensaciones que tuve. Quedó a un costado lo tenístico y el partido”, reconoció. “La verdad que superó cosas que estaba imaginando hace semanas, cómo iba a ser todo, el reencuentro con la gente, el saludo final. Todo eso lo superó”.

Juan Martín Del Potro se quebró antes de jugar el último game contra Federico Delbonis; el partido terminó con derrota por 6-1 y 6-3, pero poco importó en la noche.

Una de los principales temas que decidió aclarar el tandilense en la ocasión fue su futuro, en el que determinó que, sin catalogarlo como definitivo, se tomará un tiempo al margen de las canchas: “Dentro de lo que me costó hablar el otro día traté de ser claro. Dije que era más una despedida que una vuelta, porque así lo sentía, y porque la rodilla me lo marca así hoy. Venía haciendo mucho esfuerzo durante 3 meses para jugar acá, tenía que tomar la decisión de jugar o parar y ponerle punto a todo o que sufría con la rodilla, o que la rodilla me funcione para la vida. Ahora que jugué, esto ya pasó, este punto lo puse esta noche y ahora retomo el camino para mejorar al rodilla. Ya vengo sufriendo demasiado, tengo que mejorar mi pierna porque me cuesta vivir”.

“Yo esa ventana la voy a dejar siempre abierta porque lo que viví fue algo único. Si fue lo último me voy a ir feliz, pero hoy sí creo que es un punto y aparte. El tenis queda a un costado hasta que pueda mejorar mi pierna, si lo logro voy a poner otras cartas sobre la mesa y se verá”, continuó respecto de su futuro.

Profundizando sobre este tema, Delpo puso en duda su participación en el ATP 500 de Río de Janeiro de la semana próxima, cuya idea original era disputar después del Argentina Open: “Corrí más de lo imaginaba, las condiciones de juego eran lentas, muy pesadas. Eso no favorece mi juego. Ahora mismo no tengo claro lo de Río, en su momento la ilusión sí era jugar los dos torneos, porque quizás allá pueda vivir algo similar. Calculo que mañana o pasado mañana lo hablaremos y tomaremos una decisión, sí dejo claro que con o sin Río haré un parate, y voy a priorizar vivir la vida sin dolor”.

Del Potro remarcó también la importancia de haber vuelto a una cancha de tenis para decir adiós en sus propios términos: “En este tiempo dije que no me iba a permitir retirarme en una conferencia de prensa, pero se vio lo que me costó para que eso pase. El símbolo de la vincha [que dejó en la red, tal como lo había hecho el español David Ferrer hace unos años] quedará marcado, dejé mi huella dentro de la cancha, en mi carrera todos estos años. Va a ser un lindo recuerdo ver esa foto”.

El tandilense no dejó de destacar las ovaciones que todo el Buenos Aires Lawn Tennis Club le dedicó durante la noche: “Ver la cancha como la vi es el mejor premio que me podía faltar para terminar esta etapa. Me voy super feliz de haber jugado un partido más, de haber vivido o que viví. Lo que se vivió dentro de la cancha no es fácil que pase”.

Una imagen que quedará para la historia: Juan Martín del Potro atando su vincha a la red después de disputar lo que podría ser su último partido de tenis profesional.

Durante el partido se vivieron también dos momentos que quedarán grabados en la memoria de todo amante del tenis argentino: los abrazos que se dio Del Potro con su contrincante primero y con su madre Patricia, que nunca antes había presenciado un partido suyo, después. “Con Fede fue el abrazo de un amigo en un momento especial para mí. Sé que tampoco fue fácil para el el partido de hoy pero es una anécdota el juego, lo importante es todo lo que se vivió extratenístico”, rememoró la Torre. “Lo de hoy dejó atrás todos esos malestares porque el rato que viví fue inolvidable. Después me la crucé a mamá que veía un partido mío por primera vez. Yo no lo pude hacer con mi padre porque falleció, y tenía la ilusión de que los dos me vieran jugar contra Federer, Nadal y Djokovic. Mamá sí estuvo presente y para nosotros fue algo único. Es raro, porque somos muy perfil bajo, pero fue muy emotivo”.

Por último, del Potro valoró la importancia de enfocarse ahora en poder vivir sin dolor en su pierna, aunque eso signifique dejar a un lado el tenis: “Hoy estoy tratando de dejar atrás la pesadilla con la rodilla, eso ya me repercute para la vida cotidiana y mi estado de ánimo, porque yo sueño con ser feliz, disponer de mi cuerpo para hacer lo que quiera y no lo que puedo. Eso sería una gran diferencia. Si lo logro voy a estar muy tranquilo y muy feliz”.

El abrazo eterno en el que se enfundaron Juan Martín del Potro y Federico Delbonis al término del partido por el Argentina Open.

“Siempre traté de salir adelante y creo que eso queda marcado para los chicos, para que no se frustren cuando las cosas no salen, porque la mayoría de las veces pasa eso. Hoy estoy súper tranquilo. No será fácil vivir sin la rutina, sin el tenis, sin la cotidianeidad de estos años, pero tengo que aprender a hacer otras cosas. La vida continúa, necesito buscar que esté bien mi pierna para disfrutar otras cosas”, concluyó.