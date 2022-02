Juan Martín del Potro y una visita especial: Patricia, su madre, lo vio por primera vez en la cancha y se dieron un gran abrazo al final

El partido entre Juan Martín del Potro y Federico Delbonis, por la primera ronda del Argentina Open, estaba lo suficientemente cargado de condimentos emocionales e históricos como para convertirlo en uno de los partidos más trascendentes en suelo argentino de los últimos tiempos. El comienzo de una posible despedida del tandilense, su regreso al país y el reencuentro de los dos héroes de la Copa Davis 2016 eran motivos suficientes para otorgarle un valor gigantesco al encuentro.

Por si fuera poco, el evento también contó con una presencia más que especial para la Torre de Tandil: la de su madre Patricia, lo que marcó la primera vez que fue testigo de un partido del circuito de su hijo en toda su carrera. Así lo había anunciado el excampeón de US Open en su conferencia de prensa del sábado: “Algo muy especial para mí es que más allá de amigos y de gente que pueda venir a ver, va a estar mi mamá presente, que nunca me vio en un torneo. Va a ser muy lindo”.

Efectivamente, Patricia lo acompañó, junto con Julieta, hermana de Juan Martín. Lo aplaudió en las mejores acciones, también cuando lo escuchó referirse a su futuro y la necesidad de mejorar su calidad de vida después de la pesadilla que viene significando su maltrecha rodilla.

La madre y la hermana de Juan Martín Del Potro Redacción LA NACION - LA NACION

Al final del encuentro, en el que el tandilense fue derrotado por Delbonis por 6-1 y 6-3, Patricia y Juan Martín se fundieron en un abrazo que duró varios segundos, de forma similar al que se habían dado antes los dos jugadores. Luego, en su conferencia de prensa postpartido, reflexionó sobre aquel momento: “Fue la primera vez que vio un partido mío. No lo pudo hacer mi papá, que falleció, pero mamá estuvo presente. Fue un abrazo raro para nosotros, porque fue muy público y nosotros somos muy perfil bajo, pero muy emotivo”.

De este modo, se saldaría una deuda que el mismo Del Potro había manifestado anteriormente, en una entrevista que había concedido a ESPN en junio de 2020: “Por ahí me quedó pendiente lo de convencer a mis viejos de que se tomen un tiempito y vengan a verme jugar. Nunca me vieron en un torneo, sí en la Copa Davis acá. Es algo que no me deja estar tranquilo, y está para no bajar los brazos”. Su padre Daniel, fallecido en 2021, no tuvo la posibilidad. Hoy fue Patricia quien representó a la familia Del Potro en la cancha.