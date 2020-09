Denis Shapovalov Crédito: Instagram

9 de septiembre de 2020 • 18:20

Este martes por la noche, en un maratónico partido de más cuatro horas, el tenista español Pablo Carreño doblegó el martes al joven canadiense Denis Shapovalov en cinco peleados sets y regresó, tres años después, a una semifinal del US Open.

Carreño se impuso a Shapovalov por 3-6, 7-6 (7/5), 7-6 (7/4), 0-6 y 6-3 en cuatro horas y ocho minutos de batalla en la pista principal de Flushing Meadows, y se encontrará con el alemán Alexander Zverev en semifinales.

"Sabía que Denis juega así, con un increíble servicio. Y es zurdo, lo que hace que sea más incómodo. Es uy agresivo subiendo a la red y buscando golpes ganadores", describió Carreño, que había llegado a cuartos de final tras la descalificación de Novak Djokovic por golpear accidentalmente con una pelota a una jueza de línea.

En tanto, Shapalov, apenas concluido el partido, expresó: "Tuve muchas oportunidades, muchas oportunidades. Salí tenso a jugar y así lo hice en los tie-breaks. Estoy seguro de que la próxima vez que me encuentre en una situación como esta me sentiré más cómodo".

Golpeado por la eliminación, el NextGen, de 21 años, dijo: "Es un momento difícil. Estuve siempre en partido, con posibilidades de ganarlo. Estuve cerca en todos los sets. Es muy frustrante cómo me siento ahora, me es difícil ver los aspectos positivos".

"Ustedes me empujaron cuando mi cuerpo dijo no"

"Shapo", que hace poco se lanzó como rapero con el tema "Night Train", agradeció el apoyo a sus seguidores Crédito: Instagram

Este miércoles, ya más calmado y reflexivo, Shapovalov se despidió de sus fans y del US Open con una publicación en Instagram. "Qué puedo decir. Puse mi corazón en cada punto estas últimas dos semanas y me quedé un poco corto. A veces es así". escribió el talentoso N.º 17 del ranking ATP, a modo de repaso de sus sensaciones en el Grand Slam norteamericano.

"Quiero agradecer a mi equipo y a todos los que me rodean por su ayuda y apoyo. Trabajamos muy duro durante los últimos seis meses, y se notó. También a mis increíbles fanáticos por estar conmigo en cada punto del torneo. Disfruté todo el cariño de las últimas dos semanas y cuando mi cuerpo me dijo que no, todos ustedes me empujaron a seguir adelante y superar el dolor y el cansancio. Por último, me gustaría agradecer al US Open por hacer posible este torneo. Fue sensacional volver a la cancha y tener la oportunidad de competir nuevamente. Como siempre, el equipo de Shaponunca dejará de luchar. Gracias por ser parte de mi Night Train", agregó el canadiense.

