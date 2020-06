El tenista Novak Djokovic, número 1 del mundo, reveló que ya no quiere ser señalado por cada opinión que manifieste. Fuente: AFP

El serbio Novak Djokovic, número uno del ranking mundial de tenis, aclaró que no desea verse envuelto en polémicas por sus declaraciones, especialmente cuando cuestionó la obligación de vacunarse contra el coronavirus o se expresó sobre su alimentación, lo que generó múltiples respuestas desde el ámbito del deporte.

"Estoy en una posición privilegiada al poder opinar algo y ser escuchado, pero no deseo verme envuelto en polémicas. Cuando expreso algo lo hago simplemente para compartir mis experiencias y que la gente pueda sacar algo útil", comentó el tenista nacido en Belgrado hace 33 años, en declaraciones formuladas en medios serbios que replicó el diario deportivo catalán Mundo Deportivo y la Agencia EFE.

El balcánico, número uno del mundo por delante del español Rafael Nadal y ganador de 17 trofeos de Grand Slam, fue cuestionado cuando dijo que no quería verse obligado a vacunarse contra el Covid-19 cuando esté disponible el antídoto para combatir la pandemia, o cuando reveló que no ingiere carne y realiza una dieta vegana.

"Siempre me empeño en comentar las cosas que me benefician pero no digo: 'Hay que comer esto o beber aquello'. No le pido a la gente que haga o piense de tal forma. Sólo comparto mis experiencias y puntos de vista, y si puedo aportar algo útil, está bien", añadió Nole, que está invicto durante lo que se pudo disputar en esta temporada (ganó todos sus partidos en la flamante ATP Cup, obtuvo el Abierto de Australia y logró el ATP 500 de Dubai).

Hace unos días, Djokovic fue contundente al manifestarse sobre la hipotética realización del Abierto de los Estados Unidos esta temporada en una ciudad muy golpeada por la pandemia. "Jugar en Nueva York es difícil, diría que imposible. El protocolo que se aplicaría para poder jugar en Flushing Meadows es extremo e imposible de cumplir. Nos someterán a dos o tres test de Covid-19 semanales, deberemos dormir cerca del aeropuerto sin tener acceso a Manhattan y tendremos derecho a que nos acompañe una sola persona del equipo", sentenció Nole, una leyenda del deporte que nunca pasa inadvertido. Ni por cómo juega ni tampoco por sus declaraciones.