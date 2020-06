"Jugar en Nueva York es difícil, diría que imposible", sentenció Novak Djokovic, el número 1 del ranking mundial de tenis. Fuente: Reuters

7 de junio de 2020 • 10:19

"Jugar en Nueva York es difícil, diría que imposible". Novak Djokovic, el mejor tenista del ranking mundial, fue contundente al manifestarse sobre la hipotética realización del Abierto de los Estados Unidos esta temporada en una ciudad muy golpeada por la pandemia del coronavirus. Hace unos días, Rafael Nadal, el número 2 de la ATP, había expresado un concepto similar.

"El protocolo que se aplicaría para poder jugar en Flushing Meadows es extremo e imposible de cumplir. Nos someterán a dos o tres test de Covid-19 semanales, deberemos dormir cerca del aeropuerto sin tener acceso a Manhattan y tendremos derecho a que nos acompañe una sola persona del equipo", apuntó Nole en la emisora serbia Prva.

Aunque no todos creen que Djokovic fuera a ausentarse del US Open en caso de que se realice [ NdR : todavía está programado del 31 de agosto al 13 de septiembre], el jugador de 33 años y 79 títulos amplió: "Esta decisión no tiene en cuenta que nosotros solemos viajar con entrenadores, preparadores físicos y fisioterapeutas".

Las declaraciones de Djokovic, quien además es el presidente del Consejo de Jugadores de la ATP, se produce en un contexto de incertidumbre y expectativa, ya que el organismo que administra el tenis profesional masculino convocó a los jugadores para el próximo miércoles a una reunión por Zoom. Se espera que allí la ATP informe algunas precisiones sobre el calendario durante los meses que quedan de este 2020 afectado por el coronavirus.

"Entiendo que existen cuestiones financieras y contractuales que generan obligaciones, pero me parece todo muy complicado. Veremos", completó Djokovic, ganador de 17 trofeos de Grand Slam, cifra que lo ubica a dos títulos de Nadal (19) y a tres de Roger Federer (el máximo ganador, con 20).

Mientras tanto, un torneo en los Balcanes

Entre el 13 del actual y el 5 de julio, se jugará un torneo de tenis de exhibición y con fines benéficos en distintas ciudades balcánicas, organizado por el propio Djokovic y el bosnio Damir Dzumhur, actual 107 del ranking.

El bautizado Adria Tour se disputará en Belgrado (Serbia), Zadar (Croacia), Montenegro y Banja Luka (Bosnia). Los partidos serán con público en las tribunas.

Hasta el momento anunciaron su participación, además de Djokovic, el austríaco Dominic Thiem (3°), el búlgaro Grigor Dimitrov (19°), los croatas Borna Coric (33°) y Marin Cilic (37°), los serbios Dusan Lajovic (23°), Filip Krajinovic (32°) y Viktor Troicki (184°).

"Se jugarán los set reducidos hasta cuatro games ganados y a dos sets", adelantó Nole.