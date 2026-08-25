Dónde ver en directo online a Roger Federer, por una exhibición en el US Open

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El suizo volverá a jugar en el Arthur Ashe Stadium; afrontará un set individual contra Andy Roddick y uno de dobles junto a John McEnroe contra Roddick y Andre Agassi
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Roger Federer vuelve a la cancha. Y especialmente a una en la que brilló como pocos. Su Majestad, uno de los tenistas más destacados de la historia pero lejos del circuito profesional desde su retiro en 2023, jugará este martes una exhibición en el US Open, el último Grand Slam de la temporada. Afrontará un set individual contra el estadounidense Andy Roddick, quien fuera uno de sus grandes rivales, a las 21 (horario argentino) y, a continuación, uno de dobles junto a John McEnroe contra Roddick y Andre Agassi.
El hombre que conquistó cinco títulos consecutivos en el Abierto de Estados Unidos entre 2004 y 2008 volverá a jugar en el estadio Arthur Ashe por primera vez desde 2019. “No he jugado un set de singles en, no sé... Quizá (Hubert) Hurkacz en Wimbledon, así que han pasado cinco años”, aseguró al referirse a su derrota por 6-3, 7-6 (4) y 6-0 en los cuartos de final en el mítico All England Lawn Tennis y Croquet Club en 2021, en su último partido de Grand Slam. ”No sé cómo va a salir esto. Así que hay mucha incertidumbre, pero también con mucha felicidad de poder volver al Arthur Ashe, un lugar donde he vivido muchos momentos hermosos”, concluyó.
El suizo, sin embargo, ante la pregunta de un periodista, dejó en claro que esta exhibición no marcará un regreso oficial al circuito profesional en el futuro. “No, no, no, no. No, para nada”, respondió el suizo durante una conferencia de prensa. “Gracias por preguntar. No estaba seguro de si me iban a hacer esa pregunta, pero me alegra que lo hicieras para poder aclararlo por si alguien lo pensaba (...) La rodilla ya no puede. Está cansada. La mente ya no puede tener más paciencia y esperar otro par de años a ver qué pasa”, cerró.
Cómo ver online el regreso de Roger Federer
Las dos exhibiciones de Federer en US Open, en singles y dobles, se pueden ver en vivo únicamente por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, que en su plan Premium también transmite todos los encuentros del último Grand Slam de la temporada. Se requiere una suscripción activa para poder acceder al contenido.
Récords y logros de Federer
- El suizo jugó 1526 partidos en toda su carrera y ganó 1251, una efectividad del 81,9%. Perdió 275. En total levantó 103 trofeos -entre ellos, 20 de Grand Slam y 28 de ATP Masters 1000- y cedió en 54 finales. Solo lo supera Jimmy Connors en ambas estadísticas con 109 estrellas y 1274 victorias.
- Es el tercer máximo ganador de Grand Slam de la historia con 20 títulos. Festejó en Wimbledon 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012 y 2017; Australian Open 2004, 2006, 2007, 2010, 2017 y 2018; US Open 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008; y Roland Garros 2009.
- Es quien más semanas consecutivas lideró el ranking de la ATP con 237, lo que equivale a cuatro años y seis meses. Fue desde el 2 de febrero de 2004, la primera vez que llegó a ese lugar, al 17 de agosto de 2008.
- Desde Viena 2003 hasta Bangkook 2005, ganó 24 finales consecutivas y estableció un récord.
- Es quien más encuentros le ganó consecutivamente a rivales top 10 con 26.
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