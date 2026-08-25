Thiago Tirante, en el mejor momento de su carrera y antes del US Open: “Hoy me le puedo animar a cualquiera”

Thiago Agustín Tirante fantaseó, durante mucho tiempo, alcanzar el estatus que ostenta hoy. Número 1 del mundo como junior [en 2019], generalmente el más alto de su generación [nacido en 2001; mide 1,85m] y con un estilo de juego tan agresivo como inusual entre los jugadores formados en esta porción del tour, con las medias teñidas de naranja por el polvo de ladrillo, muchas veces se frustró por no lograr -en el tiempo y la forma que pretendía- el gran salto al circuito mayor. Sin embargo, siguió buscando soluciones hasta lograrlo.

Con un método de prueba y error, finalmente, ensambló la explosión [“Un tenis salvaje”, como ilustró acertadamente Daniel Orsanic durante una reciente transmisión en ESPN] con nuevas herramientas estratégicas, las altas expectativas con la claridad emocional/psicológica y el desgaste corporal con un perfeccionamiento físico. ¿El resultado? El tan ansiado salto de calidad. Hoy, el tenista platense, cuarto argentino mejor rankeado, disfruta de su posición más destacada (50°) y en la temporada suma 22 victorias [una de ellas, hace unos días, frente al legendario Novak Djokovic, por la segunda ronda de Cincinnati, el Masters 1000 al que llegó hasta los cuartos de final, donde perdió con el posteriormente campeón, el francés Arthur Fils].

El último 15 de agosto, Thiago Tirante logró un triunfo que jamás olvidará, ante Djokovic en la segunda ronda de Cincinnati EMILEE CHINN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Geográficamente sí pero no en la cantidad de información que su mente y su cuerpo incorporaron, Tirante ya dejó atrás Cincinnati, la ciudad del estado de Ohio, y se instaló en Nueva York, donde a partir del próximo domingo comenzará el US Open, el último Grand Slam del año. En el medio de este momento radiante que vive, el bonaerense de 25 años, que es entrenado por el cordobés Miguel Pastura [jugador de los ’90, 182° del ranking en 1995, contemporáneo -entre otros- de Hernán Gumy] y asesorado estratégicamente por Eduardo Infantino, charló con LA NACION, vía Zoom. Entre sus distintos conceptos dejó algo en claro: va por (mucho) más.

-Tenés un tatuaje en la zona de las costillas que dice: “If you can dream it, you can do it (Si puedes soñarlo, puedes lograrlo)”. Hoy llegaste al nivel de tenis y a los torneos que tanto deseaste desde junior. ¿Cómo lo lograste?

-Siendo directo con lo que creo que mejoré, diría que el mayor porcentaje fue en la parte mental. Mejoré muchísimo en cuanto a la maduración, a atravesar los momentos difíciles de los partidos, a superar la incomodidad que el otro presenta. Creo que eso fue lo que me está dando premio. Lo que más me redituó es eso: la cabeza, la parte mental, el seguir insistiendo y no salirme de los partidos por no sentirme cómodo o por no estar jugando de la manera en la que quiero. Después, lo otro, fue lo físico. En los últimos meses mejoré muchísimo en la parte física [sus preparadores son Horacio Anselmi y Pablo Berri]. Mejoré en la explosividad, que yo siempre la tuve, pero seguí mejorando la rapidez para moverme. Creo que tengo una altura bastante buena para moverme como lo hago. Y junto con aguantar los partidos largos a este nivel, que es lo mejor de lo mejor, son las cosas que están haciendo diferencia.

Thiago Tirante en 2019, cuando fue sparring de los "maestros" que compitieron en el ATP Finals: con Nadal y Federer (también su tía y, por entonces entrenadora, Vanesa) instagram.com/thiagotirante

-Le das mucho valor al aspecto psicológico, de hecho, lo trabajás en tu equipo. ¿Allí radica una de las claves de tu madurez en el tenis? ¿Dejaste de reprocharte cosas para valorarte más?

-Cien por cien, sí, sí. Yo, antes, un poco en el inconsciente, me comparaba mucho con lo que otros de mi camada hacían, con lo que otros hicieron antes o con las mejores cosas que lograban los jugadores más chicos. Y creo que, de alguna manera y también va de la mano con la maduración, fui entendiendo que no se trata de eso, se trata más de lograr la mejor versión. Siempre decimos con mis psicólogos [Pablo Pécora y Sergio Quinteros] que hay que tratar de ser lo mejor que uno puede y encontrar la mejor versión de cada uno. Y creo que en esa sintonía y buscando eso, te podés aislar de un montón de cosas que no respectan a vos.

-¿Haber sido N° 1 junior terminó siendo un impulso o una presión en el momento de la transición al profesionalismo?

-Las dos cosas, creo; las dos cosas. Sí es verdad que hubo momentos en los que sufrí bastante ese tipo de presión buena y sana, podría decirse. Pero depende de cómo lo tome cada uno. En su momento lo tomé bien, me pude meter bastante rápido en el ranking, en el 350 más o menos, después de haber estado 750, 800, más o menos, cuando terminé junior. Después me costó bastante lidiar con ese tipo de presión. Cada vez que alguien me veía, me decía: ‘Vos tenés juego para llegar a ser muy bueno, tenés que confiar en vos, sos muy bueno’. Pero por otro lado veía que tenía un ranking 300, 350, que no lo desvalorizo, pero cada vez que alguien me veía me decía: ‘Nooo, sos mucho mejor de lo que estás’. Eso me iba poniendo un poco más de presión. Pero son procesos que no me arrepiento de haberlos pasado porque hoy puedo ser más maduro y mirar de otra forma las cosas que me pasaron, las que sufrí y las que me alegré.

Thiago Tirante disfruta del mundo del tenis, pero también intenta distenderse fuera de los courts, conociendo la cultura de los sitios que visita instagram.com/thiagotirante

-Hace pocos días lograste la victoria más importante de tu carrera, ante Djokovic [2-6, 6-4 y 6-4], en la segunda ronda de Cincinnati. ¿Qué sentiste al vencer a Nole, con quien no habías ni siquiera peloteado, algo que sí habías hecho con Rafa Nadal y Roger Federer cuando fuiste sparring en el ATP Finals de Londres 2019?

-Primero que nada, sentí liberación. Liberación por haber sacado adelante un partido incómodo por todo lo que representaba él del otro lado, por lo que representaban las personas que, con todo el derecho del mundo, estaban de su parte, alentándolo. Por cómo se dieron las situaciones, con él sintiéndose un poco mal por el calor, a uno lo llevó a desconcentrarse un poco y no saber cómo encarar la situación, si decir: ‘Bueno, me pongo a meter pelotas y que la erre o seguir jugando a mi juego’. Sentí liberación cuando terminó el partido y mucho respeto, como se vio en la celebración; no quería ofenderlo ni mucho menos. Fue un partido, por momentos, feo, porque los dos nos sentíamos medio tensos, él por no jugar hacía mucho [desde Wimbledon] y yo por hacerlo con una leyenda. En el primer set se vio claramente que no pude jugar mi mejor tenis y estaba atado, tenso por toda la situación que generaba; mi primera vez en la cancha central y todo. Después de ese game largo de 18 minutos [el tercero del segundo set] fue cuando me pude liberar un poco más, aunque lo haya perdido [Nole sostuvo su saque tras cuatro break points], pude decir: ‘Bueno, estoy jugando bien, ahora puedo llegar a tener una chance’. Y seguí confiando en mí, en lo que tenía que hacer, en los puntos por puntos y dejar un poco de lado… Antes del partido, una de las cosas que le dije a mí equipo fue: ‘Ojalá pueda separar y disociar lo que es él, lo que fue y es para el tenis con lo que es este partido de ahora’. Por suerte lo pude hacer.

Cómo vivió el triunfo ante Djokovic

Sobre su triunfo ante Djokovic

-Muchas veces sacás a más de 230km/h. ¿En qué consiste tu perfeccionamiento de ese golpe y cómo cuidás el hombro ante semejante transferencia de potencia?

-Primero que nada, lo cuido con el gimnasio, con preventivos. Eso es clave. Tener muy fuerte la parte de los omóplatos, de los dorsales y de los hombros para que la potencia que tenga sea estable. Me ha pasado muchas veces que, por ser tan explosivo, me rompí partes del cuerpo, como por ejemplo el abdominal. El abdominal casi siempre me lo he lesionado por mi potencia, la zona media no aguantaba la potencia que genero. Entonces, principalmente es tener el omóplato y el hombro muy fuertes y estables para que pueda trabajar fácilmente y libre. Y, después, le damos la importancia que tiene que darse. Yo creo que hay muchas generaciones de tenistas argentinos que no se la dio [al saque] o no se la terminaron dando. Más allá de las repeticiones, es trabajar mucho en las velocidades, en las ubicaciones, en los segundos saques que son muy importantes, en la variación de efectos y en poder sacar a todos los lugares de todas las maneras y efectos posibles, no sólo con slice y kick afuera, sino trabajar en todas las variantes al cuadrado de saque. Porque hay jugadores que les molesta un saque que a otro no, entonces es importante tener todo lo que se pueda en el repertorio.

Thiago Tirante ejecutando un saque en su reciente triunfo ante Djokovic en Cincinnati: es un golpe en el que el jugador platense confía mucho EMILEE CHINN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

-Hace un año eras 115° del mundo. Los resultados de esta temporada, la mejor de tu vida, ¿te dan alivio económico para proyectar e invertir en tu carrera? ¿Pasaste dificultades económicas en tu formación?

-Sí, sí, cien por cien. Significa alivio mental, sobre todo. Como siempre dije: sé lo que cuestan las cosas, porque siempre lo tuve muy presente. Y cuando yo pude estar un poco mejor económicamente siempre invertí en mi carrera, nunca dejé de hacerlo. Y creo que eso es clave. Al fin y al cabo, creo que fui bastante inteligente en ese sentido. Mucha gente que la pasó tan mal al principio de su carrera, después cuando está un poco mejor económicamente no ve el lado de la inversión y dice: ‘No, no me saquen lo mío’. Y no vuelven a invertir. En ese caso, en la medida que fui estando un poco mejor, seguí invirtiendo en mi equipo en todo sentido: en viajes, en comida, en todo. Eso también es una forma de querer más, en el buen sentido, de tratar de ser mejor. Es un alivio mental estar más holgado, sí. Este fue mi primer año entero en el circuito [ATP] y después de Australia pude empezar a viajar un poco más con mi preparador físico. Son pequeños detalles que suman muchísimo para seguir estando fuerte en las giras y ojalá que lo pueda hacer de la misma manera el año que viene. Hoy en día hay muchos jugadores lesionados. Mirá [Jannik] Sinner, mirá [Jack] Draper, mirá los que se bajaron del US Open... Es muy importante el cuidado, mantenerse sano y fuerte; es súper importante para el futuro. Hoy en día el calendario te exige mucho y, junto con la parte mental, el físico es muy importante.

-¿La lectura de libros sigue acompañándote cada día? ¿Qué obras te gustaron más?

-Sí, sí. Obviamente, como todo, hay semanas que puedo un poco más, hay semanas que puedo un poco menos. La pasada, en Cincinnati, no pude leer porque estuve mucho tiempo en el club, pero es algo que siempre está conmigo en los viajes. Me gustan mucho las novelas, así me salgo un poco de la realidad de lo que es el tenis, de lo que es esta burbuja linda. Ahora estaba leyendo una novela. Lo último que leí fue El psicoanalista [una novela del escritor estadounidense John Katzenbach], que fue uno de los mejores libros que leí en mi vida. Es una parte de mí que me saca un poco de la realidad y me mete en un mundo que no estoy habituado. Es muy lindo tomarme ese tiempo para mí.

Thiago Tirante en el último Roland Garros: fue su mejor performance en un Grand Slam, alcanzando la tercera ronda BSR Agency - Getty Images Europe

-A partir del próximo domingo vas a jugar el main draw del US Open por primera vez en tu carrera, tras no poder superar la qualy en cuatro oportunidades. ¿Qué te genera este torneo a diferencia de los otros Grand Slams?

-Sí, va a ser la primera vez. Es el torneo que siempre soñé ganar. Desde chico siempre dije que sueño con ganar el US Open [así como lo hizo y lo dijo Juan Martín del Potro, una de sus referencias]. Para mí es recontra importante. Ojalá que este año le pueda sacar un poco de valoración al torneo en el buen sentido y jugarlo como un torneo más y, sobre todo, como lo vengo haciendo. Porque tengo una linda oportunidad para aprovechar. Obviamente va a depender mucho del cuadro, pero hoy en día va más allá de eso, siento que si yo estoy bien, con confianza, la paso bien afuera de la cancha y lo puedo trasladar adentro. Y hoy en día, en el buen sentido, me le puedo animar a cualquiera y los resultados me lo siguen abalando. Ojalá que sea una linda semana, que pueda sacar mi mejor tenis, que me pueda sentir cómodo y luchando, siendo resiliente como siempre. A mí, por suerte, la humedad no es algo que me afecta mucho, como pasó la semana pasada en Cincinnati y como pasó en Canadá, que hacía bastante calor. Ojalá pueda adaptarme de la mejor manera.

Jugará su primer main draw en Nueva York

La experiencia de jugar su primer US Open

-Después del US Open llegará la serie de Copa Davis entre la Argentina y Turquía, en Neuquén, el 19 y 20 de septiembre. En febrero pasado debutaste en la competencia, siendo el single 1 en Busan, en la derrota 3-2 ante Corea del Sur. Por tu compromiso en esa agridulce experiencia y por tu nivel actual, es seguro que volverás al equipo. ¿Qué expectativas tenés?

-Mucha, mucha. Todavía no recibí ningún llamado de Javier [Frana, el capitán]. Sería lógico que vaya, sería muy lindo también, pero eso ya no queda en mí. Me encanta jugar para Argentina, lo hice desde muy chiquito [en distintos equipos juveniles] y lo hice por primera vez este año en la Davis, donde marcó un punto de inflexión bastante grande en mi carrera. Fue un punto para terminar algo e iniciar otro camino. A mí me dio mucho envión, más allá del resultado; me dio mucha maduración para afrontar las cosas después de eso. Fueron muchas sensaciones, emociones y fue muy duro, fue muy duro de verdad. Y creo que me hizo crecer de distintas maneras y puntos de vista. Si me toca representar esta vez a la Argentina lo haré con mucho honor, gratitud y hay pocas cosas que se comparan con eso. Voy a ser muy feliz si me toca jugar la Davis.

Su afición a la lectura de novelas

Su pasión por la lectura

Los mejores registros de su carrera

Tirante comenzó el año como 102°, en el ATP de Adelaida, sin poder superar la clasificación. Pero, luego, compitió en el Australian Open y ganó un partido en Melbourne por primera vez: ante el local Aleksandar Vukic, antes de perder con Tommy Paul (por entonces, 20°). Aceptar la convocatoria de Frana para la Copa Davis en Asia hizo que, antes del viaje a Busan, actuara en un Challenger en Bahrein, donde llegó a los cuartos de final. En la Davis ganó en su debut, ante Hyeon Chung, pero luego perdió ante Soon Woo Kwon.

El emocionado festejo de Tirante al batir a Hyeon Chung en su debut en la Copa Davis, ante Corea del Sur, en Busan PARK JAE HO

El viaje a Corea no le permitió llegar al ATP de Buenos Aires, por lo que su debut en la gira sudamericana fue en Río: venció a Cristian Garin y a Francisco Cerúndolo, antes de caer con Alejandro Tabilo. Volvió a perder con el chileno en Santiago, en los 8vos de final. No superó la qualy de Indian Wells, pero sí entró como lucky loser a Miami, triunfó en una batalla (por 7-5, 6-7 y 7-6) frente al francés Valentin Royer y, luego, perdió con Fran Cerúndolo.

Alcanzó las semifinales del ATP de Houston (batiendo en el camino a Ben Shelton, por entonces 9°), la tercera ronda de Madrid (superando a Tommy Paul, que era 18° en la segunda rueda), los 8vos de final de Roma (ganándole a Cameron Norrie y Flavio Cobolli, 19° y 12°, respectivamente), perdió en primera de Ginebra y, en Roland Garros, llegó más lejos que nunca en un Grand Slam: a la tercera ronda. Pasó rápido por el césped de Eastbourne (ganó un partido) y Wimbledon. Volvió por un torneo al polvo de ladrillo europeo: en Bastad, hizo cuartos de final.

El platense Thiago Tirante, de 25 años, disfrutando de su mejor momento, como top 50 y antes de jugar su primer main draw del US Open Gentileza ATP Tour

Y en los Masters 1000 norteamericanos sacó lo mejor de su repertorio: en Montreal, 8vos de final en Canadá (con victoria ante Taylor Fritz, 8°, incluida), y cuartos de final de Cincinnati (además de batir a Nole, lo hizo con el español Martín Landaluce y el checo Jakub Mensik, 67° y 16°, respectivamente).