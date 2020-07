El Abierto de Australia tenía seguro contra pandemias, pero no podrá renovarlo y quedará desprotegido para 2021. Fuente: Reuters

El Abierto de Australia, uno de los cuatro Grand Slam del circuito de tenis, tenía -al igual que Wimbledon- seguro contra pandemias, pero ese contrato finalizará en los próximos meses, no pudo negociar una renovación y, por ende, no contará con esa valiosa protección en 2021 en caso de que no pueda desarrollar el evento en forma convencional, algo que sí hizo en enero pasado.

Tennis Australia le confirmó al diario The Age, de Melbourne, que estaba tratando de renovar su seguro para el Abierto de Australia, pero que "la cobertura de la pandemia no será viable para 2021". Un portavoz de la entidad australiana añadió: "Aunque pudimos tener cobertura de pandemia como parte de nuestra política en los últimos años, la situación actual con el Covid-19 hace que sea prohibitivo seguir adelante, ciertamente a corto plazo".

La oposición actual de las aseguradoras a ofrecer cobertura pandémica se produce después de que Lloyd's of London, el mercado de seguros británico, estimó que las aseguradoras de todo el mundo entregarán más de 100 mil millones de dólares en pagos este año, incluso para cancelar eventos deportivos, musicales y de la industria, según apuntó The Age.

A pesar del grave impacto del coronavirus en el calendario del tenis, tres de los cuatro Grand Slam se terminarían realizando en 2020. Australia ya se disputó, el US Open -por el momento- mantiene su lugar habitual en el calendario a fines de agosto, aunque con medidas sanitarias estrictas y Roland Garros se desarrollará en el otoño europeo en lugar de su lugar habitual en primavera.

Aunque las pérdidas de Wimbledon, cancelado por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, serán compensadas por su política de pandemia existente, los organizadores confirmaron que tampoco podrán obtener una cobertura similar en 2021.

Roland Garros, con el 50-60% de público

Hasta 20.000 personas por día, sólo el 50 o 60 % del número habitual de espectadores, podrán ingresar en el complejo de Roland Garros en la edición 2020 del torneo, programada del 21 de septiembre al 11 de octubre, según anunciaron los organizadores.

El presidente de la federación francesa, Bernard Giudicelli, aventuró que en las tribunas principales sólo un máximo de cuatro personas podrán sentarse juntas, con un asiento vacío de por medio. Además, en las canchas secundarias, uno de cada dos asientos estará vacío.

Las entradas, que serán puestas a la venta el 16 de este mes para el público en general, permitirán a 20.000 personas acudir a Roland Garros en las primeras rondas. El número de espectadores se reducirá a 10.000 para las instancias finales.