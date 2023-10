escuchar

El tenista australiano Marc Polmans, de 26 años y 140° del ranking mundial, estaba a solamente un punto de dar un muy buen paso en su carrera profesional al entrar por primera vez en el cuadro principal de un torneo de categoría Masters 1000, sin embargo..., tuvo una descuidada y agresiva reacción que tiró todo por la borda en un instante.

El jugador nacido en Sudáfrica pero nacionalizado australiano se enfrentaba con el italiano Stefano Napolitano (253°) por la segunda y última ronda de la clasificación de Shanghai; tras ganar el primer set por 7-6 (7-3), Polmans contaba con match point en el tie-break del segundo parcial (Napolitano sacaba 5-6), pero sucedió algo insólito... Tras fallar una volea de revés y perder el punto, Polmans descargó la bronca pegándole un raquetazo a la pelotita que había quedado de su campo con tan mala fortuna que la esfera amarilla impactó violentamente en el juez de silla... ¿Qué consecuencia le trajo a Polmans? Fue descalificado por esa acción y Napolitano entró en el main draw del torneo.

El australiano Marc Polmans fue descalificado en Shanghai Andy Cheung - Getty Images AsiaPac

Todavía se desconoce qué castigo adicional recibirá Polmans por parte de la ATP, pero se entiende que se le aplicará una fuerte multa, más allá de que la agresión al umpire fue sin intención. Nacido en Amanzimtoti (Sudáfrica), Polmans se mudó a Australia a los 10 años para desarrollar todavía más su tenis. “Mis padres sacrificaron todo para ayudarme con mi tenis. Tenían sus trabajos, amigos y familiares en Sudáfrica y lo dejaron todo para que yo pudiera tener el entrenamiento adecuado en Australia. Los primeros años fueron duros. Alquilamos una casa pequeña en ese momento. A medida que mi tenis empezó a mejorar cada vez más y mi padre consiguió una mejor posición en el país, las cosas funcionaron”, contó Polmans, en su momento, que declaró ser fan de Nick Kyrgios.

Precisamente fue Kyrgios uno de los que reaccionaron virtualmente con la viralización del video del pelotazo de Polmans. “Interesado en ver cuál será la multa, considerando todo (15 mil libras) por el batido de botella en Queens”, escribió Kyrgios. ¿A qué se refiere el irascible y talentoso australiano? A la sanción que recibió él (de 15.000 libras) por agitar una botella durante un descanso del ATP de Queen’s (Londres) en 2018, como simulando que se estaba masturbando.

El australiano Marc Polmans fue sancionado en Shanghai Frey/TPN - Getty Images AsiaPac

Con el puesto 116° como el más destacado de su carrera (en octubre de 2020), Polmans apenas jugó 21 partidos en el circuito ATP (6 triunfos, 15 derrotas). Es usual verlo competir en el Challenger Tour, la segunda categoría del profesionalismo, donde ganó tres títulos individuales. Aunque no actuó en Masters 1000, sí tiene experiencia en Grand Slams: participó en los Abiertos de Australia 2019, 2020 y 2021 (por invitación), además de jugar en Roland Garros 2020 (al que accedió como lucky loser), en el US Open 2020 y en Wimbledon 2021, tras superar la clasificación.

Quien lamentó lo sucedido fue otro australiano, John Millman, 33° del mundo en 2018. “Realmente espero que el árbitro esté bien. Deben estar seguros trabajando en su entorno. No hay excusas para esto. Nadie se sentiría peor que Marc por esto. Es posiblemente la persona más amable que conozco”, escribió en las redes sociales.

La involuntaria agresión de Polmans al juez de silla

Il video del momento che è costato la squalifica a Marc Polmans e il conseguente ingresso di Napolitano nel main draw di Shanghai.



Fonte: https://t.co/yfPI9DeUGI pic.twitter.com/HYJxhCCX6D — TeIegrammiDiTennis (@TelDiTen) October 3, 2023

No es la primera vez que un tenista del circuito profesional tiene una reacción de este tipo y sale perjudicado un juez de silla. Uno de los hechos más recordados fue el que tuvo al canadiense Denis Shapolavoc como “agresor”. Fue en febrero de 2017, en una serie de Copa Davis entre Canadá y Gran Bretaña, en Ottawa: el británico Kyle Edmund ganaba por 6-3, 6-4, y 1-1 en el tercer set, cuando el canadiense, en ese momento de sólo 17 años, falló una definición en la red y perdió su saque. Frustrado, quiso tirar un pelotazo a cualquier parte del estadio... pero con tanta mala fortuna que le acertó en el ojo izquierdo del umpire Arnaud Gabas.

Denis Shapovalov, en 2017, frustrado ante el error que cometió: le pegó un pelotazo en un ojo al juez Arnaud Gabas Reuters

Al árbitro general de la serie, Brian Earley, no le quedó más remedio que decretar la descalificación de Shapovalov, por agresión a un oficial del encuentro, más allá de que no hubo intención de lastimar por parte del tenista norteamericano, que no podía contener la tristeza tras el error que significó la derrota de su país y la victoria británica.

La Federación Internacional de Tenis -la organizadora de la Copa Davis- sancionó a Shapovalov con 7000 dólares de multa por “comportamiento antideportivo”, al considerar que fue involuntario y que el jugador no tenía intención de golpear al juez de silla. Gabas acudió inmediatamente al hospital y si bien los primeros exámenes descartaron cualquier lesión en la córnea o la retina, debió ser operado por la fractura del suelo de la órbita, según informaron fuentes cercanas al juez francés.

El pelotazo de Shapovalov

LA NACION