Diego Schwartzman anunció el final de su carrera: “Me cuesta seguir disfrutando plenamente”

Diego Schwartzman anunció el final de su rica carrera. Número 8 del mundo en octubre de 2020, con cuatro títulos individuales en el ATP Tour (y diez finales), doce series de Copa Davis jugadas y casi 500 partidos en la máxima categoría (250 éxitos y 223 derrotas), pero sufriendo muchos reveses en las últimas dos temporadas, el Peque comunicó que se despedirá del deporte de las raquetas. ¿Cuándo? En febrero de 2025, en la Argentina (seguramente en el ATP 250 de Buenos Aires).

“¡Qué viaje! Cuántos momentos que jamás imaginé, cuántas anécdotas que jamás soñé, cuánta gente conocí que me ayudó a crecer, que me enseñó tanto, que me convirtió en un jugador y una persona mucho mejor de lo que alguna vez alguien creyó que sería incluyéndome”, comenzó posteando Schwartzman (31 años, actualmente en el puesto 142°), en sus redes sociales.

Diego Schwartzman jugará la qualy de Roma esta semana Pedro Salado - Getty Images Europe

Y continuó: “Cada rincón de la cancha, cada segundo entrenando, cada punto compitiendo, cada momento fui inmensamente feliz. Lo viví con tanta intensidad que hoy me resulta difícil mantener. Todos esos momentos tan lindos se han convertido en algo que hoy lleva peso y me cuesta seguir disfrutando plenamente. Por un lado, dejar una vida que me dio tanto es una decisión demasiado difícil, pero por otro lado, lo feliz que fui jugando al tenis me impulsa a seguir queriendo mantener la sonrisa dentro y fuera de la cancha como siempre lo hice. Sin embargo, hoy esa sonrisa por momentos me cuesta encontrarla . En mi interior, un animal competitivo me impide disfrutar, jugar y viajar como solía hacerlo. Quiero que mis últimos torneos sean una decisión propia. Que este 2024 sea de esa manera, ojalá teniendo la oportunidad de competir en los torneos que más disfruto. Y en 2025, en Argentina, poder tener mi momento final, el más hermoso cierre que pueda imaginar” .

“A mis entrenadores, preparadores físicos, fisios, Luchito Spena, mis rivales, compañeros. A mis amigos que los amo. Mis hermanos y mis viejos que desde chiquito volamos demasiado alto cumpliendo sueños en familia, y sin ustedes nada hubiera sucedido, Euge (De Martino, su pareja) que es la mejor compañera que me podía tocar para compartir la vida y Pico (Juan Mónaco) que fue un gran Guía desde que tengo uso de razón en mi carrera. Gracias! Gracias de corazón. El tenis me ha dado todo lo que tengo y mucho más que llevaré conmigo para siempre. Fue un viaje maravilloso y ustedes fueron una parte vital de él. Por eso quería comunicarlo acá y agradecerles porque “El Peque” tuvo una vida de gigante”.

Roma 2020: cuando Diego Schwartzman venció a Rafael Nadal AFP

“Pelotita, ¿Qué puedo decirte para cerrar...? Me hiciste correr demasiado, reír, llorar, viajar y conocer. Me diste mucho y es hora de pasar a otra etapa. Nos vemos pronto tenis, a seguir transpirando hasta la última gota y trabajando como profesional hasta el último punto que me toque jugar en una cancha, El Peque”.

El mes pasado, tras perder en la clasificación del Masters 1000 de Madrid, Schwartzman había publicado un sugestivo tuit. “Final del viaje…”, escribió en su cuenta de X (antes, Twitter). El posteo de Schwartzman generó inmediatas reacciones de sus seguidores. La mayoría direccionó el mensaje hacia un posible retiro, aunque el propio Peque no volvió a hacer posteos al respecto. En febrero pasado, luego de perder en la primera ronda del ATP de Buenos Aires (el torneo que supo ganar en 2021) con el colombiano Daniel Galán, apesadumbrado, advirtió: “Me cuesta mucho cuando las cosas salen mal en la competencia. Uno hace un esfuerzo muy grande en el día a día y, sostenerme mentalmente con los resultados que vengo teniendo, es complicado (...) Si no aparecen las victorias, para poder disfrutar en cancha, es difícil. Queda muy poco en el tanque”.

El anuncio de Schwartzman

Desde entonces, los malos resultados siguieron mortificándolo. El argentino perdió en sus presentaciones en Los Cabos, Acapulco, Indian Wells y Montecarlo. Sus alegrías llegaron al superar las clasificaciones de Miami y Barcelona, aunque luego cayó en la primera ronda del main draw. En Madrid llegó a realizar un entrenamiento con Rafael Nadal, pero cayó en la primera ronda de la qualy. Esta semana disputará la clasificación del Masters 1000 de Roma.

En enero pasado, tras perder en la clasificación de Australia, Schwartzman se ausentó en un Grand Slam por primera vez en una década. “Fue muy doloroso. Más que perdérmelo, lo que me pasó fue muy difícil el hecho de llegar. Después, una vez que volví a mi casa, por el proceso que estoy teniendo, hay muchas cosas que las disfruto. Antes, me sentía raro al estar en mi casa, me sentía un sapo de otro pozo, era estar pensando: ¿qué estoy haciendo acá? Yo tengo que estar compitiendo, jugar un torneo, hacer otras cosas, y hoy aprendí a disfrutar mucho de todo lo que el tenis me dio y ahora tengo”, le dijo el Peque a LA NACION, durante un reportaje previo a su participación en el Córdoba Open, donde finalmente perdió en su debut, ante Román Burruchaga, por entonces 170°.

Schwartzman se coronó en el ATP de Buenos Aires en 2021: fue el cuarto y último título de su carrera Sergio Llamera/Argentina Open

El último triunfo de Schwartzman en el cuadro principal de un ATP fue en octubre del año pasado, en Tokio, frente a Francisco Cerúndolo. El año pasado, además, luego de despedirse de Roland Garros en la tercera ronda (defendía puntos por los 8vos de final de 2022), salió del top 100.

Sin dudas, uno de los mejores éxitos de Schwartzman (sino el mejor), fue ante Rafael Nadal, sobre el polvo de ladrillo del Foro Itálico, en los cuartos de final del Masters 1000 de Roma 2020, por 6-2 y 7-5.

