El peor Roland Garros para las chicas: ningún partido en la sesión nocturna y la dura confesión de la directora del torneo

Escuchar

Durante mucho tiempo, Roland Garros luchó contra las inclemencias de un tiempo imprevisible como el de París. Del mismo modo que sus pujas legales contra los ambientalistas, que defendieron hasta el hartazgo las parcelas del Bois de Boulogne, fueron una batalla perdida en cuanto a sus deseos de expansión del predio. Sin embargo, también llegaron las victorias: techó primero la cancha principal, la Phillipe Chatrier (2020), y esta temporada le sumó la Suzanne Lenglen, el segundo court en importancia. En consecuencia, llueve o granice, ahora siempre habrá tenis en el tradicional Grand Slam sobre polvo de ladrillo.

El otro paso histórico que dio el certamen fue instaurar la jornada nocturna, algo en lo que el US Open y el Australian Open lo habían aventajado por décadas. Una manera de estirar la jornada y, a la vez, de ganar un espacio muy codiciado por la audiencia televisiva mundial. Para los habitués, la interesante propuesta de ver un buen partido de tenis en Roland Garros a las 20.30 de París. Aunque en algunos casos, como en ocasión del choque entre Novak Djokovic y el italiano Lorenzo Musetti, todo termine excesivamente de madrugada, y como dijo Nole, “con más ganas de ir a una fiesta que de tirarse a descansar”.

Ahora bien, como en su momento fue el tema de la inequidad en los premios, la sesión nocturna de Roland Garros genera rispideces entre hombres y mujeres. Es una pelea que, por ahora, no ha podido ganar ni siquiera la persona que tiene la conducción del certamen: la francesa Amelie Mauresmo. Las chicas, tengan el nombre que tengan, posean el ranking que posean, no son elegidas para “el partido de noche” en proporciones equitativas. Y eso trae problemas, claro.

Aryna Sabalenka ante Sloane Stephens durante Roland Garros 2023: sesión nocturna en París con un encuentro femenino NurPhoto - NurPhoto

Desde 2021, cuando comenzó el turno noche, sólo hubo un partido femenino por temporada que cerrara la jornada en la cancha principal. Ellos fueron los que sostuvieron Iga Swiatek vs. Marta Kostyuk (en 2021), Alizé Cornet vs. Jelena Ostapenko (2022) y Sloane Stephens vs. Aryna Sabalenka (2023). Tengamos en cuenta de que son 11 las jornadas que tienen actividad nocturna: del primer domingo al segundo miércoles. Los últimos cuatro días ya son todas jornadas diurnas. Es decir que, cumplidos los tres primeros años de esta experiencia, sólo 3 de 33 cotejos fueron del draw femenino. Una desproporción mayúscula.

En 2023, el día previo al torneo, Mauresmo fue interrogada por la BBC sobre si en esa tercera edición iba a haber más partidos de mujeres de noche. Ensayó algunas respuestas para salir del paso, sin ocultar la incomodidad. “Para ser sincera, no puedo decirte nada sobre el número de partidos de hombres o mujeres que irán de noche. Tenemos que esperar a los sorteos y los enfrentamientos directos de todos los días porque eso es realmente lo que nos empuja a tomar una decisión: saber qué partido será el partido del día”. Y amplió: Tenemos cuatro partidos. Sabemos que dos serán de hombres y los otros dos de mujeres. El partido de la noche (uno solo) hace que sea bastante imposible satisfacer a todos”. Nada cambió en esa ocasión: sólo Stephens y Sabalenka jugaron su encuentro luego del atardecer y con luz artificial, debidamente programado.

¿Qué pasó en 2024? Peor que peor

Llegamos al 2024, ya con la Suzanne Lenglen también techada. ¿Más partidos femeninos de noche? Error. Fue el peor Roland Garros en ese sentido. Veamos:

-Domingo 26-5: Stan Wawrinka vs. Andy Murray.

-Lunes 27-5: Gael Monfils vs. Thiago Setboth Wild.

-Martes 28-5: Novak Djokovic vs. Pierre-Herbert.

-Miércoles 29-5: Richard Gasquet vs. Jannik Sinner.

-Jueves 30-5: Gael Monfils vs. Lorenzo Musetti.

-Viernes 31-5: Carlos Alcaraz vs. Sebastian Korda.

-Sábado 1-6: Novak Djokovic vs. Lorenzo Musetti.

-Domingo 2-6: Jannik Sinner vs. Corentin Moutet.

-Lunes 3-6: Alexander Zverev vs. Holger Rune.

-Martes 4-6: Carlos Alcaraz vs. Stefanos Tsitsipas

-Miércoles 5-6: Alexander Zverev vs. Alex De Minaur.

A diferencia de los tres años anteriores, no hubo mujeres de noche. Lo cual amplió el ruido interno en la zona de vestuarios y en algunas conferencias de prensa. Sobre todo por lo sucedido el primer miércoles, cuando la polaca y número 1 del mundo, Iga Swiatek, sostuvo un inolvidable encuentro de casi tres horas y resuelto en tres sets con la japonesa Naomi Osaka, ganadora de cuatro Grand Slams. Ese, claramente, pudo ser un partido de noche atractivo para los asistentes y las audiencias.

El partido que mereció ir de noche: Iga Swiatek vs. Naomi Osaka. Casi tres horas de un tenis de alto vuelo y grandes emociones DIMITAR DILKOFF - AFP

Fue, entonces, cuando la propia Mauresmo decidió dar un paso más y reconocer lo que se suponía: que la decisión no depende de ella a pesar de ser la directora del torneo y una jugadora con historia en el tenis francés. “Estoy decepcionada de que un espectáculo como Swiatek-Osaka no haya tenido lugar en la sesión nocturna, pero eso no depende sólo de nosotros”, afirmó. ¿De quién depende o quien lo determina? La potestad es de la emisora Amazon Prime, el que tiene la última palabra a la hora de elegir “el partido del día” que prefiere emitir. Y optó por Sinner-Gasquet. Uno de los mejores del mundo (desde este lunes, el flamante número 1) y un rival francés muy querido por la gente.

¿Les gusta o no les gusta jugar de noche en Roland Garros? En 2023, luego de vencer a Stephens, Sabalenka había descrripto su experiencia. “Es un poco diferente, creo que la pelota no vuela tanto. Fue mucho más lento. Creo que por eso Stephens tuvo más oportunidades y fue un poco difícil para mí adaptarme. Me gusta jugar de día, pero igual disfruté jugando de noche. Me sorprendió la cantidad de gente que vino. El partido de hoy ha sido increíble. Es otra atmósfera”, señaló la bielorrusa tras imponerse por 7-6 y 6-4 y acceder a los cuartos de final.

Amelie Mauresmo, directora de Roland Garros, junto con Gilles Moretton, presidente de la Federación de Tenis de Francia, en la despedida de Alizé Cornet Jean-Francois Badias - AP

Cuando advirtió que crecían las posibilidades de que las mujeres no tendrían chances de ser incluidas en el programa nocturno, la tunecina Ons Jabeur bramó. “Me gustaría ver el contrato negociado con Prime. Realmente no entiendo lo que está pasando. Me hubiera gustado que los cuartos de final se jugaran por la tarde y no a las 11 de la mañana como el mío. No tiene sentido. Hay muchos partidos femeninos que, por supuesto, no duran cuatro horas, pero que son buenos”, apuntó la N° 9 del mundo y triple finalista de Grand Slam.

La referencia sobre el tiempo de duración que hizo Jabeur encierra uno de los focos en cuestión. Al ser un solo partido, y en el caso de incluir un cotejo de mujeres, que son al mejor de tres sets, se corre el riesgo que la programación concluya demasiado rápido, en menos de una hora y media, por caso, dejando insatisfechos a todos aquellos que abonaron para ver “el partido del día”. Por cierto, no fue el caso de Swiatek-Osaka, uno de los mejores encuentros que se haya visto en todo el torneo. O el de Mirra Andreeva con Aryna Sabalenka, que perfectamente pudo ir de noche este miércoles, como cierre de las doble sesiones.

La tunecina Ons Jabeur cuestionó la decisión de no incluir partidos femeninos en la sesión nocturna y pidió ver el contrato con Amazon Prime ASICS - ASICS

Claro que el peso de la queja de Jabeur puede diluirse rápidamente si es precisamente la N° 1 del mundo quien no la acompaña en el reclamo. Luego de apabullar a la rusa Anastasia Potapova en 40 minutos por un doble 6-0 por los octavos de final, Swiatek fue lapidaria cuando la consultaron: “Honestamente, lamento decirlo, no me importa si hay partidos femeninos de noche en Roland Garros. Para mí siempre es más cómodo jugar durante el día. El torneo sabe que soy el tipo de jugadora a la que le gusta jugar con luz natural”. Puntos de vista distintos, Amazon Prime encontró una aliada de lujo para justificar sus decisiones.

Una historia que, seguramente, continuará en Roland Garros 2025.