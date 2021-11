El polémico mensaje del papá de Novak Djokovic que preocupa a la ATP y aumenta la discusión

La presencia de Novak Djokovic, el número 1 del ranking mundial de tenis, en Australia, para el primer Grand Slam de 2022, es una incógnita. Las dudas no surgen por un impedimento deportivo o por una lesión, sino por un asunto vinculado a la vacunación contra el Covid-19. Según el gobierno de Victoria (cuya capital es Melbourne), aquellos que quieran competir en el Melbourne Park en enero deberán estar completamente vacunados y mostrar una prueba certificada que los médicos revisarán. El serbio, que en más de una oportunidad se mostró reacio a la inoculación, no aclaró si finalmente lo hizo.

Novak Djokovic, el campeón del Australian Open en nueve oportunidades.

Ante ese escenario, Srdjan Djokovic, el padre de Nole, que no suele quedarse callado, es ácido y en su momento hizo polémicas declaraciones en contra de Roger Federer (”Sigue jugando a los 40 años porque no puede aceptar que mi hijo será mejor”), Rafael Nadal y Grigor Dimitrov, entre otros, fijó posición. “El hecho de vacunarnos o no corresponde al derecho personal de cada individuo. Nadie tiene el derecho de conocer esa intimidad, que está garantizada por la Constitución. Cada individuo tiene el derecho a decidir sobre su propia salud. Que Novak esté vacunado o no es un tema exclusivamente suyo. ¿Lo revelará? No lo creo. Tampoco sé cuál es su decisión, y si la supiese, no lo compartiría contigo ahora mismo. Tiene el derecho de decidir sobre sí mismo”, expresó Srdjan Djokovic en la televisión serbia, según recogieron los medios b92.net y puntodebreak.com.

“El anuncio por parte de estos gobernantes australianos fue vergonzoso. Se concedieron a sí mismos la potestad de señalar públicamente al nueve veces campeón del Australian Open. Que Novak aparezca allí o no dependerá de su postura: a él le gustaría de corazón poder jugar allí, porque es un deportista, y a nosotros también, pero bajo estos chantajes y condiciones, lo más probable es que no. Yo tampoco lo haría. Y él es mi hijo, así que ya sabes”, señaló el padre del 20 veces campeón de Grand Slam, que conquistó el trofeo aussie en 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020 y 2021.

El serbio Novak Djokovic, número 1 del mundo y ganador de 20 trofeos de Grand Slam.

Srdjan también se refirió a un tema que podría causar controversia, como es la autenticidad de las vacunas. Así se dirigió personalmente a Craig Tiley, el director del Australian Open (programado del 17 al 30 de enero próximo), para señalar que hay vacunas que merecen consideración, puesto que cada país tiene una legislación diferente: “¿Qué es una vacuna ‘reconocida’, Míster Craig? ¿No se reconocen las vacunas rusas? De acuerdo a nuestro criterio (Serbia), solamente se reconocen las vacunas rusas y las chinas. El mundo libertario tiene más del 90% del suministro de las vacunas, pero a nosotros nos quedan la rusa y la china. Es momento de que reconozcas ambas, por favor”.

Mientras avanzan los preparativos para el Australian Open y todos los certámenes que se jugarán en las semanas previas en distintas ciudades del país oceánico, Tiley insistió con que la vacunación será indispensable para competir allí.

Craig Tiley, el director del Australian Open. AP

“Cuando el Premier de Victoria anunció que todo el mundo que quiera venir aquí debe estar vacunado, el porcentaje de jugadores vacunados superaba en poco más al 50%. Ahora, creo que nos acercaremos al 90% de jugadores vacunados cuando llegue el torneo: aún hay tiempo para que algunos lo hagan, todos saben que deben estar totalmente vacunados siete días antes de volar a Australia”, dijo el directivo australiano.

Y nombró, puntualmente, a Djokovic: “Novak ha dejado totalmente claro que este es un asunto totalmente personal y privado, pero para venir a Australia debe mostrar una prueba certificada de vacunación, al igual que todos los que quieran venir aquí”.

Sin dudas, la situación tendrá numerosos capítulos más.