Rafael Nadal íntimo: qué hace los domingos cuando no juega, la historia del calzón y qué actor le gustaría que lo interpretara

Los tenistas de elite tienen una rutina especial en los torneos. Entrenamientos, partidos, sesiones de kinesiología, masajes, baños de crioterapia, bicicleta fija para eliminar toxinas, entre otras cuestiones relacionadas directamente con su preparación y mantenimiento. También tienen obligaciones con sus sponsors y con los medios de comunicación. Un Grand Slam como Roland Garros para Rafael Nadal, por poner un ejemplo y tomando en cuenta sus extraordinarios resultados sobre el polvo de ladrillo francés, incluyó conferencias de prensa y notas individuales luego sus siete partidos. En castellano, catalán, mallorquín e inglés. Todo bajo una rigurosa agenda. Así ha sido la vida en el circuito del Matador, próximo a cumplir 38 años y, quizá, atravesando la última temporada de su exitosísima carrera.

Recientemente, en el certamen Conde de Godó, en Barcelona, donde tiene el récord de 12 títulos y fue eliminado por el australiano Alex de Minaur en la segunda rueda, Nadal tuvo un encuentro muy especial: con Los González de Tour. Ellos son Matías (10 años) y Camila (8), hijos del tenista Santiago González, uno de los mejores representantes de México de la última década, hoy con 41 años. Llegó a ser 155° en singles y 7° en dobles. Los chicos recorren el mundo con su papá y su madre, Lissette. Y tienen su cuenta en las redes sociales donde publican entrevistas con muchos de los profesionales del circuito.

Los González de Tour: Santiago, Camila, Matías y Lissette

“La idea es mostrar todo lo que ocurre fuera de las canchas, el detrás de escena. Fue una idea que tuve hace algunos años. Pero mis hijos estaban todavía muy chiquitos, entonces no era viable. A Matías siempre le gustó el tenis y quería ser youtuber y Camila es muy locuaz. Buscamos hacer las preguntas que se hacen los aficionados. Ese es el camino que elegimos Y nos está saliendo bien. A la gente le gusta”, afirma Lissette. La actividad de “Los González del Tour”, comenzó en agosto de 2023, con una nota al británico Cameron Norrie.

La mayoría de los tenistas disfruta de este momento por lo distendidas que son las charlas con los chicos González. Llevan realizadas aproximadamente 20 entrevistas a varias leyendas del tenis, incluyendo a algunos de los top 10 en el ranking de la ATP individual tales como Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Andrey Rublev, Stefanos Tsitsipas y Grigor Dimitrov entre otros. Y en Wimbledon 2023 se dieron el gusto de hablar con celebridades como la princesa de Gales, Kate Middleton. Son notas con mucha frescura, pero también con preguntas que más de una vez se han hecho los aficionados. Y en medio de ese clima especial, quizá hasta los jugadores respondan cosas que jamás abordarían en una rueda de prensa de un certamen del ATP Tour. Tenían un sueño pendiente: Nadal.

Matías González, el otro entrevistador, con Rafa Nadal

Tras varias postergaciones, el encuentro se produjo en el Godó. La nota con Matías y Camila mostró a Rafa Nadal de muy buen humor, hablando sobre mascotas, su pequeño hijo Rafita, sus torneos favoritos, destacando la gira europea sobre polvo de ladrillo y los “lindos recuerdos que le dejaron sus excursiones por latinoamérica”. Habló sobre el regalo más lindo de cumpleaños que tuvo (cumple el 5 de junio), de las limitaciones que afronta por su actividad y que le impiden poder conocer como quisiera las ciudades donde ha estado. Y se refirió a su encanto por la naturaleza y “vacaciones aventureras”.

Por su profesión, Nadal ha estado muchos domingos de su vida jugando finales de torneos en virtud de su destacada trayectoria. Pero, ¿qué le gustaría o qué disfruta hacer los domingos que no juega?, le preguntó Matías González. Y Rafa fue elocuente: “Por la mañana, jugar al golf con familiares y amigos. Luego una comida famliar y finalmente mirar fútbol por televisión. Compartir momentos con las personas que quiero y que me apetecen”.

El momento más gracioso de la entrevista fue cuando Camila le consultó “¿por qué te sacas el calzón antes de sacar?”. Rafa, sonriente y lejos de ocultar el motivo, respondió: “Es algo que viene de muy lejos en el tiempo, de cuando era pequeñito, y es una costumbre que no me he podido sacar”.

La entrevista con Rafa Nadal en Barcelona

¿Sueños? “Estar con mi familia, verlos crecer y disfrutar de eso. Profesionalmente, nada, poder estar aquí jugando en Barcelona ya es mucho. A nivel de resultados he conseguido más de lo que pude soñar, así que no puedo pedir nada más”.

Y en una película sobre su vida, ¿qué actor le hubiera gustado que lo interpretara? “Me encantaba siempre, me gustaba mucho Robert De Niro. Es mi actor favorito”.

