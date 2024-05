El romance entre Rafael Nadal y París: siempre hay tiempo para decir adiós

Escuchar

Respetuoso, Alexander Zverev ni festejó lo que es un triunfo de carácter inolvidable: el alemán fue apenas el tercer jugador en la historia en vencer a Rafael Nadal en Roland Garros, en casi dos décadas de dominio del zurdo manacorí. El número 4 del mundo casi que pidió disculpas después de conseguir una victoria de alto impacto, y ante una multitud remarcó: “Este no es mi momento, es el de Rafa”. Un buen gesto de deportividad del alemán y de respeto hacia un rival que es, al mismo tiempo, leyenda.

En todos estos años, a nadie le gustaba la idea de enfrentar a Nadal en el polvo de ladrillo parisino, acaso el nivel de dificultad mayor que se pueda imaginar un tenista. Pero todos lo extrañarán en el vestuario, tanto significa entre sus colegas la imagen de un jugador que combinó talento con un espíritu de competitividad único, entre los más grandes del deporte.

Novak Djokovic, Carlos Alcaraz e Iga Swiatek, todos campeones y habituados a lucirse en los grandes escenarios, estuvieron en el Chatrier para seguir el partido más especial que tuvo y tendrá este Roland Garros 2024. “Rafa me enseñó que luchar siempre hasta el final y no darse por vencido es el mejor camino. Eso me inspiró, pero también cómo es él fuera de la pista, humilde y centrado en el trabajo”, contó Swiatek, la número 1 del tenis femenino, y que ganó en París en tres de sus últimas cuatro participaciones.

El almanaque es el único factor invencible, aunque Nadal se cansó de desafiar al tiempo y a las limitaciones de un físico desgastado por tantos y enormes combates. Un dato positivo: no pareció sentir dolores frente a Zverev, aunque sí quedó claro que sus impactos no causan el daño de otros tiempos. Muy probablemente regresará a París en unas semanas, para los Juegos Olímpicos. Nada más motivador que jugar por la bandera, y además con Alcaraz como compañero. Vale recordar: ya se colgó el oro en singles en Pekín 2008, y en dobles en Río 2016, con quien hoy es uno de sus entrenadores, Marc López. ¿Y luego? “Después de esa cita, valoraré cómo estoy y tomaré decisiones respecto a lo que pueda hacer en el futuro”, expresó, sin mayores definiciones.

¿El último saludo? Nadal deja el estadio Chatrier con el público despidiéndolo de pie, tras su derrota frente a Zverev ANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

Roland Garros, por supuesto, extrañará a esa figura que dejaba casi sin aire a Marc Maury, el locutor que en la presentación de cada partido recitaba, uno por uno, los 14 títulos del zurdo en París; una enumeración de victorias capaz de asustar desde el vamos a más de un adversario. Los cumpleaños en pleno torneo, los tics y rituales que lo acompañaron desde siempre, los mordiscos a la copa, el asombro ante los golpes que desconcertaban a sus adversarios, y la intensidad como primera regla.

Y sin embargo, no fu suficiente frente a un Zverev imperial. Su afán de jugar hasta la última gota del tanque, hasta que no quede más nada, le impidió despedirse el lunes. Al menos, cayó en sus propios términos: fue todo lo competitivo que pudo contra un rival en plena forma, que reúne las condiciones para ser uno de sus posibles herederos en París, y que supo resolver todo lo complejo que era jugar contra Nadal. Amélie Mauresmo, leyenda del tenis francés y hoy directora del Grand Slam parisino, se acercó tras el partido para ofrecerle el tributo que el torneo le preparó a su máximo campeón. Rafa eligió dejar la puerta entreabierta, no es nada fácil despedirse de un lugar en el que hubo tanta pasión. “Hoy no necesito el homenaje, no tengo tanto ego. Ya me lo harán el año que viene”, comentó. Rafa, más que nadie, sabe que la raqueta colgará de la pared más temprano que tarde, pero siempre hay tiempo para decir adiós.