El US Open, lleno de raquetas argentinas: habrá 16 jugadores buscando un lugar en el cuadro principal del último Grand Slam de la temporada

Nueva York se prepara para la gran fiesta del tenis. El Abierto de los Estados Unidos, último Grand Slam de la temporada , levantará el telón el próximo lunes. Sin Novak Djokovic, pero con Rafael Nadal y Daniil Medvedev (campeón defensor); con el foco puesto en Serena Williams (dejará el deporte profesional), pero también en la magnética británica Emma Raducanu (sorpresiva campeona en 2021), el US Open presentará muchos condimentos atractivos, como es habitual cada año.

Los argentinos también serán protagonistas en los cuadros principales de hombres (Diego Schwartzman, Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez, Pedro Cachin, Federico Coria y Tomás Etcheverry) y de mujeres (Nadia Podoroska, actual 190°, utilizará el ranking protegido). Además, desde este martes, los jugadores de nuestro país -literalmente- coparán la acción de la clasificación en Flushing Meadows, buscando ganar tres partidos y obtener el preciado boleto para el main draw.

Federico Delbonis jugará la qualy del US Open Thibault Camus - AP

Serán quince los tenistas argentinos que disputarán la qualy en el cuadro de hombres : Facundo Bagnis, Camilo Ugo Carabelli, Juan Pablo Ficovich, Facundo Mena, Federico Delbonis, Santiago Rodríguez Taverna, Andrea Collarini, Renzo Olivo, Thiago Tirante, Francisco Comesaña, Facundo Díaz Acosta, Juan Bautista Torres, Nicolás Kicker, Genaro Olivieri y Marco Trungelliti. Mientras que, entre las mujeres, habrá una representante argentina: Lourdes Carlé (actual 175°).

La cifra, muy valiosa, supera a la cantidad de jugadores de nuestro país que, por ejemplo, compitieron en la clasificación del último Abierto de Francia, en mayo pasado (fueron once las raquetas argentinas que actuaron en el Bois de Boulogne la semana previa al main draw). Los 16 argentinos que jugarán en Nueva York también superan, por ejemplo, a los doce que hubo en la clasificación de Roland Garros 2000, tiempos en los que la Legión comenzaba a surgir en el circuito.

Lourdes Carlé disputará la clasificación en Flushing Meadows Oscar Roberto Castro

Se suele decir que los puntos y el dinero grande están en los Grand Slam. Y es verdad. Por ello, para los jugadores que están detrás de los mejores 100 del ranking, ingresar en el main draw del US Open representará una muy buena oportunidad para lograr valiosos puntos para ascender en las posiciones y jugosos premios metálicos. Este año, además, el Abierto de los Estados Unidos otorgará un premio récord, de más de 60 millones de dólares en total (superando la cifra de US$ 57,5 millones de 2021).

Cada ronda en cada categoría tendrá un aumento en la cantidad de premios en metálico otorgados, incluidos US$ 80.000 para cada jugador individual en la primera ronda del cuadro principal y US$ 121.000 en la segunda ronda. Estas cifras representan un aumento del 85% y del 57% con respecto a 2016, respectivamente. Además, el torneo clasificatorio de este año distribuirá más de US$ 6,25 millones, un aumento del 223 % con respecto a 2016, que totalizó US$ 1,94 millones. El premio económico de la ronda final para la qualy del US Open será de US$ 44.000.

Final 100% argentina en la República Dominicana

En una final ciento por ciento argentina del Challenger de Santo Domingo, República Dominicana (sobre green clay), el cordobés Pedro Cachin se consagró al vencer al santiagueño Marco Trungelliti por 6-4, 2-6 y 6-3, en 2h01m (hubo distintas demoras e interrupciones por la lluvia).

En la mejor temporada de su carrera, Cachin ganó el cuarto título de la categoría en 2022. Actualizados los ranking, Cachin alcanzó su mejor posición, 66° (+22). Mientras que Trungelliti subió 46 lugares, hasta el 180° (Marco fue 112° en marzo de 2019).