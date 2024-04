Conmoción en el polo: el patrón de Valiente y de Adolfo Cambiaso sufrió una dura caída y pelea por su vida

Escuchar

Son momentos indeseables dentro del deporte, sobre todo en una disciplina de alto riesgo como el polo. De dramatismo, angustia. De conmoción. Pueden suceder accidentes en los que estén involucrados los cracks, los mejores jugadores del mundo, o los jugadores más terrenales. E incluso, los patrones, que suelen tener muy bajo handicap (muchas veces, 0 gol), andan a otra velocidad y pueden estar circulando lejos de la jugada, tomando una marca rival o limpiando el camino para los que trasladan la bocha, normalmente argentinos.

En estos días se está disputando, en West Palm Beach, Estados Unidos, el US Open, último torneo de la Triple Corona americana, con equipos de hasta 22 goles. Los torneos previos los ganaron Valiente (Adolfo Cambiaso, Paco de Narváez y Peke González), que se adjudicó la CV Whitney Cup, y La Dolfina (Poroto Cambiaso, Tomás Panelo y Rufino Merlos), campeón de la USPA Gold Cup. Equipos que disputaron entre sí las dos finales. El US Open cierra la temporada 2024. Todos los certámenes cuentan con la fiscalización de la US Polo Association (USPA).

Jornayvaz observa la puja entre Cambiaso y Bartolomé Castagnola, durante un partido jugado en la Argentina Sergio Llamera - LA NACION

En Valiente juega Bob Jornayvaz, poderoso empresario texano, de 65 años, vinculado desde hace más de una década a Cambiaso. Valiente ya había ganado sus dos primeros partidos del torneo (a Tamera por 12-10 y a La Fe por 12-7) y afrontaba este sábado su tercer compromiso ante Dutta Corp (Timmy Dutta, Joaquín Avendaño, Guillermo Obregón y Tomás García del Río). Todo iba normal hasta promediar el segundo chukker. Con Valiente en ventaja por 3-2 y luego de una conversión de De Narváez con un penal de 30 yardas, la acción se reanudó con un throw-in de media cancha. Valiente recuperó la posesión, Cambiaso avanzó unos metros y pasó la bocha hacia adelante, donde forcejeaban González y Obregón tratando de sacar ventajas. Más adelante, fuera de la jugada, Jornayvaz con García del Río, esperando.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, ya que las imágenes de TV fueron levantadas, se había producido un choque involuntario entre compañeros de Valiente, lo que derivó en la caída inmediata de Jornayvaz, que sufrió un fuerte golpe en la cabeza producto de lo que se conoce como “efecto latigazo”. Son las caídas lentas del polo, las más peligrosas porque el jinete no puede soltarse de los estribos y caer más lejos del caballo, que puede en ocasiones hasta pasar por encima del jugador con sus 500 kilos.

Jornayvaz quedó inconsciente, fue atendido en la cancha y luego trasladado a una clínica local. Se mantiene en coma farmacológico y sigue siendo sometido a estudios de avanzada. En estos casos, suelen formarse coágulos en el cerebro y el principal objetivo de los médicos es trabajar para que el cuadro no empeore y la zona afectada se descomprima en el tiempo que sea necesario. Al margen de ello, que conforma uno de los aspectos más graves de la situación, Jornayvaz presentaría algunas fracturas (clavícula y esternón) de acuerdo con los primeros estudios y eso amplía el alerta ante la eventualidad de infecciones.

El título más reciente de Jornayvaz con Valiente: la CV Whitney Cup 2024 @uspoloassociation

El partido quedó postergado y casi en simultaneidad comenzaron las cadenas de oración pidiendo por la pronta recuperación de una persona muy respetada en el ambiente, en el mundo empresarial y que ha trabajado en la última década por el desarrollo del deporte, además del orgullo de contar con Cambiaso como parte de su organización.

Quién es Jornayvaz y su relación con Cambiaso

En octubre de 2019, cuando todavía la pandemia no era un riesgo imaginable, LA NACION entrevistó a Bob Jornayvaz en La Dolfina. Fue una de las pocas veces que un patrón del polo aceptó hablar de su vida y de una de sus grandes pasiones: los caballos. A continuación, aquella nota realizada hace cinco años.

// // //

Robert Jornayvaz miraba jugar a Adolfito Cambiaso con una profunda admiración. Había pasado los 50, jugaba profesionalmente al polo en Estados Unidos y, como tantos otros, solía perder contra los equipos del crack de La Dolfina. Pero además de Cambiaso jugador, le gustaban mucho los caballos que tenía. Y empezó a hablar de la raza, de las crías, de las características de sus caballos. Poderoso empresario texano, Bob Jornayvaz se sorprendió por la reacción del número 1 del mundo de este deporte cuando empezó a sondearlo para comprarle alguno de sus ejemplares...

Cambiaso: –Hagamos una cosa. Yo no te vendo: te los cambio.

Jornayvaz: –¿¿¿Cómo???

Cambiaso:–Sí, mirá. Vos me dijiste que querés recambiar tu caballada. Bueno, dame tres de esos y yo te doy tres de mis potrancas.

Jornayvaz:–¿En serio? ¿Por qué?

Cambiaso:–Necesito caballos hechos para que los juegue Poroto. Mi cría está en desarrollo. A vos te sirven los míos y a mí me sirven esos que vos ya no querés para que mi hijo empiece a jugar más seguido y en caballos ya formados. ¿Hacemos trato?

Bob Jornayvaz en La Dolfina, hace unas temporadas Sergio Lllamera

Jornayvaz no lo podía creer: estaba acostumbrado a que todos quisieran venderle caballos y el mejor polista del mundo le ofrecía un trueque. Casi puede decirse que fue el comienzo de una relación profesional que rápidamente mutaría en amistad, respeto, credibilidad, proyectos en conjunto y lealtad.

Nacido en San Antonio, hoy con 60 años, Jornayvaz se instaló en Denver, Colorado y allí construyó un imperio empresarial: minería, gas, mercado inmobiliario, cinematografía y ¡mucho polo! Crianza incluida. Es uno de los llamados “patrones” del polo. De los más importantes del mundo. De los que contratan a los mejores polistas para jugar principalmente en Estados Unidos y Europa. Su “escudería”, Valiente, es de las organizaciones top del planeta en infraestructura y caballada. Juega con Cambiaso. Gana bastante seguido junto con él, como lo fue el US Open 2015 y la Triple Corona Americana en 2017. Pero además tiene una visión amplia de lo mucho que todavía puede hacerse en el polo para su desarrollo y expansión. En rigor, ya comenzó con ese proceso al crear la World Polo League (WPL) junto con los Ganzi (Melissa y Marc), otros influyentes empresarios en Estados Unidos.

Bob suele venir a la Argentina no sólo a ver partidos de la Triple Corona: ha jugado, y ganado, torneos como el Abierto del Jockey. Se dio el gusto de jugar con Adolfito, pero también con los otros cracks de La Dolfina: David Stirling, Pablo Mac Donough y Juan Martín Nero.

No es usual que uno de los patrones del polo se preste a una charla periodística: más bien es una rareza. Jornayvaz abre su mundo, su pensamiento y sus convicciones. Incluso sus emociones, cuando se refirió a Kaytlyn, su hija fallecida hace dos años. Destacando siempre los valores de la familia, la que constituyó con Louisa y que también le dio otros dos hijos: Auna y Rob.

–¿Quién es Bob Jornayvaz?

–Un jugador de polo. Amante de los caballos, de la cría, del juego. Es un trabajo duro, como los negocios, en los que uno busca llegar al éxito. Para eso se necesita determinación. Y tengo la oportunidad de jugar con Adolfito. Soy un bendecido por esto.

Bob Jornayvaz y momentos de alegría junto a Cambiaso

–¿Cual es su frase preferida?

–No la tengo. Sí el concepto de perseverancia, de determinación, responsabilidad, transparencia. Encuentro grandes similitudes con lo que es La Dolfina: sube la vara de exigencia y detrás llega la superación. Tener más caballos, más equipos en el Abierto de Palermo. Continuamos buscando la excelencia. Noto que La Dolfina, La Dolfina Polo Ranch o La Dolfina III aprecian los valores y el trabajo duro. Y la convicción de que cualquier cosa es posible si uno se esfuerza. Eso creo que soy yo y este club me representa.

–Su club se llama Valiente. ¿Qué significado tiene ese nombre?

–La mayoría de mis empresas se llaman Intrepid (Intrépido). Intrépido es Valiente. Nosotros siempre queremos ser valientes, determinados, perseverantes.

–Hoy es un influyente hombre de negocios e impulsor de nuevas ideas. ¿Cuáles eran sus sueños de chico en la proyección de su vida?

–Tener una familia feliz, una maravillosa esposa, grandes hijos. Eso era lo número 1. Lo número 2 estar orgulloso de lo que soy, de lo que yo hacía. Todos cometemos errores y vamos en distintas direcciones, pero en la medida en que mantenemos la brújula en la dirección correcta, las oportunidades se convierten en sueños adicionales. Soñaba con tener una vida feliz, exitosa en los negocios, con una reputación que sea respetada. Sé que superpongo lo que algunas personas consideran emociones y valores, pero yo las pongo en la misma bolsa. Mis valores me ayudan a navegar mis emociones.

Bob Jornayvaz en acción durante un partido

–¿Qué es lo que lo hizo sentir más orgulloso de todo lo que ha logrado?

–Mis hijos. Yo hago muchas cosas en mi vida, pero cuando veo a mi hijo Robert tocando la guitarra delante de 10.000 personas cantando una canción, cuando veo lo maravillosa madre que es mi hija para mi nieto... Esos son mis momentos de mayor orgullo. Nada se compara con el orgullo de ser padre y que a tus hijos les vaya bien. Hice muchos negocios, participé en grandiosos torneos de polo, pero nada se compara con el orgullo de ser padre.

Jornayvaz jugó al polo de adolescente. Interrumpió esa práctica para dedicarse a los negocios y formar una familia. Acompañó a sus hijos en los deportes tradicionales: fútbol americano, béisbol, natación. Y años más tarde, cuando Auna, Kaytlyn y Rob ingresaron en la Universidad, volvió a incursionar en el deporte que lo apasiona. “Recuperé el tiempo libre”, sonríe.

“Soñaba con volver a jugar. A mis hijos siempre les gustaron los caballos. Somos una familia ecuestre. A mi hija Kaytlin le encantaba el mundo ecuestre (se emociona). Todo eso ayudó para forjar esta pasión”, apunta.

–¿Qué le genera mayor pasión: el juego de polo o los caballos?

–Lo mismo. Vemos los caballos que salen a jugar en cada chukker, cómo se desempeñan, cómo hay que trabajar en ellos. Me encanta el proceso de la crianza. A veces estamos con Adolfito, nos sentamos y miramos los caballos que criamos juntos... Mirábamos con mucha pasión. Y también jugamos con gran pasión. La verdad, no puedo elegir una cosa por sobre la otra.

Bob Jornayvaz junto con Adolfo Cambiaso, campeones con Valiente, el club del estadounidense

–¿En qué momento se le cruzó la idea de jugar junto con Cambiaso?

–¡Perdimos con él tantas veces...! Así que empecé a idear un plan para no sólo hablar de polo y caballos con él, sino también para convencerlo y comprometerlo. Y así arrancamos en 2012, con Adolfito y con Pelón Stirling.

–¿Fue su gran acierto deportivo?

–Sí. Por todo. A ver, cuando digo Adolfo, es Adolfo y María (por María Vázquez, la esposa de Cambiaso). Creo que una de las grandes cosas de estar en La Dolfina es que uno pasa a ser parte de la familia Cambiaso. Y la familia no tiene parangón. Adolfo tiene 10 goles, es un padre 10 goles, en la cría de caballos también tiene 10 goles. Y María como madre es 10. Estar aquí es sentirse bien, hacer bromas. No puedo explicar todo lo que bueno que siento por la familia Cambiaso.

–¿Qué ve en Cambiaso especialmente?

–Verlo es sentirse plenamente competitivo. Como que uno siempre tiene una oportunidad. Él es muy singular. Toma tantas responsabilidades en la cancha...Si uno pierde, se hace responsable. Y si ganamos, es realmente muy humilde. Él acepta la gloria, está seguro de quién es. Lleva en sus espaldas un equipo completo y trata de sacar lo mejor de él.

Estadounidenses, amigos y patrones de polo: Curtis Pilot y Bob Jornayvaz se dieron el gusto de jugar una final en la cancha 1 de Palermo. Guadalupe Aizaga / Abierto de Jockey Club

–¿Grita mucho dentro de la cancha?

–Grita lo apropiado, no de forma peyorativa. Si dice algo, tiene la razón para hacerlo. Y entiende el juego para diferenciar lo que está bien o mal.

–Se sienta y mira un partido de La Dolfina-Ellerstina. ¿Qué le llama más la atención?

–Que los 8 jugadores juegan en su mejor nivel. ¡Es una rivalidad tan grande! Con los mejores caballos, es un juego muy intenso y divertido para mirar. El orgullo que los hermanos Pieres y Polito tienen con relación a Ellerstina y también el orgullo de La Dolfina construido a través del tiempo y del trabajo duro. En el 2000 Cambiaso no tenía nada y ahora es la organización ecuestre más importante del planeta, con 3 equipos en el torneo más importante del mundo.

–El polo es un deporte muy especial, con su atractivo: velocidad, destreza, aptitud de caballos. Pero no tiene tanta penetración en los mercados de TV. ¿Por qué?

–Diría que es por la estructura del polo. Por eso la World Polo League está tratando de cambiarlo. Si vemos a EE.UU., tenemos una Asociación, las instalaciones, los equipos y ninguno de ellos está alineado económicamente. Entonces, la forma que los negocios funcionen, y yo he sido hombre de negocios mucho tiempo como también los Ganzi, es utilizando un concepto muy simple de negocios: de alineamiento económico. Los que pagamos por los equipos de polo, que tenemos los campos de juego, los establos, jugadores bajo contrato, deberíamos tener una voz en el polo. En los Estados Unidos y ahora en la Argentina están tratando de sacarnos esta voz. La gente que toma las riendas del polo tiene más control que aquellos que le brindan y le dan al polo. Y eso no es un alineamiento económico. Manejamos un concepto muy simple de negocios: el win-win. Ganar-ganar. Esto se crea por el alineamiento nómico.

Bob Jornayvaz, un empresario que ama los caballos Sergio Lllamera

–Tuvo la chance de jugar en la cancha 1 de Palermo. ¿Cómo vivió esa experiencia?

–Siempre es un honor, es la Catedral, el mejor polo se ha jugado en esa cancha. Cada vez que uno puede jugar ahí es un honor, porque es diferente a todas las canchas del mundo.

–A todos les gusta ganar en la vida. ¿Qué pasa cuando se pierde?

–Depende de cómo uno pierda. En la semifinal de San Jorge perdimos contra mi amigo Curtis Pilot. Estábamos ganando, pero Facundo y Gonzalito Pieres empezaron a jugar mejor y nos vencieron. Curtis y yo la pasamos muy bien. Fuimos a cenar esa noche, nos reímos y nos divertimos mucho. En esos partidos donde se lucha mucho, con un referato justo, uno lo disfruta.

–Hace dos años, cuando ganó en el Jockey Club, dijo que la Argentina era un país maravilloso para hacer negocios, que estaba más conectado con el mundo. ¿Cómo la ve hoy?

–En una encrucijada. Las oportunidades todavía están. La Argentina tiene recursos increíbles en lo que respecta a su gente, su petróleo, gas, aspecto inmobiliario, agricultura. Tiene que ver con si el Gobierno permite participar en esas oportunidades y cómo lo permiten, cuáles son las normas, cómo eliminan la corrupción, cómo tratan a la gente que viene dispuesta a invertir. Creo que tiene que ver con el Gobierno y con la decisión que tomen, cómo se pueda participar en esas oportunidades.

Jornayvaz juntó en Valiente a Cambiaso y a Facundo Pieres @PoloAssociation

–¿Un presidente como Donald Trump es bueno o malo para Estados Unidos?

–¡Uffff! Sus acciones han sido muy buenas para el país, sus políticas económicas. Tengo muchos negocios a nivel global y no siempre es justo cuando uno hace negocios con los chinos. Por ejemplo, lleva dos años para registrar un producto en la Unión Europea, mientras que la gente de la UE puede registrar un producto en Estados Unidos en cuestión de semanas. Trump ha tenido el coraje de traer a la palestra los problemas que teníamos y tratar de cambiarlos. Y los que apoyamos sus acciones nos gustaría que dijera las cosas de manera más diplomática, de otra forma. Es nuestro Presidente y representa a los Estados Unidos de una manera muy fuerte. Es muy pro americano.

–¿Cuánta felicidad brinda el dinero?

–El dinero te permite hacer cosas en la vida y compartir con otras personas, crear trabajos. Crear trabajo para una persona es tan filantrópico como darlo para una obra de caridad porque una persona que está dispuesta a trabajar duro representa un don. No amo el dinero para tener una pila de billetes. Lo que disfruto son las oportunidades que genero.

LA NACION