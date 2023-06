Emma Raducanu: a casi dos años de conquistar el US Open, sufre de depresión y cree que fue lo peor que le pasó en la vida

escuchar

Emma Raducanu es la protagonista de un caso cinematográfico en la historia del deporte reciente. En septiembre de 2021, a los 18 años y siendo la 150° del ranking, ganó el US Open y se convirtió en la primera jugadora ingresada desde la clasificación en coronarse en un Grand Slam. Y lo hizo sin ceder ni un set a lo largo de los diez encuentros que redondeó en la Gran Manzana. Desde entonces, la popularidad de la británica no dejó de aumentar, sin embargo, en el court no volvió a mostrarse igual y acarreó más sinsabores que alegrías. Presiones, crisis de identidad. Lesiones, derrotas.

No volvió a conquistar un título. Mientras tanto, su crecimiento en el aspecto económico y comercial fue extraordinario. En los últimos meses (al menos, hasta principios de 2023) cerró numerosos acuerdos con patrocinadores, participó de muchas publicidades y, en la actualidad, está siendo muy criticada. Por ese motivo... y por tantos otros. En Gran Bretaña aseguran que perdió el enfoque en el tenis.

Emma Raducanu y una imagen a modo de símbolo: le cuesta levantar la cabeza y mirar hacia adelante Robert Prange - Getty Images North America

A fines de abril pasado, mostró signos preocupantes de tensión y desánimo durante una conferencia de prensa realizada en Madrid, durante la tradicional entrevista previa al torneo. Recibió 16 preguntas “suaves”, sobre temas que fueron desde su problema en la muñeca derecha hasta la buena actuación reciente de su amiga y compatriota Jodie Burrage (110°), pero Raducanu respondió siempre en forma cortante y monosilábica. Sus respuestas fueron hechas con sólo 58 palabras.

Después de poco menos de tres minutos, según apuntaron algunos medios, el intento de conversación entre la tenista y los periodistas se volvió tan incómodo que un mediador de la Asociación Femenina de Tenis (WTA) se vio obligado a intervenir con un enérgico: “Creo que dejémoslo así”. El estado de ánimo “poco cooperativo” de Raducanu fue inesperado, según los medios británicos, ya que si hay un área en el que se ha mantenido serena y confiada desde su camino triunfal hacia el título del Abierto de los Estados Unidos 2021, fue en su trato con los medios de comunicación. Algo se rompió en los últimos meses.

Le sobra talento y magia a Emma Raducanu para volver a los primeros planos JULIAN FINNEY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La crisis personal se acrecienta. “Ojalá nunca hubiera ganado el US Open, desearía que no hubiera pasado”, admitió la joven nacida en Toronto, Canadá, en una entrevista con el diario The Times. “Cuando perdía un partido estaba realmente deprimida. Estaba bajo mucha presión para jugar, la gente no tenía idea de lo que estaba pasando y debía tener esta fachada. Soy muy joven y sigo aprendiendo y cometiendo errores. Es mucho más difícil cuando estás cometiendo errores delante de todo el mundo. La gira es completamente brutal”, fue el durísimo análisis de la jugadora de 20 años que reside en Londres.

La británica no juega desde abril pasado y, tras la conquista del US Open hace casi dos años, no volvió a disputar una final a nivel WTA. Además, por diversas operaciones en un tobillo y en la muñeca derecha, no podrá competir en Wimbledon, del 3 al 16 de julio. Todo mal. “Todo lo que me encontrara por el camino lo sortearía para poder vivir esto, porque es el mejor sentimiento del mundo. Me prometí eso aquel día. Desde entonces, he tenido muchas recaídas, una tras otra. Soy resiliente y mi tolerancia es alta, pero no es sencillo. A veces, pienso para mí misma”, siguió por la misma tónica.

“Hay que estar en guardia porque hay muchos tiburones por ahí. Creo que la gente de la industria, especialmente conmigo porque tenía 19 años, ahora tengo 20, me ven como una alcancía. Ha sido difícil navegar por esas aguas y me han quemado un par de veces. Pero también aprendí. Si mantienes tu círculo lo más pequeño posible, es como mejor te irá”, reflexionó.

No son meses fáciles. La británica fue operada recientemente y de manera múltiple, con el objetivo de recuperarse de las molestias que la asolaron en los últimos tiempos. Fuera del circuito, el tiempo de reflexión parece haberle hecho tomar una nueva decisión que no sorprende: no seguirá trabajando con su último entrenador, Sebastian Sachs.

“Desgraciadamente, situaciones difíciles llevaron a conversaciones difíciles y al final llegamos a esta decisión. Obviamente, es una pena porque me gusta Emma y trabajábamos muy bien juntos en la cancha”, declaró Sachs a Eurosport. En el medio de tanta congoja, la británica recordó una anécdota con el rey Carlos III, que le preguntó si ya había encontrado entrenador, ya que a pesar de su corta carrera, Emma tuvo múltiples coaches y cortó con todos. “Me preguntó: ‘¿Has encontrado un entrenador?’ Yo estaba como, ‘¡Eso es una buena broma!’ Fue muy divertido, me estaba riendo porque todos me criticaban por no tener un entrenador. Pensé: ‘El hecho de que sepas esto, me siento honrada’”, dijo una Raducanu que asegura que algunas de las rupturas no fueron decisión exclusivamente suya.

Su reaparición sería a partir de 2024. Por su juventud, Emma sabe que deberá lidiar con los comentarios externos y las presiones, pero confía en el futuro. En su futuro. “Tuve que madurar muy rápido. Cuando gané fui extremadamente ingenua. Eso es algo de lo que me he dado cuenta en los últimos dos años, la gira y todo lo que conlleva, no es un espacio muy agradable, confiable y seguro”, contó.

