Un nuevo escándalo se generó en el mundo del tenis a partir de una actuación polémica e indebida de un umpire, en este caso se trata de uno de los más experimentados y reconocidos, el italiano Gianluca Moscarella. En el Challenger de Florencia, disputado durante la semana pasada y ganado por el argentino Marco Trungelliti, el juez de silla fue captado por las cámaras y el sistema de audio, primero, dándole mensajes motivadores a un jugador (al portugués Pedro Sousa) y, después, haciéndole comentarios desubicados a una alcanzapelotas.

El primer episodio se registró durante el partido de la segunda rueda entre Sousa (finalmente fue subcampeón) y el italiano Enrico Dalla Valle. Al final del primer set, ganado 7-5 por Sousa, con Dalla Valle ausente ya que se había dirigido al baño en el descanso, Moscarella y Sousa permanecieron solos y comenzó un diálogo -más bien, un monólogo del juez-, en idioma italiano y español. Si bien hay algunos pasajes incomprensibles del video, el audio es muy claro y se oye a Moscarella diciendo: "Querido Pedro, fuerza. Estate concentrado. Dos minutos y termina, mantente enfocado. No me rompas, eres bueno, yo miro las bolas, tú juegas, no te preocupes. Fuerza, que hace mucho calor. Juega concentrado, por favor. Soy viejo para estar en la cancha dos horas, por favor".

Sousa, sentado en su silla, lo mira y le dice qué pasaría si el partido se extiende más de la cuenta y Moscarella le responde, de inmediato: "Te mato, te mato".

Luego de ello, el umpire siguió hablando: "Estate concentrado, por favor. Es un partido para ganar 6-1 y 6-1, la concha de mi hermana (en clarito español). Cuarenta y cinco bolas de break tenías; cuarenta y cinco. Pega, pega la bola". Sousa terminaría ganando el match por 7-5, 4-6 y 6-4, en 2h21m.

Luego de conocerse el video sobre este momento en el que, evidentemente, Moscarella no era consciente de que el micrófono estaba grabando todo lo que decía, se publicaron otras imágenes sobre el mismo match, en el que el juez se dirige a una chica alcanzapelotas en forma inaceptable. "Eres fantástica" y "era muy sexy" son dos frases que se escuchan con claridad por parte del árbitro europeo hacia la chica, que estaba junto a la silla del umpire. Pero no terminó allí, porque luego se ve cómo Moscarella le dice si la intimidó. Y hasta vuelve a hablarle a la ballgirl cuando esta se dirige a su posición (al lado de la silla) tras correr hacia una pelota: "¿Cómo estás? ¿Tienes calor? Hace mucho calor. ¿Físicamente o emotivamente?". Y lanza una carcajada.

Lo que es aun más grave es que, en su momento, Moscarella estuvo involucrado en una investigación a partir de denuncia de una empleada de la ATP, cuya identidad se mantuvo en secreto y que dijo haber sido abusada sexualmente. El egipcio Magdi Somat, un umpire que en 2014 fue desplazado del circuito porque, supuestamente, era "insubordinado, agresivo e irrespetuoso", dijo haber escuchado en forma accidental el abuso verbal de un compañero suyo hacia una empleada de la ATP. Al instarla a hacer la denuncia por ese hecho, esta chica le contó a Somat que no era la primera vez y le relató otra serie de hechos, que el árbitro decidió plasmar en un mail cuyo destinatario era el vicepresidente ejecutivo de Reglamentación y Competición, Gayle Bradshaw. Entre otros episodios, la empleada de la ATP dijo que en el torneo de Gstaad, Moscarella le preguntó si quería sexo con él al entrar a su oficina y la culpó por "provocarlo" por tener "grandes pechos y un gran culo". El italiano desmintió el hecho y siguió trabajando.

La ATP abrió una investigación y suspendió temporalmente a Moscarella. Este fue el comunicado del organismo: "Somos conscientes de una serie de desacuerdos que involucran al árbitro Gianluca Moscarella durante un partido entre Pedro Sousa y Enrico Dalla Valle en el evento ATP Challenger Tour en Florencia la semana pasada. Moscarella fue expulsado inmediatamente del torneo cuando el asunto salió a la luz y se inició una investigación completa. Mientras tanto, Moscarella ha sido suspendido temporalmente por sus servicios como oficial de ATP en espera de los resultados de la investigación".

El proceder de Moscarella con Sousa hizo recordar cuando el juez sueco Mohamed Lahyani le dio una suerte de charla motivacional al australiano Nick Kyrgios durante un partido del US Open 2018. El árbitro, uno de los de mayor prestigio del ATP Tour, bajó de la silla para aconsejarle a Kyrgios que se esforzara más en el partido que perdía contra el francés Pierre-Hugues Herbert. Lahyani fue suspendido por la ATP con dos semanas sin poder arbitrar (y sin cobrar el sueldo).

La relación entre las entidades que controlan el tenis profesional y los árbitros no está siendo armoniosa. Hace aproximadamente un mes, el argentino Damián Steiner, un umpire con extensa experiencia en el circuito, de categoría Gold Badge (chapa de oro) y que había dirigido la última final de Wimbledon, fue despedido por la ATP, oficialmente, por brindar "múltiples" entrevistas a medios periodísticos argentinos sin estar autorizado, aunque está claro que ese no fue el motivo real y todavía no se conocen mayores detalles.