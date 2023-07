Facundo Díaz Acosta dio otro gran paso: conquistó el Challenger de Milan y quedó a las puertas del Top 100

escuchar

Atrás quedaron los días aciagos de la pandemia. ¿Cómo olvidar esa imagen? Aislamiento de por medio, sin poder jugar, Facundo Díaz Acosta se entrenaba como podía, peloteando contra un colchón en el patio de su casa de La Lucila. Corrían los días de agosto de 2020, y para el joven que tenía 19 años y era uno de los jugadores de más proyección del tenis argentino, no tenía permiso para volver a las prácticas en pleno período de aislación. Sin poder ser parte de la lista de “jugadores elegibles olímpicos” que tenían la autorización para entrenarse, sin la posibilidad de viajar a Europa, ni siquiera a Uruguay, se lo veía muy desanimado.

Ahora, la historia es otra. Este domingo, casi tres temporadas después de aquel duro momento, Díaz Acosta conquistó el Challenger de Milan, al ganarle al local Matteo Gigante por 6-3 y 6-3. Una victoria con autoridad lograda por el jugador porteño, que llegaba como primer preclasificado, y que a partir de este título, quedó a un paso de ser integrante del Top 100 por primera vez en su carrera. Si el ranking se publicara este lunes, sería el 96° del ranking, la posición más alta de su carrera, pero la ubicación correcta se conocerá el lunes 17, cuando se difunda de manera oficial el ranking posterior a la final de Wimbledon.

Facundo Díaz Acosta, con su trofeo como vencedor en Milán Aspria Tennis Cup

Para Díaz Acosta, se trató de su tercera victoria en torneos del Challenger Tour, luego de sus triunfos en los torneos de Savannah, en los Estados Unidos, y en Oeiras, Portugal. Así, logró dar otro gran paso en una temporada en la que también logró entrar por primera vez al cuadro principal de Roland Garros luego de superar la clasificación, más allá de caer en cinco sets en la primera rueda ante Jason Kubler. También buscó entrar en el Australian Open y en Wimbledon, pero no pudo superar las qualies. En caso de asegurar el ingreso en el Top 100, el porteño podrá acceder de manera directa al US Open, el último Grand Slam del año, que se jugará del 28 de agosto al 10 de septiembre próximo.

El ascenso en el ranking le permitirá a Díaz Acosta jugar torneos más importantes. Incluso, podría llegar a entrar en algunos de los ATP 250, que podría combinar con el circuito de Challengers en el que se ha destacado en esta temporada, y que le puede seguir dando valiosos puntos.

“Ya el año pasado lo terminé de buena manera. Creo que empiezo a sentirme más seguro dentro de la cancha, con más confianza en mi físico, mi tenis y mi cabeza. Hice un clic mental importante, para darme cuenta de que podía confiar más en mí. También hice una buena pretemporada, por dar siempre un poco más empecé a ganar muchos partidos que el año pasado no se me daban, y eso ayuda a crecer la confianza”, le contó Díaz Acosta a LA NACION.

Facundo Díaz Acosta, en una premiación que contó con la presencia de Francesca Schiavone, exnúmero 4 del mundo Aspria Tennis Cup

“Voy a seguir un par de semanas más, todavía estoy con un ranking para jugar Challengers, y veré luego si entro en algún ATP de la gira europea de polvo de ladrillo. La idea es jugar eso, después volver a la Argentina y prepararme para el US Open, y poder tener una buena preparación para la gira por los Estados Unidos. Por ahora, no hay un cambio grande”, expresó el jugador porteño.

Por lo pronto, está anotado en el Challenger que se disputará desde este lunes en San Benedetto del Tronto, un torneo de nivel más alto, en el que saldrá como tercer favorito, detrás de dos históricos del circuito como Richard Gasquet y el español Albert Ramos Viñolas.

Díaz Acosta avanzó cerca de 100 puestos en el ranking desde enero pasado Aspria Tennis Cup

“Voy a ir a Italia y veré cómo me encuentro, no lo tengo definido porque las últimas semanas fueron de mucha carga física y emocional. Sabía que estaba cerca del Top 100 y del ingreso al US Open y eso juega en la cabeza, se piensa en eso. Veré cómo me siento cuando esté allí”, finalizó Díaz Acosta.

Desde hace varios años, el jugador porteño cuenta con la asistencia de los entrenadores Mariano Monachesi y Mariano Hood, además de Juan Manuel Tiscornia, Jorge Rodríguez (preparador físico) Diego Méndez (kinesiologo), y Federico García Berro (coach mental).

Mariano Navone, campeón en Santa Fe

El de Díaz Acosta fue el primero de los dos títulos argentinos cosechados este domingo para prolongar una excelente temporada en el Challenger Tour, la categoría que le sigue en importancia a los torneos ATP, y que ya lleva 12 coronas para nuestro país. El otro éxito de la jornada lo celebró Mariano Navone, que conquistó el torneo jugado en Santa Fe al derrotar al paraguayo Daniel Vallejo por 6-2 y 6-4.

Mariano Navone, campeón del Challenger en Santa Fe NanoRiscosa

Surgido en la ciudad bonaerense de 9 de Julio, Navone festejó... un 9 de julio, y ganó su primer Challenger en nuestro país -venía de obtener el de Poznan, en Polonia- después de caer en tres finales. En el Santa Fe Lawn Tennis Club, Navone, de 22 años, aparecerá en el próximo ranking al menos en el puesto 161°. “Estoy chocho. Gané otro torneo. Parecía que terminaba mi carrera invicto de finales perdidas y ahora el segundo Challenger al hilo, jugando un gran tenis toda la semana. Hoy corrimos los dos como bestias. Estuve toda la semana muy bien, sin perder un set en el torneo. Estoy muy contento”, destacó Navone luego de alzar la copa.

La serie de torneos Challenger que se juegan en la Argentina continuará con el quinto torneo, que se disputará desde el 9 de octubre próximo, en el Racket Club de Palermo.