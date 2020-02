Nadal y Federer junto con Bill Gates: el magnate de la tecnología colabora con la Fundación del suizo y jugará en dupla con él

Roger Federer y Rafael Nadal se verán las caras nuevamente este viernes en el marco de una exhibición con el objetivo de recaudar fondos para la educación de niños en África, impulsado por la fundación del suizo que lleva su nombre. El encuentro, que se disputará en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, romperá el récord de asistencia a un partido en la historia del tenis cuando el Cape Town Stadium albergue más de 50.000 personas. En noviembre pasado, Federer y el alemán Alexander Zverev habían establecido otro récord al convocar a 42.517 personas en una exhibición en el Plaza México, en el Distrito Federal.

El partido comienza a partir de las 14.30 en nuestro país y será transmitido por ESPN.

Federer manifestó durante la promoción de este evento que "será una jornada muy especial, en muchos sentidos. Jugaré contra el rival más complicado al que me he enfrentado y se me cumple el sueño de jugar en Sudáfrica", el país de nacimiento de la madre del suizo.

Por su parte, Nadal contó que los dos compartieron momentos "mágicos" adentro y fuera de la cancha y aseguró que "viajar con él a Ciudad del Cabo y jugar en beneficio de los chicos es algo que me tiene muy entusiasmado". A lo que su rival agregó: "Además del amor al tenis compartimos la buena causa de darle a los chicos una mejor educación y más oportunidades en la vida".

El jueves, Federer estuvo presente en los últimos preparativos de la transformación del campo de fútbol en el Cape Town Stadium a una cancha de tenis. El número 3 del mundo subió un video en su cuenta de Twitter mostrando estos detalles y bromeó con el color del cemento: "Le pusimos naranja para que Rafa sienta que está jugando el polvo de ladrillo".

Entre ambos, Nadal y Federer se enfrentaron 40 veces, de las cuales en 24 oportunidades salió victorioso el español mientras que su oponente lo hizo en las restantes 16. La última vez que se se cruzaron dentro de la cancha fue en Wimbledon 2019, donde el suizo derrotó en semifinales al ahora número 2 del ranking; en rigor, lo superó en seis de las últimas siete veces que jugaron entre sí. La excepción fue en Roland Garros 2019, con triunfo de Nadal en semifiniales.

De todas maneras, el evento ofrecerá una atracción previa al espectáculo principal que tiene como protagonistas a las dos leyendas del tenis. Una hora antes del partido, se hará un dobles de exhibición que contará con Federer conformando dupla con el empresario Bill Gates, figura muy cercana al tenista y comprometido con sus iniciativas a través de la Fundación, mientras que Nadal estará acompañado por el presentador y cómico sudafricano Trevor Noah.