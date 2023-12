escuchar

Filip Peliwo tuvo una etapa dorada como tenista junior. De padres y hermanos polacos, pero nacido en Vancouver (Canadá) en 1994, construyó una temporada maravillosa en 2012: alcanzó las cuatro finales individuales de Grand Slam (ganando las de Wimbledon y US Open) y se convirtió en número 1. Sin embargo, es otro ejemplo de que una destacada campaña como junior (hasta los 18 años) luego no garantiza un exitoso desempeño en el circuito profesional. Fue 161° del ranking en 2018 y hoy es 462°. Es, en definitiva, uno de los jugadores que el sistema actual que desprotege: los que están afuera del top 100, por lo general, no logran subsistir debido a las limitaciones económicas.

Tras dejar Canadá para radicarse en Polonia y competir, desde marzo de 2022, bajo la bandera del país de sus padres, Peliwo ahora está enfocado en tratar de recuperar su mejor condición física y tenística. Pero la temporada 2023 fue verdaderamente pobre para él: ello lo dejó en una posición de vulnerabilidad que aprovecharon sus rivales y a la que intentaron entrar las redes de apuestas que convencen a los jugadores para arreglar (amañar) partidos a cambio de dinero sucio.

Filip Peliwo, en septiembre de 2012, cuando ganó el US Open junior, en el USTA Billie Jean King National Tennis Center Dan Istitene - Getty Images North America

Durante un reportaje con el canal polaco TVP Sport, Peliwo confesó, primero, que recibe amenazas e insultos a través de las redes sociales, pero que ya tiene la capacidad para aislarse de ello. Sin embargo, fue más allá: este año fue víctima de un intento de soborno, situación desagradable que denunció.

“Varias veces me pidieron que participara en amaños de partidos a través de Internet. Este fue el caso de este año, cuando competí en torneos de la ITF en el Reino Unido”, narró Peliwo. Y prosiguió: “En Instagram recibí una oferta para cooperar con una de las tiendas de deportes británicas. Todo parecía bastante legítimo: la cuenta tenía unos 25.000 seguidores y estaban muy bien preparados. A menudo recibimos ofertas de patrocinio extrañas, pero rápidamente queda claro que se trata de algún tipo de bot o estafador. Aquí era diferente. Pensé que tal vez obtendría un descuento en zapatillas, así que inicialmente acepté. Luego les pedí que continuaran la conversación por Whatsapp. Allí inmediatamente recibí una oferta para arreglar partidos, me quiso animar el hecho de que otro jugador top 600 lo estaba haciendo y me informaron sobre la cantidad de dinero que gana”.

Filip Peliwo confesó que le ofrecieron "entre tres y cinco mil euros por partido" para dejarse ganar @filippeliwo

¿Qué cantidad de dinero le prometieron? “La tarifa oscilaba entre tres y cinco mil euros por partido. Aumentó con el número de reuniones programadas. Inmediatamente informé de esto al director del torneo y a la Unidad de Integridad del Tenis. Si no me equivoco, puedes tener un problema incluso si alguien te envía una propuesta y no te das cuenta”, añadió el tenista de 29 años.

Sobre las personas que intentan hacer ingresar a los tenistas en el perverso mundo de las apuestas y los arreglos de partidos, Peliwo expresó: “Están bien organizados, normalmente no hay una sola persona detrás. No quiero decir que sea una mafia, sino algún tipo de organización”.

Filip Peliwo llegó al número 1 del mundo siendo junior, pero como profesional no superó el top 170 @filippeliwo

“El amaño de partidos es una especie de tabú entre los tenistas”, apuntó la cadena TVP Sport en su informe. “Definitivamente hay situaciones en las que miras un partido y piensas que está sucediendo algo extraño. O el chico estaba lesionado, no tenía ganas de jugar o le tendió una trampa. Nunca estamos cien por ciento seguros. A menudo sospechamos algo, pero estas personas también son muy cautelosas”, agregó Peliwo. El naturalizado polaco está “convencido” de que hay tenistas que se ganan la vida arreglando sets: “Gracias a ello ganan mucho más de lo que pueden en los torneos de la ITF (la tercera categoría del profesionalismo). Alguien renuncia a sus ambiciones y puede fácilmente ganarse la vida con ellas. Es parte de la naturaleza humana tomar a veces atajos. Como mencioné, intentaron animarme (a amañar) con el hecho de que los jugadores top 600 lo hacen, y creo que también habrá jugadores así en Challengers (la segunda categoría profesional)”.

Peliwo comentó que sólo el 10 o 20 por ciento de los jugadores que amañan partidos finalmente son “atrapados” y castigados por la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA).

El mismo procedimiento que los amañadores utilizaron con Peliwo fue el que, en su momento, usaron con el argentino Marco Trungelliti, que en 2019, en LA NACION, sacudió los cimientos del tenis al confesar haber rechazado un intento de soborno (le propusieron entrar en una red de arreglos de partidos y apuestas), que luego en forma indirecta desencadenaría en sanciones para tres jugadores argentinos (Patricio Heras, Nicolás Kicker y Federico Coria).

Marco Trungelliti, el tenista que desafió a la mafia de los amaños de partidos y las apuestas CRISTINA SILLE

En 2015, a los 25 años, Trungelliti sumaba un puñado de partidos ATP y competía, mayormente, en Challengers y Futures. Sin sobrarle nada, desarrollaba su deseo de lograr un salto de calidad, pero sufría altibajos por las limitaciones económicas. Un día, a través de una persona de su confianza, un hombre lo contactó, vía mensaje directo de Facebook, y lo convocó para una reunión con la promesa de conseguirle un patrocinador que solventara su carrera. Claro que después, durante el encuentro, al santiagueño le blanquearon que, en realidad, estaban a cargo de una organización para dejarse ganar partidos y apostar. Al santiagueño, actual 229°, le dijeron que por dejarse ganar él obtendría entre 2000 y 3000 dólares por partido de Future, entre 5000 y 10.000 en Challengers, y entre 50.000 y 100.000 por encuentros del ATP Tour. El argentino lo rechazó y lo denunció.

El tenis es uno de los deportes más populares del mundo, sin embargo, en sus categorías profesionales sufre un problema de desbalance económico: en un circuito armado por unos 2000 jugadores sólo los cien primeros (de singles) se aseguran un porvenir, lo que deja limitados a la mayoría.

