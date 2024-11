Francisco Cerúndolo avanzó a los cuartos de final del ATP de Belgrado y gana confianza bajo techo: “Mi tenis se adapta bien”

Cuando a la temporada le quedan apenas un puñado de semanas de actividad, Francisco Cerúndolo logró una victoria energizante que lo colocó en los cuartos de final del ATP 250 de Belgrado, la capital serbia en la que nació Novak Djokovic (de hecho, el director del torneo es Djordje, el hermano menor de Nole). El triunfo por un doble 6-4 frente al ruso Roman Safiullin (60° del ranking), en una hora y 31 minutos, es el decimosexto bajo techo en la carrera del argentino (el octavo del año), una condición generalmente incómoda para los argentinos. El festejo le permite, además, sumar buenas sensaciones con miras al desafío frente a Italia, por los cuartos de final de la Copa Davis, el 21 de noviembre en Málaga (también se jugará en superficie dura e indoor).

“Desde que llegamos a la Copa Davis [en septiembre, a Manchester, para la fase de grupos] me sentí muy cómodo jugando bajo techo. Obvio que todos los torneos son diferentes, más rápidos, más lentos. Me adapté muy bien. Ya desde el primer año que jugué en indoor, creo que en 2022, me gustó, aunque no había tenido grandes partidos. Esta temporada fue la que más gané. Es una superficie en la que pica bajo, hay algunas más lentas y que no patinan tanto, y otras como las de París-Bercy que estaba demasiada rápida al extremo. Yo soy un jugador agresivo y mi tenis se adapta bien acá. Me estoy moviendo bien también”, le comentó el mayor de los hermanos Cerúndolo a LA NACION, desde el Belgrado Arena, escenario del Belgrade Open, torneo que reparte 829.365 euros en premios.

Tras las bajas del australiano Alex De Miñaur y del estadounidense Tommy Paul, Cerúndolo es el jugador de mejor ranking (29°) que está de pie en el torneo serbio. Alcanzó su 22° cuarto de final en el ATP Tour, el séptimo de la temporada. Y lo hizo venciendo a un rival (Safiullin) que tenía una marca de 5-1 ante rivales argentinos. Curiosamente sólo había caído ante Juan Manuel Cerúndolo, el hermano de Francisco, el año pasado en Winston-Salem, previo al US Open. “Este año lo había enfrentado en Wimbledon, lo tenía dos sets a cero, sufrí una molestia muscular que no me permitió jugar con comodidad y me terminó ganando bien -rememoró Cerúndolo-. Juanma le ganó un partidazo el año pasado, ahora me tocó a mí y lo valoro mucho, porque es un jugador agresivo que en esta superficie juega muy bien y que venía de ganar un Challenger durisimo también [en Bratislava, sin perder sets]”.

Frente a Safiullin, Cerúndolo anotó seis aces, cometió una doble falta, logró el 56% de primeros servicios, ganando el 85% de puntos con el primer saque y el 50% con el segundo. Le generó cuatro break points al ruso, quebrándole dos veces. El argentino, además, no cedió su saque.

Cerúndolo ya había jugado el ATP de Belgrado, en 2021, pero cuando se jugaba en otra locación, sobre polvo de ladrillo y al aire libre. Allí conoció a Djokovic. Esta vez, hasta el momento, no se cruzó con Nole. “Esta es la tierra de Novak y de otros grandes tenistas. Serbia sacó muy buenos jugadores a lo largo de estos años, hay un ambiente tenístico muy lindo. Es una ciudad que me gusta, en la que hace frío en esta época del año, pero se la pasa bien. Ahora no pude verlo a Nole. A diferencia de 2021, ahora ya lo conozco bastante, no sé si se aparecerá por el club”, contó Cerúndolo.

El próximo rival del argentino será el serbio Hamad Medjedovic, un joven de 21 años con mucha potencia, que el año pasado obtuvo el Masters de la Nueva Generación en Jeddah y es ayudado económicamente por Djokovic. “Lo tengo poco visto, pero sé que saca demasiado bien, tanto de primero como de segundo. Acá adentro se hace muy duro porque es una cancha rápida. Tiene mejor revés que drive, por momentos es súper agresivo y por otros mete más la pelota. Tendré que enfocarme en lo mío, hacer mi juego, sacar bien y hacerlo jugar”, apuntó Cerúndolo, que en Serbia está acompañado por el entrenador Nicolás Pastor.

Luego del ATP de Belgrado, pase lo que pase (la final es el sábado), Cerúndolo regresará a Buenos Aires para refrescar la mente (y el cuerpo) unos pocos días antes de volver a viajar, allí sí con el equipo de la Copa Davis a España (seguramente el fin de semana del 16 de noviembre), donde la Argentina tendrá el desafío de medirse ante Jannik Sinner y compañía. Cerúndolo terminará como el argentino con más victorias registradas en la temporada, con un mínimo total de 34 en 64 partidos disputados, por delante de las 31 que comparten Sebastián Báez (31-27) y Tomás Etcheverry (31-29).

