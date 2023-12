escuchar

Si el tenis español respiró aliviado hace unas temporadas con la fulgurante aparición de Carlos Alcaraz, candidato para tomar -mas allá de las obvias diferencias- la posta de Rafael Nadal, Serbia bien puede empezar a entusiasmarse con el futuro relevo de Novak Djokovic. Hamad Medjedovic, de 20 años, está dispuesto a convertirse en una de las referencias de la nueva generación de tenistas. El último domingo obtuvo el trofeo de las Next Gen ATP Finals, en Jeddah (Arabia Saudita), venciendo al primer favorito, el francés Arthur Fils, por 3-4 (6), 4-1, 4-2, 3-4 (9) y 4-1. Así, el país balcánico se quedó con los dos torneos de Maestros: el de los menores de 21 años, con Medjedovic, y el de los adultos, con Nole.

El serbio Hamad Medjedovic durante las Next Gen ATP Finals que ganó, en Jeddah Adam Pretty - Getty Images Europe

Medjedovic nació en Novi Pazar, en el sur de Serbia, cerca de la frontera con Montenegro, junto al río Raška. Inspirado por los destacados jugadores de su país (Djokovic, pero también Janko Tipsarevic y Viktor Troicki, entre otros), Medjedovic comenzó a jugar al tenis en su ciudad hasta que a los diez años se mudó a Belgrado para intentar perfeccionarse. “Tener tantos grandes jugadores en nuestro país tuvo un gran impacto en mi desarrollo. Recuerdo comenzar a ver tenis cuando era un chico. Teníamos a Novak, Viktor y Janko, y eran realmente buenos”, describió en Jeddah. Y apuntó: “Recuerdo verlos constantemente. Eso me motivó muchísimo desde niño para empezar a jugar e intentar convertirme en uno de ellos, viniendo de un país pequeño. Me llenó de confianza propia para intentarlo”.

Maestro y espejo: Novak Djokovic dándole consejos tenísticos al joven Hamad Medjedovic Instagram

Ya instalado en la capital serbia, Medjedovic conoció a Djokovic. Para él fue inolvidable, porque además lo hizo en el día de su cumpleaños (18 de julio). “Estaba en Belgrado y el antiguo capitán de la Copa Davis [Bogdan Obradovic] estaba trabajando en su academia. Yo entrenaba allí y me llevó al Novak Centre. No sabía lo que iba a ocurrir, pero recuerdo que Novak vino y nos conocimos por primera vez en persona y pudimos hablar. Apenas nos dijimos un par de cosas, pero en ese momento fue lo mejor que me pasó en la vida. Le había visto tantas veces por televisión y, de repente, tenía la suerte de poder hablar con él. Fue una gran oportunidad”, confesó, en atptour.com, el tenista diestro, de revés de dos manos, de 1,88m y saques muy poderosos (en la final frente a Fils anotó 19 aces).

Medjedovic fue número 9 del mundo en la etapa junior. Debutó en el cuadro principal del ATP Tour en mayo de 2021, con 17 años, en el torneo de Belgrado 2. En 2022 ganó tres títulos Futures (la tercera categoría del profesionalismo) y su primer Challenger, en Luedenscheid (Alemania), sobre polvo de ladrillo. Inició esta temporada siendo el 255° del ranking y, tras ganar tres trofeos en el Challenger tour (en Szekesfehervar, Hungría; Mauthausen; Austria; y Mallorca, España), la termina en el puesto 113° (en octubre fue 102°). Además, en julio, fue la grata sorpresa del ATP 250 de Gstaad: pasó la clasificación y llegó hasta las semifinales, donde perdió con el argentino Pedro Cachin (más tarde, el campeón).

Serbia y sus dos Maestros 2023: Djokovic ganó el torneo de los adultos y Medjedovic el de los menores de 21 años Instagram

Además del efecto contagio que genera el campeón de 24 trofeos de Grand Slam, Medjedovic se benefició con la figura de Djokovic. Lo aconsejó y lo apoyó en el aspecto económico. Hace un tiempo lo narró, con los ojos humedecidos, su padre, Eldin. En el medio serbio Sportal, el papá de Medjedovic relató cómo se gestó el vínculo con el actual número 1: ”Recuerdo una conversación con Novak. Hablamos de los pasos que teníamos que dar con la carrera de Hamad. Me tuve que pellizcar durante la conversación para convencerme de que lo que estaba pasando era real. Me dio ideas, qué teníamos que hacer y le dije, ‘Nole, lo siento, pero todo eso cuesta dinero’. Continuó sugiriéndome que sumara a un entrenador y otras cosas que teníamos que hacer, y añadió: ‘Hay que hacer que Hamad se entrene, yo me encargo del resto’. Entonces, le repetí: ‘Nole, eso cuesta dinero’. Y entonces me dijo: ‘No hago esto por dinero. Tengo un lugar donde gano dinero. Simplemente mi papel y mi tarea es ayudar. ¿Qué tipo de persona sería si no ayudo a un niño que se lo merece y que ama el tenis?’”.

Hamad Medjedovic tiene un juego muy poderoso Adam Pretty - Getty Images Europe

Los gastos de una temporada para un tenista juvenil de buena proyección son muy elevados y no están al alcance de todos, mucho menos para familias austeras, como la de Medjedovic. Pero allí estuvo Djokovic para impulsarlo. “Durante todo el año 2021 no pagamos ni un dinar (la moneda serbia) por todos los autobuses, viajes completos, hoteles, boletos de avión, fisioterapeutas, masajistas.... Es una suma realmente grande. Un entrenador ya cuesta mucho dinero. Suma a eso el preparador físico, el fisioterapeuta o las canchas. Imagínate al mejor del mundo llamando a mi hijo para ir a entrenar juntos. Sería como si Ronaldo o Messi te llamaran y te dijeran ‘¡Vamos a jugar al fútbol!’ o ‘¡Llámame si necesitas algo!’. Estas cosas parecen un poco extrañas en los tiempos actuales, pero gracias a Dios hay personas para quienes el dinero no lo es todo, sino humanidad”, agregó Eldin Medjedovic en Sportal.

El camino profesional en la elite recién está comenzando para Medjedovic, que ostenta una derecha temible. Todavía tiene mucho por ensayar y perfeccionar (técnica y atléticamente), pero sus características ya están derramadas sobre la mesa del circuito. Con Djokovic como padrino y espejo, más la conducción técnica de Troicki (12° en 2011), el fanático de Real Madrid y Cristiano Ronaldo tiene todo por delante. La ambición y las fervientes ganas de progresar lo impulsan.

La coronación de Medjedovic

Fils, en el ATP de Buenos Aires

Fils, que perdió con Medjedovic en la definición de las Next Gen ATP Finals, es uno de los jóvenes de mayor progreso en la temporada. Ganó su primer trofeo ATP en Lyon, comenzó la temporada siendo el N° 251 y la termina como el 36° mundial. Es el primer “adolescente” francés que cierra un año en el top 50 desde que lo hicieran Richard Gasquet (19 años) y Gael Monfils (19) en 2005.

El ATP de Buenos Aires 2024, que comenzará el 12 de febrero, tendrá a Fils en su cuadro principal por primera vez. El francés, que fue invitado durante los próximos días por Rafael Nadal para entrenarse en la academia del español en Kuwait, también actuará en el ATP de Río de Janeiro, desde el 19/2.