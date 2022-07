Francisco Cerúndolo, finalista en el ATP de Bastad: demolió a Pablo Carreño Busta

El argentino Francisco Cerúndolo sigue dando pasos hacia adelante: este sábado demolió al español Pablo Carreño Busta por 6-3 y 6-2 en una hora y 16 minutos de juego y llegó a la final del ATP de Bastad (Suecia). Ahora, el tenista porteño aguarda que se defina su rival de mañana, que saldrá del partido entre su compatriota Sebastián Báezy el ruso Andrey Rublev, que juegan a continuación.

Cerúndolo, de 23 años y número 39 del ranking mundial (el mejor de su carrera), se anotó otro triunfo ante un top 20 (Carreño Busta ocupa el puesto 18, era el quinto preclasificado del torneo) dando una exhibición de tenis en una tarde soleada en esa ciudad sueca. Totalizó cuatro quiebres, con un 68 por ciento de efectividad con su primer saque y un 71 por ciento de acierto con su segundo servicio. Incluso, dispuso de su saque estando 5-0 en el segundo set para cerrar el partido en ese game, pero Carreño Busta logró entonces su único quiebre del juego. No fue ni siquiera una molestia: Cerúndolo no tuvo problemas en terminar su excelente trabajo en su siguiente turno de saque.

Francisco Cerúndolo vive una semana mágica en Bastad twitter

“Este torneo es fantástico, me siento como en casa. La calidez de la gente, la cancha... Todo me recuerda a Buenos Aires”, dijo el porteño dentro de la cancha no bien consiguió el triunfo, con una sonrisa tan grande como su logro. Será su segunda final de torneos ATP: la anterior, justamente, la jugó el año pasado en Buenos Aires, cuando perdió frente a Diego Schwartzman en tres sets. “Aquella vez llegué muy cansado, era mi primera final y venía de jugar la gualy”, analizó hoy. “Aprendí mucho de esa experiencia, espero que me vaya mejor mañana”, deseó.

El triunfo le asegura al argentino crecer hasta el puesto 35 del ranking ATP, al que llegará aunque pierda la final. Por supuesto, un triunfo en la definición del Nordea Open le permitiría dar un salto todavía más grande. Lleva 13 victorias y 11 derrotas en 2022, luego de haberle ganado su primer duelo a Carreño Busta. Es, sin dudas, el mejor año de su carrera. Que combina además con sus estudios universitarios: tiene muy avanzada su progresión en una licenciatura en Ciencias Económicas.

Cerúndolo y Carreño Busta, antes del partido Nordea Open

El miércoles, Cerúndolo había dado una señal de que estaba para cosas grandes en el torneo: se había anotado una gran victoria frente al noruego Casper Ruud (vigente campeón de Bastad, y con un récord de 21-6 sobre polvo de ladrillo). Fue el primero de su carrera ante un top ten (el noruego ocupa la quinta posición): tenía un récord de 0-3 en ese ítem.

Cerúndolo había tenido otro espaldarazo para su tenis unos días antes: le sacó un set y le hizo un gran partido al español Rafael Nadal en Wimbledon, la catedral del tenis. Si bien no pudo llevar ese encuentro, el nivel del argentino hizo suponer que podía mejorar aún más en las semanas siguientes. Los triunfos en Bastad no hacen sino confirmar esa hipótesis.

Lo mejor del triunfo de Cerúndolo

Cerúndo lleva un torneo challenger ganado (Santa Cruz de la Sierra, Bolivia), una semifinal de Masters 1000 (Miami) y mejoró su ranking ¡nueve veces! a lo largo del año. Comenzó el año en el puesto 127 del escalafón mundial y ya está 39.

El Nordea Open de Bastad (certamen con 597.900 euros en premios) contará con un finalista argentino por tercera edición consecutiva. Francisco Cerúndolo sigue los pasos de sus compatriota Juan Ignacio Londero (2019) y Federico Coria (2021), subcampeones en las dos ediciones más recientes del torneo ATP 250 de arcilla sueco.