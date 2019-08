Horacio Zeballos, de rodillas, eufórico con la obtención del título en Montreal, en pareja con el español Marcel Granollers Fuente: AFP

Sebastián Torok SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de agosto de 2019 • 20:32

"Entré en la cancha sin saber que si ganábamos el título iba a ser Top 10. No quería perder el foco. Pero ahora., la sensación es increíble. Es una locura". Eufórico, desde Montreal, el marplatense Horacio Zeballos no pudo contener la emoción durante la comunicación con LA NACION, pocos minutos después de conquistar el trofeo de dobles en el Masters 1000 canadiense, un "torneo galáctico", como lo describió, en pareja con el español Marcel Granollers (nunca habían competido juntos) y superando a los holandeses Robin Haase y Wesley Koolhof por 7-5 y 7-5. El zurdo de 34 años sumó su tercer título de la temporada (Buenos Aires con el tandilense Machi González e Indian Wells con el croata Nikola Mektic), pero más allá de los trofeos, hizo historia, ya que el nuevo ranking de la ATP lo muestra como número 7, convirtiéndolo en el primer argentino en alcanzar el Top Ten individual en la tabla de dobles. Por parejas, nuestro país ya tuvo jugadores dentro de los mejores diez de una temporada, pero nunca en forma individual. Ese es un privilegio del que podrá ufanarse por siempre Cebolla.

Zeballos confiesa que los grandes resultados le llegaron mucho antes de lo previsto: hace menos de dos años que, luego de analizarlo con su entrenador Alejandro Lombardo, decidió dedicarle su carrera exclusivamente a la competencia de dobles (todavía juega partidos individuales, pero en forma aislada). "Siempre me gustó jugar dobles, pero realmente hace un año y medio que me propuse especializarme. Nos metimos a trabajar a full, porque hubo cosas que no sabía y que tenía que aprender y mejorar, como los movimientos. Los logros llegaron mucho antes de lo imaginado. Para ser buen doblista tuve que aprender a ser valiente, porque los doblistas se cruzan, están muy activos en la red, se mueven todo el tiempo", apuntó Zeballos. Y añadió, sobre cómo se enteró de su ingreso en el Top 10: "No quería pensar en el ranking antes de la final porque hubiera perdido el foco. Sabía que había una chance, pero me enteré adentro de la cancha, después de ganar el partido con Marcel y cuando fui a saludar a mi entrenador. Él me hacía gestos, yo no entendía nada, hasta que nos abrazamos y me lo dijo. Fue fuerte. No estaba ansioso ni con la calculadora en la mano. Habíamos hablado sobre la posibilidad, pero nada más. La prioridad siempre fue disfrutar, seguir aprendiendo, ganar partidos".

El catalán Granollers y el marplatense Zeballos decidieron jugar juntos por primera vez en Canadá y ganaron el título Fuente: AFP

Con el festejo en Canadá, Zeballos alcanzó los 13 títulos ATP en dobles, igualando la línea de Mariano Hood (Guillermo Vilas y Lucas Arnold Ker, con 16 y 15, respectivamente, son los argentinos con más trofeos en la especialidad). Nuestro país, históricamente, contó con destacados doblistas y Zeballos intentó absorber características de cada uno de ellos. "Los doblistas argentinos siempre fueron un espejo para mí. Estoy muy agradecido a ellos, en especial a los que en algún momento me dieron consejos y tips para la especialidad, como el Niño Hood, Frana, Prieto, Lucas Arnold, el Pulpo Etlis, Martín Rodríguez", expresó Zeballos, que casi por carácter transitivo empezó a jugar al tenis en el Edison Lawn Tenis, un club marplatense fundado por su papá, Horacio, en 1984: "Mi viejo nunca me obligó a jugar al tenis; fue a mí al que le encantó criarse en el ambiente de club. Además, desde los nueve años soy socio y jugador del Buenos Aires Lawn Tennis Club; casi todos los fines de semana veníamos a jugar Interclubes".

Zeballos había ganado títulos con González, Mektic, Sebastián Prieto, Simone Bolelli (Italia), Julio Peralta (Chile) y Andrés Molteni, pero nunca con Granollers (4º de dobles en 2013 y ganador de 18 títulos, entre ellos la Copa de Maestros 2012 junto con Marc López). Ahora, tras el exitoso debut en Canadá, obtuvieron 1000 puntos cada uno y se repartieron un premio de US$ 311.910. "Tengo facilidad para adaptarme a distintos compañeros, pero también tengo la virtud para elegirlos (sonrió Zeballos). Con todos los que jugué son muy buenos. Lo importante es mantener una buena relación afuera de la cancha, para tener química y entenderte si un día te toca compartir equipo", comenta Zeballos, que debutó en la Copa Davis frente a Suecia por la primera rueda del Grupo Mundial 2010 (con Tito Vázquez como capitán) e integrará el equipo nacional en las Finales de noviembre próximo, en la Caja Mágica de Madrid, con el nuevo formato de la competencia.

Cincinnati con Diego Schwartzman y el US Open, otra vez con el catalán Granollers, serán los próximos desafíos de Zeballos, un fanático del ajedrez (hasta juega torneos). "A los 32-33 años empecé a tratar de aprender cosas nuevas. Siempre hay que mantener la mente activa. Es parte de la motivación".