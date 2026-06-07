Horario de la final de Roland Garros 2026 entre Alexander Zverev y Flavio Cobolli

Este domingo, a partir de las 10 (horario argentino), el alemán Alexander Zverev (3° del ranking ATP) y el italiano Flavio Cobolli (14°) se enfrentan en el marco de la final individual masculina de Roland Garros 2026. El encuentro se disputa en el Court Philippe Chatrier del Stade Roland Garros de París, Francia, y se puede ver en vivo por TV en ESPN 2, como así también por streaming a través de la plataforma Disney+, en su plan Premium.

El primero en consolidarse como uno de los dos mejores de esta edición fue Zverev (3° del ranking ATP), quien cumplió con su condición de favorito y derrotó al checo Jakub Mensik (27°) por 7-5, 6-2, 3-6 y 6-3. Es el máximo candidato a quedarse con el título ante la ausencia por lesión del español Carlos Alcaraz (2°), bicampeón en ejercicio, y las eliminaciones inesperadas y tempraneras del italiano Jannik Sinner (1°) y el serbio Novak Djokovic (4°).

Alexander Zverev quiere ganar el primer Grand Slam de su carrera; tiene una oportunidad de oro Christophe Ena - AP

Luego, Cobolli (14°) se aseguró un lugar en la próxima ronda sin jugar. Su compatriota, Arnaldi (104°), la gran revelación de esta edición, no se presentó por una “enfermedad viral”. Así lo informó la organización del Abierto de Francia a través de sus redes sociales. “Es difícil estar acá. No es lo que quería hacer. Pero anoche empecé a sentirme mal. Ayer me sentía bien. Vine a entrenar e hice todo lo que tenía que hacer. Me sentía bien. Cené. Empecé a sentirme regular del estómago. Pensé: ‘Bueno, no digerí bien’. Me desperté a la 1 de la madrugada y empecé a vomitar. No me sentía nada bien y, entonces, intenté dormir”, explicó Arnaldi.

Alexander Zverev vs. Flavio Cobolli: todo lo que hay que saber

Final de Roland Garros 2026.

Día : Domingo 7 de junio.

: Domingo 7 de junio. Hora : 10 (horario argentino).

: 10 (horario argentino). Estadio : Court Philippe Chatrier del Stade Roland Garros de París, Francia.

: Court Philippe Chatrier del Stade Roland Garros de París, Francia. TV : ESPN 2.

: ESPN 2. Streaming: Disney+ Premium.

La última vez que ambos tenistas se vieron las caras fue en los cuartos de final del Masters 1000 de Madrid de este año. En aquella oportunidad, Alexander Zverev se quedó con la victoria en sets corridos por 6-1 y 6-4. El historial favorece al alemán con tres victorias contra una de Flavio Cobolli, que únicamente festejó en la semifinal del ATP 500 de Múnich 2026, por doble 6-3.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Zverev corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el título, en la final de Roland Garros de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.26 contra los 4.36 que se repagan por un hipotético triunfo de Cobolli.