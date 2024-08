Jannik Sinner, campeón del Masters 1000 de Cincinnati: el número 1 llega a pleno al US Open

Escuchar

Jannik Sinner, número 1 del mundo, dio otro paso en una temporada formidable, y el lunes por la noche se consagró campeón del Masters 1000 de Cincinnati, al derrotar con autoridad al estadounidense Frances Tiafoe por 7-6 (7-4) y 6-2 en una hora y media de juego.

Sinner es el primer italiano en la historia en ganar el Masters 1000 que se realiza en Ohio, pero además estiró un gran año, en el que ya acumula cinco títulos. Previamente, conquistó el Australian Open y los torneos de Rotterdam, Miami y Halle, más la semifinal en Roland Garros y los cuartos de final de Wimbledon. Vale recordar que, por lesión, desistió de acudir a los Juegos Olímpicos de París.

El italiano destacó que no estaba en su plenitud física, aparentemente por una molestia en la cadera, pero eso no le impidió llevarse el título en una semana en la que derrotó al estadounidense Alex Michelsen, al australiano Jordan Thompson (no se presentó), al ruso Andrey Rublev y al alemán Alexander Zverev antes de ganarle a Tiafoe (20°), que intentaba alzar su primer título grande y se quedó con las ganas de ser el primer estadounidense ganador en Cincinnati desde que Andy Roddick se impuso en 2006.

El de Hyattsville logró poner en apuros a Sinner en el primer set, pero en el segundo el italiano se mostró mucho más preciso. Mientras estuvieron iguales en la cantidad de fallos (24 errores no forzados para cada uno), el número 1 acumuló 29 tiros ganadores, bastante por encima de los 13 de Tiafoe, muy errático en el último tramo del encuentro.

El campeón también se mostró firme en el servicio (ganó el 85 por ciento de sus primeros saques y el 76% con el segundo), y defendió con solvencia los tres break-points que enfrentó. Sin quiebres en el primer capítulo, Sinner tomó el saque de Tiafoe en el arranque del segundo set, repitió en el quinto game, y consiguió así una diferencia decisiva y tranquilizadora para llegar sin apremios el final.

¡EL PUNTO DEL PARTIDO! 💥



Cortesía de 🇮🇹 Sinner en la final de #Cincinnati. pic.twitter.com/1L8bLegNiR — ESPN Tenis (@ESPNtenis) August 19, 2024

“Estoy contento, ha sido una semana muy difícil”, dijo el ganador luego del partido. ”Estoy muy feliz de estar en la posición en la que estoy. Solo estoy tratando de seguir así mentalmente. Es importante recuperarme para estar listo para Nueva York”, agregó Sinner, que el viernes pasado cumplió 23 años. Lógicamente, aparecerá como máximo preclasificado en el último Grand Slam de la temporada, que arrancará el lunes próximo

Para el nacido en San Candido, en el norte italiano, a pasos de la frontera con Austria, fue el 15° título de su carrera y el tercer Masters 1000, luego de sus éxitos en Toronto y Miami.

De buen humor más allá de la derrota, Tiafoe comentó: “Lo primero que quiero decir es gracias Cincinnati, es la mejor semana de mi carrera hasta el momento. Supongo que me toca felicitar a Jannik. Ahora, hablando en serio, enhorabuena por todo lo que vienes haciendo. Te deseo lo mejor para Nueva York, pero si nos enfrentamos allí, no me ganes”. Entre risas, el estadounidense dejó en claro que cumplió una gran actuación, que le permitirá regresar a los primeros puestos, en una semana en la que salvó dos match-points en la semifinal ante Holger Rune para llegar a su primera final en un Masters 1000.

El revés de Jannik Sinner en acción contra Frances Tiafoe DYLAN BUELL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Sabalenka, entre las mujeres

La bielorrusa Aryna Sabalenka, número 3 del ranking mundial, se quedó con el título del WTA 1000 de Cincinnati al ganarle en dos sets a la estadounidense Jessica Pegula en la definición. Sabalenka, de 26 años, y ganadora de dos Grand Slams, venció a la jugadora local por 6-3 y 7-5 en una hora y 15 minutos de juego. En Cincinnati, donde no cedió sets en la ruta hacia la corona, la europea firmó su segundo torneo de la temporada tras adjudicarse el Abierto de Australia en enero pasado.

El titulo para Sabalenka llega para tomar confianza una semana antes del Abierto de Estados Unidos. ”Simplemente estoy súper feliz con el nivel que jugué en la final y pude conseguir este título. Es muy importante de cara al US Open”, señaló tras el partido.

La bielorrusa se apoyó además en su gran servicio, que se tradujo en 10 aces.”Realmente no podría haber deseado más, fue un gran día” señaló Sabalenka, quien ascenderá al segundo puesto en el ranking. Cincinnati fue su sexto título WTA 1000 y el 15º de su carrera.

LA NACION