Jannik Sinner venció a Novak Djokovic en el Masters 1000 de Shanghai y alcanzó su séptimo título de la temporada

Cuando restan menos de dos meses para el final de la temporada, Jannik Sinner sigue acelerando en la construcción de una historia tan exitosa como convulsionada. Un día después de confirmar que terminará el año como el N° 1 del mundo y mientras la lupa sigue puesta en él tras el doble doping no sancionado, el italiano conquistó el Masters 1000 de Shanghai, su su séptimo título de 2024. El jugador de 23 años derrotó en la final asiática a Novak Djokovic (actual 4°) por 7-6 (7-4) y 6-3, en una hora y 37 minutos. Al serbio, que esta temporada cerró el círculo obteniendo la medalla dorada olímpica (lo único que le faltaba a su cinematográfica carrera), se le niega el título número 100.

Jannik Sinner venció a Djokovic en Shanghai y sumó 65 triunfos en el año Andy Wong - AP

En el Qizhong Forest Sports City Arena, Nole perseguía la chance de unirse al “club de centenarios” al que, en la Era Abierta, sólo pudieron acceder Jimmy Connors (109) y Roger Federer (103). El primer set fue tan equilibrado como emocionante. Con un 82% de puntos ganados con su saque (24 de 29), con tres games obtenidos en blanco y sin ceder una opción de quiebre, Djokovic alcanzó el tie-break. Sin embargo, Sinner, que también se mantuvo firme con su servicio, fue de menor a mayor y, en el desempate, sacó a relucir su mejor repertorio para tomar una ventaja de 4-0, que terminaría siendo inalcanzable (7-4). En el segundo set Sinner se mostró más envalentonado ante un Nole (37 años) que fue sintiendo el desgaste del match: el italiano logró el primer quiebre del partido en el cuarto game, se adelantó 3-1, luego sostuvo su saque (4-1) y ya no hubo vuelta atrás.

A Djokovic se le niega el título número 100 de su carrera HECTOR RETAMAL - AFP

Con la curiosa presencia de Federer y del español Carlos Alcaraz en el palco (el suizo visitó Shanghai por cuestiones comerciales y el actual número 2 del mundo cayó en los cuartos de final ante el checo Tomas Machac), Sinner logró su victoria número 65 del año, con apenas seis derrotas. “Simplemente fue demasiado bueno hoy, demasiado fuerte, demasiado rápido”, reconoció Djokovic, que había llegado a la final con un historial en su favor frente a Sinner, por 4-3, aunque el jugador nacido en San Candido (provincia de Bolzano) había ganado los últimos dos desafíos (ahora, los últimos tres).

Roger Federer y Carlos Alcaraz, presencias de lujo en el palco de Shanghai durante la final entre Sinner y Djokovic Andy Wong - AP

“Fue un partido muy duro, obviamente. Jugar contra Djokovic es uno de los desafíos más duros que tenemos. Estoy muy feliz por cómo manejé la situación. Él sacó muy bien en el primer set, no pude encontrar la forma de romperle el saque. Jugué un muy buen tie-break, que me dio la confianza de empezar bien el segundo set”, explicó Sinner. “En este torneo he estado a mi mejor nivel desde los Juegos Olímpicos y hoy hice lo mejor que pude teniendo en cuenta que no estaba 100% fresco. Jugué bastante bien y eso me hace creer que todavía puedo jugar contra los mejores del mundo a este nivel”, apuntó Nole, que todavía no puede alcanzar su título 100 (”Lucharé para hacer que pase pronto, pero no es un objetivo de vida o muerte. Ya logré todo lo que me propuse y esto sería un bonus”, dijo).

Sinner celebrando el título en Shanghai con su equipo, entre los que se encuentra el nuevo fisioterapeuta, el argentino Ulises Badio (de remera negra) HECTOR RETAMAL - AFP

Claro que no todas son buenas noticias para Sinner, todavía perseguido por dos resultados positivos al clostebol, un anabolizante derivado de la testosterona, en pruebas realizadas el pasado marzo. En agosto, la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) absolvió a Sinner tras aceptar la explicación de una contaminación accidental. El italiano alegó que las pequeñas cantidades detectadas de clostebol procedían de su fisioterapeuta (ya despedido de su equipo y reemplazado por el argentino Ulises Badio), quien utilizó un aerosol de venta libre para tratarse un corte en un dedo y supuestamente “contaminó” al tenista al aplicarle masajes.

Pero en septiembre, la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) anunció haber presentado un recurso a esta decisión y pidió de “uno a dos años” de suspensión. Esta noticia llegó mientras Sinner participaba del ATP de Pekín, donde perdió la final contra Alcaraz. En la previa del Masters 1000 de Shanghai, Sinner admitió “no sentirse cómodo” por este proceso que “creía terminado”, un malestar que, en lo deportivo, no le impidió dominar sobre el court de superficie dura asiático.

En las últimas horas, Giacomo Naldi, el exfisioterapeuta de Sinner, declaró en el medio italiano Leggo: “Lo siento mucho, ojalá pudiera contar todo lo que pasó pero no puedo hablar porque el caso no ha terminado, por desgracia. Espero que, tarde o temprano, pueda contar lo que pasó para ofrecer un poco de luz porque las interpretaciones actuales me dejan a mí como el único culpable pero no es así”.

Lo mejor de Sinner-Djokovic en China

Derrota de Molteni-González

El neerlandés Wesley Koolhof (17° del mundo en dobles) y el croata Nikola Mektic (19°) se coronaron en el Masters 1000 de Shanghai al derrotar a los argentinos Andrés Molteni (29°) y Máximo González (31°) por 6-4 y 6-4, en 1h26m. Los integrantes del equipo nacional de Copa Davis, que embolsaron un premio de US$ 236.800, tenían ocho finales ATP consecutivas ganadas desde 2022, pero se rompió la exitosa racha en el certamen más valioso de la gira asiática.

A brilliant week for our runners-up, Gonzalez & Molteni 👏#RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/SdNLkhPm6e — Rolex Shanghai Masters (@SH_RolexMasters) October 13, 2024

Molteni y González dejan Shanghai ubicándose en el número 10 de la carrera al Masters y están a 1052 puntos de la octava plaza que otorga la clasificación para Turín. El próximo torneo que tienen proyectado jugar juntos será el de Viena, desde el 21 de este mes. Molteni competirá la semana próxima, pero con otro compañero: con el neerlandés Matwe Middelkoop, en Amberes (Bélgica).

Saca Máximo González, cubre en la red Andrés Molteni: los argentinos cayeron en la final de Shanghai ante Wesley Koolhof y Nikola Mektic HECTOR RETAMAL - AFP

La pareja argentina que competirá en los cuartos de final de la Copa Davis ante Italia en Málaga, el 21 de noviembre, en Shanghai buscaba su segundo título de Masters 1000, tras el obtenido el año pasado en Cincinnati.

