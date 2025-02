El caso Jannik Sinner, la complacencia de la Agencia Mundial Antidopaje y el enojo de Novak Djokovic

El caso de doping de Janni k Sinner es un escándalo que no puede contenerse . Cada intento de las autoridades por explicar la situación complica más las cosas. La benevolencia que los organismos de control mostraron con el tenista italiano durante todo el proceso y la sanción que le aplicaron de manera tardía no hizo más que recrudecer los reclamos y acrecentar las quejas desde todos los ámbitos del deporte. Ahora, los medios internacionales y los mismos tenistas hablan de preferencias y diferencias de criterios en los castigos. Hasta Novak Djokovic elevó su voz para protestar por la irregular situación.

Sinner dio positivo por clostebol en marzo de 2024, durante su participación en el torneo de Indian Wells. Sin embargo, la noticia no se conoció hasta agosto del mismo año, y fue con la explicación de que no recibiría castigo alguno. En aquel momento, un tribunal independiente determinó que no tuvo “culpa o negligencia” por el ingreso de la sustancia en su cuerpo y la Agencia de Integridad del Tenis, muchas otras veces severa en sus decisiones, aceptó el fallo sin más. Se esperaba una reacción de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), que en un primer momento impugnó la resolución original. Se hablaba de al menos un año de suspensión... pero terminó negociando en estas horas un “castigo” de apenas tres meses.

Djokovic con Sinner; el serbio cree que el trato con el número 1 del mundo fue preferencial y muy injusto Andy Wong - AP

La sanción causó tanta indignación como el momento en el que se aplicó. Los cinco principales torneos del circuito del tenis son los cuatro Grand Slam (entregan 2000 puntos al ganador) y el ATP World Tour Finals (entrega 1500 puntos). Ningún otro torneo del calendario entrega tanta recompensa para el ranking. Australia se juega en enero; Roland Garros, en mayo/junio; Wimbledon, en junio/julio, y el US Open, en agosto/septiembre. El viejo torneo de maestros se realiza a fines de noviembre. El único momento de todo el año en el que una sanción de tres meses no podía dejarlo fuera de ninguno de los certámenes importantes era... justo ahora.

Novak Djokovic, el máximo ganador de Grand Slam en la historia, no se quedó callado. Y no fue una crítica ligera. Se descargó con todo. “ Es inconsistente y parece muy in j usto -comenzó-. Si se va a tratar cada caso de forma individual o independiente, que es lo que está sucediendo, entonces no hay coherencia , no hay transparencia. Algunos casos son transparentes, otros no. El problema es que ahora mismo hay una falta de confianza en general por parte de los tenistas, tanto hombres como mujeres, hacia la AMA y la ITIA, y hacia todo el proceso”.

Sinner explicó que la droga ingresó a su cuerpo porque un miembro de su equipo (su fisioterapeuta), se aplicó un aerosol de venta libre en Italia que contenía clostebol. Como esta persona luego le practicó masajes al jugador, provocó una contaminación transdérmica sin saberlo. También la AMA aceptó esta explicación del tenista.

Un caso en España

Mientras Sinner logró salir casi indemne por el caso, en simultáneo, la AMA le dio seis años de suspensión a la patinadora española Laura Barquero por utilizar la misma sustancia (clostebol).

La disparidad entre ambos casos generó tal revuelo que la AMA se vio obligada a emitir un comunicado en el que trató de explicar la diferencia entre casos, aunque muchos consideraron su argumento vago e insuficiente. El informe dice: “La diferencia fundamental entre los dos casos es que la versión de la señora Barquero sobre cómo la sustancia entró en su sistema no fue convincente a la luz de la evidencia, de tal manera que las circunstancias permanecieron desconocidas en lo que respecta a la AMA”.

La patinadora española Laura Barquero, suspendida por seis años, junto a Marco Zandron, durante los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing, en 2022

Sin embargo, Laura Barquero en su descargo dijo algo muy parecido a Sinner. Que la droga ingresó por estar en contacto con una compañera del equipo que había usado Trofodermín, un medicamento de venta libre en Italia que se usa para curar heridas.

La patinadora dio positivo por Clostebol por primera vez durante los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022, y luego nuevamente en enero de 2023, en una prueba fuera de competición realizada por la Unión Internacional de Patinaje. La AMA finalmente firmó un “acuerdo de resolución de caso” en el que la atleta fue suspendida por seis años. Dijo que el acuerdo fue aceptado y firmado por la AMA, la ISU y la propia atleta.

Aunque en la primera parte de su comunicado la AMA dice que la explicación de Barquero no fue convincente, más adelante aclara a modo de defensa: “Si la señora Barquero no estaba de acuerdo con la sanción propuesta, no estaba obligada a firmar el acuerdo de resolución de caso y era libre de llevar el caso a una audiencia en el TAS”.

Halep recibió cuatro años de suspensión, apeló y redujo la sanción a nueve meses, aunque quedó al margen del circuito por más de una temporada Seth Wenig - AP

El caso Sinner no deja de comentarse en todos los torneos del circuito de la ATP y de la WTA. “La mayoría de los jugadores con los que he hablado en el vestuario, no solo en los últimos días, sino también en los últimos meses, no están contentos con la forma en que se ha manejado todo este proceso”, reconoció Djokovic.

Y profundizó su posición dando a entender que hay preferencias para el ‘doping de elite’: “Simona Halep, Tara Moore y otras jugadoras menos conocidas llevan años luchando por resolver sus casos o han sido sancionadas durante años. Parece que puedes afectar el resultado si eres un j ugador de primer nivel, si tienes acceso a los me j ores abogados ”.

La rumana Halep recibió inicialmente cuatro años de sanción por dar positivo en roxadustat, un fármaco para aumentar la coagulación sanguínea, y pudo reducir la pena a nueve meses por su apelación ante el TAS.

El caso Swiatek

En esa línea, Iga Swiatek, que compite en el torneo de Dubai, también fue abordada por su caso de doping. Ella dio positivo por trimetazidina el año pasado, pero pudo probar que había sido ingerida a través de pastillas de melatonina (medicamento natural para dormir), que utilizaba para el jet lag. A la exnúmero 1 del mundo y actual N°2 le dieron apenas un mes de suspensión. “No tiene sentido. No hay razón para comparar mi caso con el de Sinner. Son sustancias distintas, situaciones distintas”, dijo la jugadora polaca.

Iga Swiatek dio positivo por melatonina contaminada, pero sólo recibió un mes de suspensión Vincent Thian - AP

El hecho de que los tenistas mejor ranqueados reciban penas por meses y los que están más abajo en el listado reciban años irritó a los deportistas.

La situación parece haber llegado a un punto límite que requiere una revisión profunda de todos los reglamentos y procesos de sanciones. “Ahora es el momento adecuado para que abordemos realmente el sistema, porque el sistema y la estructura obviamente no funcionan para la lucha contra el dopaje, es obvio -sentenció Djokovic-. Espero que en un futuro próximo los organismos rectores de nuestros circuitos y del mundo del tenis se unan y traten de encontrar una forma más eficaz de abordar estos temas”.

