Jasmine Paolini hace historia: es la primera italiana en disputar la final de Wimbledon

Como si Jannik Sinner, el líder del ranking masculino, ya no representara demasiada revolución para el tenis de Italia, Jasmine Paolini (28 años, nacida en Castelnuovo di Garfagnana, en la provincia de Lucca de la región de Toscana) sacude el circuito entre las mujeres. En la semifinal más larga de Wimbledon de la historia (dos horas y 51 minutos), la número 7 del mundo derrotó a la croata Donna Vekic por 2-6, 6-4 y 7-6 (10-8) para encumbrarse como la primera italiana en llegar a la final en el césped británico.

Eléctrica, perspicaz, atlética... Paolini disfruta del mejor momento de su carrera. Hace un mes fue subcampeona de Roland Garros (cayó con la polaca Iga Swiatek) y confirmó inmediatamente su presente fulgurante con su segunda final de Grand Slam (espera por la vencedora de la kazaja Elena Rybakina y la checa Barbora Krejcikova). Paolini, que idolatra al suizo Roger Federer y ya cuenta con dos títulos individuales de la WTA (Portoroz 2021 y Dubai 2024), es la primera jugadora desde Serena Williams en 2016 en alcanzar las finales de Roland Garros y Wimbledon en el mismo año.

Jasmine Paolini, la primera italiana en jugar la final de Wimbledon Alberto Pezzali - AP

Simpática, de sonrisa contagiosa, la jugadora de 1.63 metro nunca había ganado un partido de la gira sobre césped antes de esta temporada: ahora tiene un récord de 8 triunfos y una derrota en esta superficie, la más inestable para la mayoría. Su única derrota fue ante la rusa Daria Kasatkina en las semifinales de Eastbourne, hace dos semanas. Ocupa el puesto número 7 del ranking de la WTA, el más alto de su carrera, pero tiene garantizado su ingreso entre las cinco mejores la semana próxima.

Paolini se aferró a su servicio ante Vekic: anotó cinco aces, logró el 81% de los primeros saques, obtuvo el 67% de los puntos con ese primer lanzamiento y el 46% con el segundo. La balcánica, asimismo, generó 14 break points, pero sólo pudo concretar cuatro. Además, Vekic (37° del mundo) cometió muchos errores no forzados en comparación con la italiana: 57 contra 32.

El emotivo saludo en la red entre Jasmine Paolini y Donna Vekic HENRY NICHOLLS - AFP

“Para un tenista creo que éste (el court central de Wimbledon) es el mejor lugar para jugar. Fue un partido muy intenso, lleno de emociones. Este último mes fue una locura para mí: todavía tengo que darme cuenta de lo que me está pasando. Me concentro en lo que tengo que hacer en la cancha: me encanta jugar tenis y para mí es un sueño estar aquí, jugar en este estadio, porque cuando era niña vi muchas finales de Wimbledon en la televisión”, expresó Paolini, al pie del escenario central del All England, al que regresará el sábado para disputar la final. Ya se aseguró un premio de 1.400.000 libras (casi US$ 1.800.000), cifra que aumentará a £ 2.700.000 (US$ 3.400.000) si gana el trofeo.

Lo mejor del triunfo de Paolini

A Zeballos y Granollers se les resiste el título major

En Wimbledon, Max Purcell y Jordan Thompson jugarán su primera final de Grand Slam como pareja. Los australianos, 15° preclasificados sobre el césped británico, frustraron al argentino Horacio Zeballos y al español Marcel Granollers en las semifinales, venciéndolos por un doble 6-4, en una hora y once minutos, en el court número 1 del All England Lawn Tennis and Croquet Club. Purcell y Thompson ya habían derrotado a Andrés Molteni y Máximo González en la ronda anterior.

Una vez que se actualice el ranking de ATP, el próximo lunes, Zeballos y Granollers volverán a la cima del ranking, pero seguramente mascullarán un poco de bronca al despedirse de Londres porque se les sigue negando un título en Grand Slams. Hasta aquí, desde que empezaron a jugar juntos (y con mucha química) en septiembre de 2019, el marplatense y el catalán jugaron tres finales grandes (US Open 2019 y Wimbledon 2021 y 2023), pero no pudieron levantar el trofeo.

Desde el 27 de este mes y hasta el 4 de agosto, Granollers intentará ganar una medalla olímpica para España en París 2024, en las canchas de polvo de ladrillo de Roland Garros, haciendo pareja con Pablo Carreño Busta. Zeballos, en cambio, tendrá descanso durante esos días olímpicos ya que, en forma inexplicable desde lo deportivo, el capitán Guillermo Coria y la Asociación Argentina de Tenis comandada por Agustín Calleri y Mariano Zabaleta, no lo convocaron pese a ser el mejor doblista argentino de la historia y el primer jugador nacional en alcanzar el N° 1 en el ATP Tour.

Sexta semifinal para Gusti Fernández

Gustavo Fernández , cordobés de Río Tercero y una de las mayores referencias del tenis adaptado mundial desde hace una década, es, por sexta vez en su carrera, semifinalista de Wimbledon. En los cuartos de final disputados en el court 17 del All England, el Lobito derrotó al neerlandés Tom Egberink (7° del mundo) por 7-5 y 6-2, en 1h21m.

El próximo rival de Fernández, número 3 del mundo, será el británico Alfie Hewett (2°), a quien batió en las semifinales del último Grand Slam, el Abierto de Francia, en las semifinales. Fernández tiene cinco títulos individuales de Grand Slam y Wimbledon, precisamente, fue el último que obtuvo, en 2019 (también fue campeón en dobles en el césped británico en 2015, en pareja con Nicolas Peifer, de Francia).

La otra semifinal del cuadro individual la disputarán el japonés y número 1, Tokito Oda, ante el español Martín De la Puente (4°).

