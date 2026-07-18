Juan Manuel Cerúndolo perdió ante Collignon y quedó eliminado en las semifinales de Gstaad

Juan Manuel Cerúndolo dejó pasar una muy buena oportunidad de jugar su tercera final individual de ATP. El tenista argentino, número 45 del ranking, perdió en las semifinales de Gstaad, Suiza, frente al belga Raphael Collignon (42°) por 1-6, 7-6 (7-5) y 7-5, en dos horas y 26 minutos. Sin embargo, el porteño tuvo opciones concretas para triunfar: contó con un match point en el segundo set (con el saque del europeo, cuando estuvo 5-3 abajo) y sacó dos veces para cerrar el match (una en el primer parcial, otra en el segundo), pero cedió su servicio.

Sexto preclasificado en el torneo, el menor de los hermanos Cerúndolo pareció sentir la tensión en los momentos de mayor responsabilidad, cuando le tocó sacar para ganar frente a un rival, Collignon, que buscaba llegar a su primera final del tour. En condiciones geográficas que suelen ayudar a su juego (a 1050m sobre el nivel del mar, donde la pelota vuela más rápido), el zurdo buscaba avanzar a la definición de Gstaad por segundo año consecutivo (en 2025 perdió con el kazajo Alexander Bublik), pero fue inestable, pareció desenfocarse cuando comenzó a lloviznar (y la cancha se hizo más pesada) y se quedó sin respuestas sobre el final, cuando el europeo se energizó y empezó a tomar la iniciativa con el drive.

Juan Manuel Cerúndolo no pudo con Collignon, a quien había vencido en Eastbourne hace algunas semanas ANTHONY ANEX - Keystone

Campeón del ATP de Córdoba 2021 (también con altitud, con unos 500 metros sobre el nivel del mar), Juanma Cerúndolo cedió tres veces el saque este sábado ante Collignon, a quien habían vencido en los tres enfrentamientos anteriores (el último, hace algunas semanas, sobre el césped de Eastbourne; los otros, en el Challenger Tour, sobre polvo de ladrillo). De 24 años, Cerúndolo buscaba conseguir dos victorias contra jugadores del top 50 en el mismo torneo por segunda vez en su carrera (ayer había derrotado al número 13, el noruego Casper Ruud, en los cuartos de final), pero se quedó sin combustible y se frustró en el camino.

Collignon el segundo jugador belga que llega a la final de Gstaad después de David Goffin en 2015 (perdió contra Dominic Thiem), jugará este domingo ante Stefanos Tsitsipas (Grecia), que derrotó a Alexander Shevchenko (Kazajistán) por 6-4, 3-6 y 6-3, en 1h53m.

Stefanos Tsitsipas venció a Aleksandr Shevchenko y jugará la final de Gstaad ANTHONY ANEX - Keystone

El ATP de Gstaad se jugó por primera vez en 1968 y la actual es la edición número 58. Siempre es recordado por haber sido el primero en el que actuó Roger Federer a nivel ATP. Fue en 1998, después de ganar el título junior de Wimbledon: recibió una invitación y perdió en la primera ronda frente al argentino Lucas Arnold Ker por un doble 6-4.