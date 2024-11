Juan Martín Del Potro vs. Novak Djokovic, por la despedida del tandilense: día, horario, TV y cómo ver online

Este domingo, a partir de las 17.30, Juan Martín Del Potro disputará su partido despedida nada menos que frente a uno de sus más grandes rivales y amigo, Novak Djokovic. El partido se disputa en el estadio Mary Terán de Weiss del Parque Roca de Villa Soldati y se podrá ver en vivo por televisión a través de Telefé, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+.

Ambos tenistas se enfrentaron en 20 oportunidades en el circuito profesional. Los triunfos más importantes del serbio fueron en la final del US Open 2018, en la que ganó por 6-3, 7-6 y 6-3, y en la semifinal de Wimbledon 2013 por 7-5, 4-6, 7-6, 6-7 y 6-3. El argentino, por su parte, obtuvo dos victorias notables en los Juegos Olímpicos. En la primera ronda de Río de Janeiro 2016 ganó por doble 7-6 (a la postre se quedó con la medalla de plata); mientras que en Londres 2012 se impuso por 7-5 y 6-4 en el duelo por la medalla de bronce.

El abrazo entre Juan Martín Del Potro y Novak Djokovic, tras la victoria del argentino en Río 2016

El propio ‘Delpo’, en diálogo con LA NACION, explicó los motivos de que su último partido sea frente a Djokovic. “Venía postergando la exhibición. Tenía ideas, propuestas, pero siempre dije que no porque mi último partido en el ATP de Buenos Aires había sido muy movilizante y no estaba preparado. Hasta que un día apareció esta idea y fue: ‘Bueno, ¿con quién te gustaría?’. Y ahí se me vino enseguida el nombre de ‘Nole’ por la amistad que tengo con él y porque sé que entiende bien mi situación, todo lo que yo pasé en mi carrera y la situación personal y actual en la que estoy. Fue un llamado, una reunión, una cena, ponernos al día y su palabra fue: ‘Delpo, contás conmigo para lo que te pueda ayudar’”, explicó.

Cómo ver online la despedida de Juan Martín Del Potro

La exhibición está programada para este domingo a las 17.30 en el Parque Roca y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, por su parte, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa).

Como parte del evento se llevará a cabo una subasta solidaria con artículos personales de ambos jugadores. Parte de lo recaudado será destinado a la Fundación Sí, en apoyo a diversos proyectos de inclusión y desarrollo social. El remate estará abierto hasta el sábado y se cerrará en la cena oficial en la que ambos jugadores estarán presentes. Se incluirán las siguientes piezas:

Una raqueta de Juan Martín del Potro

Una raqueta de Novak Djokovic

Una remera de Juan Martín del Potro

Una remera de Novak Djokovic

Un par de zapatillas de Juan Martín del Potro

Un par de zapatillas de Novak Djokovic

