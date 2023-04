Juan Martín Del Potro y su ilusión de volver: cómo se prepara y qué posibilidades hay de que pueda jugar el US Open

escuchar

La carrera de Juan Martín del Potro está llena de luces y sombras. El tandilense ha sido sin dudas uno de los mejores representantes del tenis argentino de todos los tiempos: fue número 3 del mundo en 2018 y en su currículum figuran 22 títulos conquistados, entre ellos el US Open de 2009. Justamente ese Grand Slam es el que cambió su vida para siempre: para Delpo, Flushing Meadows es su casa. Pero también las continuas lesiones que lo aquejaron a lo largo de su trayectoria lo forzaron a salir de los primeros planos hasta llegar a un limbo en el que se encuentra desde hace cuatro años, lapso en el que apenas disputó dos partidos oficiales.

Por eso, la Torre de Tandil siente que necesita darle un cierre definitivo a su historia profesional. Lo hizo en Argentina, cuando recibió la invitación para disputar a principios de 2022 el Argentina Open. Fue un emotivo encuentro que terminó con victoria de Federico Delbonis, en la primera rueda. Con el cuerpo exigido al máximo, parecía que ese era el final del camino para Del Potro. Sin embargo, en las últimas horas se encendió una nueva luz para una despedida más que simbólica del circuito profesional: participar del US Open 2023, que se disputará entre el 28 de agosto y el 10 de septiembre en Nueva York.

Del Potro pasa muchos de sus días en Miami, donde despunta el vicio del deporte jugando al pádel para el equipo. Y justamente allí, en la península de la Florida arrancó una preparación especial para poder cumplir el sueño de despedirse en Flushing Meadows, según consigna el sitio The West Australian. “Mi objetivo es estar listo para jugar un partido oficial en el torneo. No sé si estaré al ciento por ciento o no pero, al menos, si mi último partido de tenis tiene que ser este año, quiero que sea en el US Open”, dijo el tenista de 34 años, y agregó: “Trabajaré duro por última vez, quizá, en mi carrera, y luego nunca se sabe. Dios decidirá si estoy listo o no”.

El hombre que está detrás de esta iniciativa es el cubano Duglas Cordero, un preparador físico que ha trabajado con figuras como Dominic Thiem y Fabio Fognini, entre otros. El cubano ha posteado en Instagram una foto de ambos y una arenga por la “segunda semana” de trabajo y de rehabilitación de la rodilla derecha del tenista argentino, la que lo tiene a maltraer desde hace bastante tiempo.

Juan Martín Del Potro, en Flushing Meadows, donde se siente como en su casa, durante el último US Open REGINA CORTINA

“Juan Martín es uno de los favoritos de los aficionados al US Open. Es un competidor tremendo, a la par que amable, y estaríamos encantados de que este antiguo campeón se uniera a nosotros en el torneo de este año”, señaló Stacey Allaster, directora del torneo que Del Potro conquistó en 2009 tras vencer nada menos que a Rafael Nadal y a Roger Federer en semifinal y final, respectiviamente.

La idea de jugar un partido en el Abierto de los Estados Unidos surgió durante el Mundial de fútbol de Qatar, según admitió el propio Del Potro el mes último durante un evento en Brasil. “Si Argentina ganaba el Mundial iba a tratar de jugar el US Open. Ahora Messi y el equipo me pusieron a entrenar. Igual tengo mucho dolor. Previo a Qatar yo no lo tenía en mente, pero ahora lo pienso mucho”, dijo el tandilense, que también se lamentó no haber podido llegar al número 1: “Siempre fue un sueño y trabajé para lograr ser el mejor, pero también estoy súper orgulloso de mi carrera. Nunca logré ser número uno porque estaban Nadal, Federer o Djokovic. Cuando veo el ranking o veo los años de mi carrera y con quién estaba peleando por ser número uno, también es muy lindo saber que ellos fueron los que no me dejaron conseguir ese sueño”. Sin embargo, nada es sencillo, pues la inactividad y el paso del tiempo hicieron que su físico esté muy lejos del de un deportista de élite. En cuanto a la posibilidad de entrar en el torneo, lo positivo es que no necesita wild card, ya que puede hacerlo con el ranking protegido.

El momento de mayor gloria de Del Potro: la conquista del US Open 2009 Reuters

LA NACION