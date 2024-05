Horacio Zeballos y el día despúes del número 1: “Es un momento único”

Escuchar

Son horas de gloria para Horacio Zeballos. El ranking de dobles de la ATP lo tiene arriba de todo, junto con su compañero Marcel Granollers. Son horas de gloria también para el tenis argentino, que vuelve a estar en lo más alto. Y el marplatense, de 39 años, disfruta luego del histórico triunfo de este jueves en el Masters 1000 de Madrid. Un poquito opacado, porque la gesta lo dejó al límite en lo físico, a tal punto que decidió no disputar las semifinales debido a una molestia muscular. Pero quién le quita la alegría.

Por eso, el jugador nacido en Mar del Plata estuvo abierto durante todo este viernes a contar las sensaciones únicas de haberse convertido en el referente mundial de su especialidad. “Estoy muy contento por lo que pude vivir con mi familia, con mi equipo, con mi entrenador... todos juntos. Es un momento único”, dijo en Radio Rivadavia.

Zeballos es un caso de estos tiempos, en los que muchos tenistas eligen especializarse en el dobles. También, porque en esta época de mayores cuidados, las carreras de los deportistas se prolongan mucho más que en el pasado. Él, con 39 años, una edad impensada para un tenista en actividad hace un par de décadas, lo explica: “Esto es producto de todos los días entrar al gimnasio o a la cancha y dar lo mejor de uno, y no quedarse con nada guardado. Si vos te ponés a mirar el circuito, en singles o en dobles, todos los profesionales están muy bien físicamente, mentalmente... Intentamos cuidarnos muchísimo con la comida. Es muy importante cuidarse en todos los aspectos. Y lo ves reflejado en los últimos años en cómo se ha estirado la carrera de cada jugador”.

El desahogo de Horacio Zeballos, tras el triunfo en Madrid @mutuamadridopen

Es que Zeballos tuvo una prolífica carrera en singles, categoría en la que llegó a ser el 39º del mundo. Disfrutó su mejor momento el 10 de febrero de 2013: ese domingo obtuvo su único trofeo ATP individual, al derrotar nada menos que a Rafael Nadal en Viña del Mar por 6-7 (2-7), 7-6 (8-6) y 6-4, y ser apenas uno de los cuatro jugadores que vencieron al de Manacor en una final sobre polvo de ladrillo, junto a Novak Djokovic, Andy Murray y Roger Federer. “Ya me imagino cuando sea abuelo y mis nietos digan ‘no vayamos a visitar al abuelo que nos va a contar otra vez la historia de Rafa’, pero eso va a ser así”, bromeó.

Luego, soltó primero la novedad de que no seguiría compitiendo en Madrid, donde hoy tenía que afrontar las semifinales. “Lamentablemente me voy a tener que bajar. Estaba saliendo del médico y me dieron las imágenes”, avisó, y luego explicó las causas, que le dan un tinte más épico al logro. “Ayer en un punto de lo que fue la locura esta del partido, que fue larguísimo y de película, me estiré todo lo que pude y sí me lastimé la pierna. No llega a ser un desgarro, pero sí es una distensión importante. Lamentablemente no me va a permitir jugar el dia de hoy y habrá que cuidarse bien para llegar a los próximos torneos que también son importantes”,

Horacio Zeballos y Marcel Granollers, y la alegría tras conocer que son los número 1 del ranking de dobles @mutuamadridopen

Sobre este episodio, que no se percibió durante la transmisión, Zeballos le contó a Radio Mitre: “Estoy un poco triste porque justamente ayer durante el partido me lastimé la pierna. En un punto se vio reflejado todo lo que trabajé en estos años porque dejé la vida, si se puede decir así, para tratar de ganar este partido. No dejé la vida, pero dejé un pedazo de pierna y no me va a permitir jugar hoy lamentablemente. Si quiero pensar en el futuro, en tratar de seguir buscando objetivos. Quiero tratar de seguir, mantenerme en este nivel, mantenerme en estos tornos que son hermosos, tratar de ir por más: ganar un Grand Slam, volver a Copa Davis, ojalá los Juegos Olímpicos, sería muy lindo. Objetivos hay”.

También habló con Radio Rock&Pop, donde explicó cómo encontró a la pareja perfecta. “Uno sabe que en el tenis se mira principalmente el singles. Yo sabía que en dobles podía hacerlo bien pero fue una decisión difícil hacer ese cambio. A medida que empezamos, traté de buscar a un compañero más fijo y ahí apareció Marcel. Dije a este hay que tenerlo de amigo. Tenemos muy buena relación y es una gran persona”, contó Horacio sobre su actual compañero, el español Marcel Granollers.

LA NACION