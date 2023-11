escuchar

El equipo argentino de la Billie Jean King Cup (ex Fed Cup), liderado por la rosarina Nadia Podoroska (78° del ranking), tendrá, desde este viernes, un valioso desafío cuando se mida con Eslovaquia, sobre la superficie dura y bajo techo del National Tennis Centre Arena de Bratislava, por los playoffs: el vencedor obtendrá un lugar en los Qualifiers 2024 de la competencia (el paso previo a las Finales que reúnen a los mejores doce países); el perdedor, descenderá a la zona regional.

Anna Karolina Schmiedlova (71°) vs. Julia Riera (158°), desde las 11, abrirán la serie este viernes. A continuación se jugará el segundo punto: Viktoria Hruncakova (117°) vs. Podoroska. El sábado, la acción comenzará a las 9: se jugarán dos singles (Schmiedlova vs. Podoroska; luego Hruncakova vs. Riera) y, en caso de ser necesario, el dobles (Martina Capurro y Guillermina Naya vs. Hruncakova y Tereza Mihalikova). Los partidos serán televisados por TyC Sports.

Anna Schmiedlova y Julia Riera abrirán la serie de (ex) Fed Cup entre la Argentina y Eslovaquia, en Bratislava www.stz.sk

El conjunto nacional capitaneado por Mercedes Paz celebró el orden de juego sorteado, ya que Riera prefería abrir la serie. “Antes del sorteo, Nachu (Podoroska) me preguntó qué prefería y le dije que quería arrancar y justo salió así. Me puso contenta porque sabés el horario en el que jugás y no tenés que entrar en calor varias veces. Ojalá que sea una muy buena serie. Me voy a apoyar en todo el equipo. Me gustaron mucho las condiciones, me adapté bien. Nunca jugué un partido en indoor, así que será mi primera vez. Pero me sentí cómoda entrenando”, apuntó la pergaminense Riera, de 21 años, una jugadora con muy buena proyección, pero que padeció limitaciones económicas, llegó a hacer rifas de 2000 pesos para poder viajar a competir y hasta durmió en un convento.

Nadia Podoroska entrenándose en el court de Bratislava Prensa AAT

Como suele ocurrir cada vez que un equipo argentino actúa de visitante en canchas duras y bajo techo, la velocidad de la superficie es un tema dominante dentro de la planificación. En este caso, más allá de los temores previos, las jugadoras argentinas se mostraron conformes con las condiciones. La superficie, conocida como GreenSet Cushion, es catalogada por la Federación Internacional de Tenis como categoría 2 (sobre 5), de velocidad media-baja y es utilizada en varios torneos. Además, el court donde se jugará la serie fue remodelado en los últimos meses y eso impactó en la velocidad de la superficie, más lenta que antes. En estas nuevas condiciones sólo se disputaron el Challenger de Bratislava (el mes pasado) y el W60 de la misma ciudad, la última semana.

Entrenamiento de Podoroska y Riera

Podoroska, número 1 del equipo nacional, analizó: “La cancha está en excelentes condiciones, bastante lenta, eso está bueno. Es bastante similar al torneo de Linz, en Austria, que también se juega en indoor. La lentitud de la cancha es más o menos como la del US Open. Las pelotas son bastante rápidas al principio, pero se van poniendo grandes y pesadas a medida que pasan los puntos, ya que es bastante áspera la superficie”. Y añadió sobre Hruncakova, su primera rival: “Espero que sea un partido largo. La rival tiene tiros potentes, muy fuertes. Ojalá que sea un partido largo, que yo la haga jugar muchos peloteos. Estoy contenta, muy a gusto con el equipo y las condiciones. Hace un par de semanas que no compito (llegó hasta los 8vos de final del Jamin Open, en Monastir, durante la semana del 16 al 22 de octubre), así que estoy con muchas ganas de luchar, correr y festejar por Argentina”.

El equipo de Eslovaquia de la (ex) Fed Cup que recibirá a la Argentina, en Bratislava www.stz.sk

Schmiedlova, la mejor jugadora eslovaca, tiene 29 años y fue 26° del mundo en 2015. Su último partido en el circuito, precisamente, fue ante Podoroska: la rosarina se impuso en la primera ronda de Monastir, por 3-6, 6-4 y 7-5. Se midieron en otras dos oportunidades: en Roland Garros 2020 triunfó la argentina; en el US Open 2022, la europea.

La Argentina llegó a los playoffs de Bratislava tras lograr la clasificación en el Grupo I Américas, en abril pasado, en Cúcuta (Colombia). Eslovaquia, asimismo, en la misma fecha perdió 3-2 frente a Italia, de local, por los Qualifiers 2023. Económica y deportivamente, para la Argentina es muy importante poder triunfar y obtener un boleto para los Qualifiers 2024.

