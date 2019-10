La ruta de Federer a través del mundo

Roger Federer, probablemente el mejor tenista de la historia, sigue asombrando por su talento y capacidad competitiva a los 38 años. Pero el actual número 3 del circuito también impresiona por las ganas y el impulso que ostenta para continuar viajando por el mundo para jugar, oficialmente o en exhibiciones. Según un cálculo del diario suizo Tages-Anzeiger, desde esta última semana y por los próximos cuatro meses, recorrerá aproximadamente 100.000 kilómetros.

Federer se encuentra en Shanghai, donde está participando del Masters 1000. Desde el aeropuerto internacional de Zurich, el de mayor volumen de pasajeros de Suiza, a la ciudad china, recorrió 9024 kilómetros. La gira por Asia continuará en los próximos días, porque desde Shanghai viajará a Tokio (1765 km) para jugar una exhibición con el japonés Kei Nishikori, el lunes próximo (14). Luego, Roger regresará a Zurich (9597 km).

Federer, de gira para beneplácito de sus millones de seguidores Fuente: Archivo

Tras participar del ATP 500 de su ciudad natal, Basilea (a partir del 21 del actual), viajará a Londres (778 km) para competir en la Copa de Maestros (10 a 17 de noviembre). Una vez terminada su participación en el exclusivo torneo que reúne a los mejores ocho de la temporada, comenzará la larga e intensa gira por Sudamérica y Centroamérica. Desde Inglaterra a Santiago de Chile, escenario de la primera de las cinco exhibiciones que hará en el continente americano (el 19 de noviembre, ante el alemán Alexander Zverev), recorrerá 11.690 kilómetros. Serán 1138 km más hasta Buenos Aires (jugará el 20, en Parque Roca, frente a Juan Martín del Potro). De inmediato, su itinerario incluye partidos en Bogotá, Ciudad de México y Quito (todos encuentros ante Zverev).

Después de dos semanas de vacaciones con su familia en un resort desconocido (generalmente Roger y Mirka, su mujer, eligen algún lugar del Océano Índico), el campamento de entrenamiento del ganador de 20 Grand Slam se establecerá en Dubai, desde el 11 de diciembre. Antes de que termine el año, jugará un flamante y pequeño torneo de exhibición en China: del 27 al 29 de diciembre, en Hangzhou, la capital de la provincia de Zhejiang, a 342 kilómetros de Shanghai. Ya comenzado el 2020, el exnúmero 1 del mundo se dirigirá a Australia (12.067 km), primero para participar de la nueva Copa ATP, en Sydney (del 3 al 12 de enero de 2020), y luego para jugar el primer major del año, el Abierto de Australia, en Melbourne (714 km).

A los 38 años, Federer iniciará una gira por cinco continentes Fuente: Archivo

Después del Australian Open, el próximo partido programado de Federer será el 7 de febrero, en el benéfico "Match por África", contra el español Rafael Nadal, en Ciudad del Cabo, donde las 48.000 entradas se agotaron en poco tiempo. También visitará un proyecto de su fundación en Johannesburgo, el centro comercial y financiero más importante del país de origen de su madre: Sudáfrica. Después de esta intensa etapa, según el diario Tages-Anzeiger, Federer no podrá descansar por mucho tiempo ya que entre el ATP de Dubai (desde el 24 de febrero) y el Masters 1000 de Indian Wells (12 de marzo), evalúa realizar otra exhibición.

El gran Roger es una máquina perfecta de contagiar al público y de generar ingresos económicos. Ostenta 12 sponsors de primera categoría y de diferentes rubros (automotriz, relojería, chocolates, aviones privados, fabricante de equipajes de alta calidad, etc). Su agente y socio en Team 8, Tony Godsick, el esposo de la extenista Mary Joe Fernández, reveló que Federer rechaza dos "grandes negocios al mes" ya que no puede vincularse a más compañías mientras juegue al tenis profesional, debido a la falta de tiempo. Federer ganó US$ 93.4 millones en los últimos doce meses, según Forbes (la misma publicación de finanzas y negocios apuntó que el helvético es el quinto atleta mejor pago del mundo, en una lista que encabezan los futbolistas Lionel Messi y Cristiano Ronaldo).

Federer, históricamente, lució un estado atlético (casi) perfecto. Pero ante semejante recorrido durante los próximos cuatro meses se plantea si no será demasiada carga para su cuerpo. Su agenda está completa, los patrocinadores lo buscan, los fanáticos de todo el mundo quieren verlo en vivo, los torneos no se lo quieren perder. Y él intenta cumplir con todos.