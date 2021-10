Leo Mayer y la defensa a Marco Trungelliti tras su confesión: “Odio la injusticia y el robo”

Cuando Marco Trungelliti, de 31 años y actual 199° del ranking mundial, confesó, en febrero de 2019 en LA NACION, un intento de soborno rechazado que indirectamente desencadenaría en sanciones para otros tres jugadores argentinos, muchos compatriotas le dieron la espalda. No fue el caso de Leonardo Mayer. Por entonces 51° del mundo, el correntino fue el primer peso pesado en defender la actitud de Trungelliti y desaprobar la posición de aquellos que manipulan los resultados de sus partidos a cambio de dinero.

“Lo que hizo Marco es de mucho hue... Acá nadie se anima a eso. Y los jugadores que lo apuntan..., eso es de pavo. Porque algo así... Creo que en Argentina el que hace mal las cosas queda como víctima y no el que hizo bien las cosas. Entonces, él no tiene la culpa, realmente. Yo lo banco a morir y se lo dije. El que hace mal las cosas, que las pague. Es así” , aseveró Mayer, en aquel momento de extrema sensibilidad por la confesión del santiagueño, quien había sido sparring del equipo argentino de Copa Davis durante la campaña del título, en 2016.

Marco Trungelliti, en 2016, durante uno de los entrenamientos como sparring del equipo argentino campeón de Copa Davis. Archivo

Desde entonces, tras aquella gira ATP en Sudamérica, Trungelliti no regresó al país. Está radicado en Andorra. Y su carrera tuvo distintas fluctuaciones producto de las lesiones y el estrés que le generó aquella decisión encadenada de una alta exposición. Actualmente, Trungelliti se recupera de una fractura sufrida en el pie izquierdo y su regreso en el tour será a partir de 2022.

Hoy, a la distancia, Mayer cuenta -durante una extensa entrevista con LA NACION- por qué defendió con tanta vehemencia a Trungelliti: “Yo te voy a decir por qué lo hice. Porque odio la injusticia. Pero la odio. Odio que la gente haga mal las cosas para bien personal y mal del otro. Odio que caguen a la gente. Esas cosas las detesto. Odio el choreo en el deporte y todas esas cosas. Odio las cosas que hacen con el VAR del fútbol. Utilizarlo para ventajear a un equipo lo odio; si fuera para mi equipo, pensaría igual. Ganás o perdés, pero de otra manera. Entonces, lo que hizo Marco de salir a defenderse y a decir lo que dijo fue muy meritorio porque es un ambiente tan pesado y vos estás solo, nadie te cubre, nadie te cuida, nada nada. A mí me han escrito cualquier cosa cuando perdía partidos. ‘Te voy a matar a tus hijos’. Yo sé que es difícil que eso pase, pero te pone un poquito de miedo. Entonces, que alguien lo diga es espectacular. Y es así. Por eso yo lo apoyé. Para mí hay que tener mucho hue... para decirlo, para denunciar. Vos no sabés qué te puede llegar a pasar. Sé que Marco es buena persona, es buen tipo, entonces no podía no apoyarlo”.

Leonardo Mayer en un rincón de su casa donde lucen los trofeos de su carrera, entre ellos la réplica de la Copa Davis. Hernan Zenteno - LA NACION

-¿Te molestó que dentro del tenis argentino algunos le dieran la espalda?

-Cada uno hace lo que quiere. Yo puedo compartir o no cosas con otros jugadores, pero mi vida es en una forma, me manejé -desde que empecé hasta que terminé- así. Nunca robé un punto ni tampoco dejé que me robaran, porque me re calienta. Siempre derecho. Marco me lo agradeció. S i lo tenía que seguir bancando en el ATP lo iba a hacer. No podía ser que pasaran esas cosas. Por eso lo banqué y después, si los jugadores lo hacen a un lado o no, ya no lo puedo manejar yo.

Marco Trungelliti durante el último US Open, en el que superó la clasificación y avanzó hasta la segunda ronda. Andrew Ong/USTA - USTAC

-¿Es difícil que se termine la corrupción en el tenis?

-Mirá: imagínate que pasa en todos los niveles de la vida, ¿cómo no va a pasar en un deporte? Va a pasar siempre. Hay gente a la que le gusta mucho la plata. Hay ejemplos en distintas circunstancias de la vida. Creo que a la ATP se le va de las manos. Pero te arruinás mal.